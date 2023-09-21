سموّه يشيد بدور أكاديمية ربدان في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة من خلال وتطوير برامج تخصصية على مستوى عالمي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

تخريج الدفعة الأولى من برامج الدراسات العليا في الأكاديمية، تشمل ماجستير العلوم في هندسة النظم المُتخصصة في الدفاع وماجستير العلوم في التحليل الإستخباري وماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية.

يدعم التخريج التحاق كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في أدق وأعقد المجالات الأمنية والدفاعية الاستراتيجية للعمل في مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة.

أبوظبي : شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج أكاديمية ربدان «2023» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وسلّم سموه الشهادات للخريجين الذين بلغ عددهم أكثر من (600) خريج من مختلف برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، منهم (37) خريج حصلوا على امتياز مع مرتبة الشرف، و (85) خريج حصلوا على مرتبة (امتياز).

وبلغ عدد الخريجين من برامج الماجستير (114) طالب وطالبة، وعدد الخريجين من مختلف برامج البكالوريوس (431) طالب وطالبة، في حين وصل عدد الخريجين من برامج الدبلوم والدبلوم العالي (67) طالب وطالبة.

وهنأ سُموّه الخريجين، مُباركاً لهم ولذويهم تخرُّجهم، ومتمنياً لهم المزيد من الإنجازات والنجاحات الرائدة في حياتهم العملية مستقبلاً بما يلبي طموحاتهم وطموحات القيادة الرشيدة، مؤكداً على أهمية الدور الذي سيقوم به الخريجون خلال عملهم في مختلف الجهات الوطنية في الدولة، وتطبيقهم للمعارف والمهارات التي نهولها من هذا الصرح التعليمي الاستراتيجي، بما يُسهم في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة على مختلف المستويات.

وحثّ سُموّه الخريجين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة كافة المتغيرات التي يشهدها العالم، وبما يُلبي تطلعات القيادة في بناء وتمكين الانسان الاماراتي، الى جانب رفد مؤسسات الدولة بكوادر وخبرات وطنية متخصصة تتمتع بأعلى معايير الكفاءة والإحترافية.

كما أشاد سُموّه بدور أكاديمية ربدان في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة من خلال تبنيها لنهج التعليم المزدوج الأكاديمي والمهني، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية تخصصية على مستوى عالمي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

ووجه سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، كلمة ترحيبية بالحضور، شكر خلالها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لدعم سموه المستمر للأكاديمية، مؤكداً على أهمية هذه اللحظات التي تختتم فيها الأكاديمية رحلة طويلة من العمل الجاد بتخريج كوكبة جديدة من الكفاءات الإماراتية لخدمة دولة الإمارات وحماية أمنها وسلامتها وازدهارها.

وبيّن مورس أن الأكاديمية قد وضعت أهدافاً استراتيجية واضحة لبناء شخصية طلابها وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتطوير حياتهم المهنية، بما يُسهم في تعزيز خبراتهم وإطلاق إمكاناتهم وقدراتهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مجتمعهم.

وتضمن «حفل تخريج أكاديمية ربدان 2023» لأول مرة تخريج طلبة برامج الدراسات العليا في الأكاديمية، والذين بلغ عددهم (114) خريج، وذلك من برنامج ماجستير العلوم في هندسة النظم المُتخصصة في الدفاع، وبرنامج ماجستير العلوم في التحليل الإستخباري، وبرنامج ماجستير العلوم في القيادة الشرطية والأمنية، وذلك من بين أكثر من (600) خريج يشاركون في هذا الحفل.

وأعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم باستكمال هذه المرحلة المهمة من رحلتهم الأكاديمية والمهنية في أكاديمية ربدان، مُشيرين إلى أن الأكاديمية ساهمت بإعدادهم وتأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب تعزيز بناء الشخصية القيادية لديهم، وإكتساب اقوى المهارات والمعارف لتكون انطلاقة رائدة نحو مرحلة جديدة من حياة مهنية استثنائية تلبي تطلعات القيادة الرشيدة.

وحضر حفل التخريج عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وأعضاء مجلس أمناء اكاديمية ربدان وأعضاء الإدارة العليا من الشركاء الاستراتيجيين للأكاديمية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وممثلين عن جهات الابتعاث الوطنية المختلفة وجانب من ضيوف الدولة واولياء أمور الطلبة وآخرون.

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عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية تظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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