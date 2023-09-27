يحظى باهتمام مربي الخيول والصقور والهجن

يشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بتربية الخيل والفروسية

وجهة مهمة لعشاق رياضات الصقارة والهجن ومربيها في الدولة والمنطقة

الشارقة، تنطلق غداً في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثانية من معرض "الأصايل 2023"، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2023، ويستقطب ملّاك الخيل والهجن والصقور، وعشاق رياضات الصيد والفروسية من الهواة والمحترفين.

ويشارك في الدورة الجديدة للمعرض، العديد من الشركات والعلامات التجارية، حيث تقدم مجموعة من أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها، وتجهيزات الإسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات وكلاب الصيد، إلى جانب عرض لأجود أنواع الصقور.

ويتيح المعرض لزائريه الاطلاع على الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بهذا التراث العربي الأصيل والتي تُعنى بتربية الخيل والهجن ورعايتها بالشكل الصحيح، إضافة إلى توفير معلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة، من خلال مشاركة عدد من الأندية والجمعيات الرسمية المعنية بالفروسية والصقارة والهجن، من ضمنها نادي الشارقة لسباقات الهجن.

إرث أصيل

وتحظى رياضات وتربية الصقور والهجن والخيول باهتمام واسع في دولة الإمارات، حيث يهدف معرض "الأصايل 2023" لأن يكون وجهة مهمة لرواد هذا القطاع ليتبادلوا فيها التجارب والخبرات، ويطلعوا على أحدث المنتجات ومعدات رعاية الحيوانات الأصيلة، والتواصل مباشرة مع الشركات العاملة في مجال الصيد والفروسية.

ويتيح المعرض، الذي حقق نجاحاً باهراً في نسخته الأولى العام الماضي، للزائرين فرص التعرف إلى أصول تربية الخيول والهجن والصقور في الدولة، واكتساب المعرفة حول تراث أصيل تسعى دولة الإمارات إلى الحفاظ عليه وتنميته ونشره ليبقى حاضراً متوارثاً بين الأجيال.

ويفتح معرض "الأصايل 2023" أبوابه للزائرين يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى 11 مساءً، وهو يحظى باهتمام الخبراء في مجالات منتجات العناية بالخيل والهجن وطيور القنص، وما يرافقها من مستلزمات التربية، والتغذية، والرعاية البيطرية.

#بياناتحكومية

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