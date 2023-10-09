الرياض، المملكة العربية السعودية: شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2023 (GEC23)، من خلال وفد ضمّ بعضاً من رواد الأعمال السعوديين الرائدين برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت".

وهدفت "منشآت" من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى دعم وفد رواد الأعمال السعوديين ومناقشة فرص الأعمال الواعدة مع الجهات الداعمة والمحفّزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العالمي، فضلاً عن تعزيز الشراكات لدفع عجلة ريادة الأعمال داخل المملكة وفي الخارج.

وقد شارك نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لريادة الأعمال سعود السبهان، في الجلسة الختامية لليوم الأول من المؤتمر بعنوان "غيّر عالمك: نظرة إلى المستقبل".

وقال في هذا السياق: "تُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة من المحركات الأساسية للاقتصاد المحلي، إلّا أنّه لا بد من توفير البيئة الصحيحة والملائمة لها وإشراكها في الفرص الداعمة التي تسمح لها بتحقيق أهدافها بشكل فعّال".

وأضاف: "يُعد التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من المؤسسات العامة والخاصة عاملاً حيوياً لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العمل بشكل تعاوني عبر القطاعات المختلفة، بهدف التغلب على التحديات ونشر ثقافة ريادة الأعمال بطريقة أسرع وأكثر فعالية".

هذا وقد تولى عدد من رواد الأعمال الوطنيين الناجحين تمثيل المملكة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2023، أبرزهم سالم الجعويني، الشريك المؤسس في شركة "راس مال"، وهي المنصة الأشمل لأتمتة عملية إدارة الأسهم وحصص المُلكية، وتسهيل جمع الاستثمارات وتعزيز الحوكمة من خلال عملية نقر بسيطة لصالح الشركات.

وفي هذا السياق، قال الجعويني: "نحن نشهد مرحلة مميزة بالنسبة للشركات الناشئة السعودية. إذ تتوافر الكثير من العناصر التي من شأنها أن توفر الظروف المناسبة لبروز المملكة باعتبارها مركزاً للشركات الناشئة. وتشمل هذه العناصر الوصول إلى رأس المال، والمنظومة الداعمة لريادة الأعمال، والخبرة النوعية المتنامية للمؤسّسين وفرقهم المتميّزة".

ومن الشركات الأخرى المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال نذكر شركة "ويكاب" (WakeCap)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والإنشاءات تمكّن شركات البناء من الحصول على تقارير ميدانية في الوقت الفعلي في موقع البناء.

وتعليقاً على مشاركته في هذا المؤتمر، قال حسن البلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ويكاب" (WakeCap): "تُعدّ المثابرة من السمات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها أي رائد أعمال بهدف تحقيق النجاح. انطلاقاً من الحصول على التمويلات اللازمة من المستثمرين، وصولاً إلى تعيين وقيادة الفريق المناسب والبقاء في طليعة المنافسين، تُعد هذه السمة قيمة ريادية أساسية لا بدّ من امتلاكها".

وقد أعلنت شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN) أنّ المملكة العربية السعودية ستستضيف النسخة التالية من كأس العالم لريادة الأعمال (EWC) ستستضيفها المملكة العربية السعودية خلال ملتقى "بيبان 2024". وتُعدّ مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تنظمها شبكة ريادة الأعمال العالمية و"منشآت"، من أكبر وأول المسابقات وبرامج دعم الشركات الناشئة على مستوى العالم.

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