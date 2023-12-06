عبر منصة عرض وجلسة حوارية لمناقشة قضايا الاستثمار وريادة الأعمال

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن مشاركته الفاعلة في فعاليات "مُلتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023"، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، تحت شعار "أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام"، لدعم الأسرة المستدامة في الإمارة.

ويُشارك مجلس سيدات أعمال أبوظبي في الملتقى، الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي ويحتضن في نسخته الجديدة أربع محطات رئيسية، تتمثل في «الأسرة المستدامة، وريادة الأعمال، وأطفال المستقبل، والموروث الإماراتي»، بمنصة عرض في المعرض المُصاحب للملتقى الأسري الرابع الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري في منطقة مرسانا بجزيرة الحديريات – أبوظبي، وذلك للتعريف بمختلف الخدمات والفرص الاستثنائية التي يُقدمها المجلس وشركائه الاستراتيجيين لمجتمع سيدات الأعمال في الإمارة.

كما يُنظم المجلس ضمن محور "ريادة الأعمال" جلسة حوارية بعنوان (Let’s talk Investments) في الـ 12 من ديسمبر الجاري، وستستضيف الجلسة سعادة نور التميمي بوصفها سيدة أعمال ومُستثمرة في الدولة، وممثلين عن كل من شركة "جدوى للاستثمار" وشركة "فلات 6 لابز"، لمناقشة قضايا الاستثمار وفوائده ومتطلباته والخطوات الأولى لإطلاق المشاريع الاستثمارية.

وقالت سعادة أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "إن مشاركة مجلس سيدات اعمال أبوظبي في الملتقى الأسري الرابع، يأتي في إطار تأكيد المجلس على الدور الحيوي والفاعل للمرأة في دولة الإمارات كشريكة أساسية في عملية تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، إذ برهنت على كفاءتها العالية في عالم المال والأعمال، وأثبتت قدرتها على تجاوز مختلف التحديات وعززت من حضورها ونجاحها عالمياً".

وأضافت سعادتها:"يتطلع مجلس سيدات أعمال أبوظبي من خلال مشاركته الفاعلة في فعاليات هذا الملتقى البارز إلى تحفيز سيدات الأعمال على خوض غمار الاستثمار في مختلف القطاعات الهامة والبارزة ولدفعها نحو إطلاق طاقاتها الكامنة وتشجيعها على الارتقاء بخبراتها وتطوير مهاراتها، بما يُمكنها من المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لإمارة ابوظبي، والارتقاء بالدور القيادي لسيدات الأعمال في القطاع الخاص وريادة الأعمال".

وتُركز مشاركة المجلس في ورش العمل والجلسات الحوارية على تقديم النصائح والإرشادات للمشاركات في الملتقى، والتعريف بالخطوات الصحيحة الواجب اتباعها عند إطلاق المشاريع الاستثمارية، والتوعية حول العوامل التي تؤثر في دخول المرأة في ميادين الاستثمار، فضلاً عن تسليط الضوء على أبعاد الاستثمار الجماعي سواء العائلي أو مع مختلف الشركاء.

كما توفر الجلسات الحوارية التي ينظمها المجلس الإجابة على العديد من التساؤلات والمواضيع المتعلقة بالاستثمار، مثل التوعية بكيفية بدء المشاريع برأس مال بسيط، والتعريف بأهم القطاعات الاقتصادية التي تستثمر فيها سيدات الأعمال في الوقت الراهن على المستوى المحلي، واستعراض أبرز أنشطة الأعمال التي يُمكن للمرأة أن تنافس فيها، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة لها في أبوظبي، ذلك إلى جانب دور هذه الجلسات في رفع الوعي حول الخطوات السليمة لتحقيق استثمار ناجح، وتشجيع المرأة الإماراتية على خوض غمار الاستثمار.

ويذكر أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم المجتمعي والعمل على التعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لكافة أفراد الأسرة وتسهيل عملية الوصول لها وبناء علاقة أساسها الثقة، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المؤسسات من التعرُّف على الاحتياجات الفعلية للأسر، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الشريكة، وتطوير خدماتها للوصول إلى أسرة متماسكة ومجتمع مستدام.

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