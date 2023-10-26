الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا للتدريب والاعتماد في مجال الأمن السيبراني، عن عقد فعالية سانز الخليج 2023 – أكبر فعالية تدريبية للأمن السيبراني في دول الخليج العربية والتي تقام في منتجع هيلتون شاطئ جميرا بدبي من 4 نوفمبر إلى 23 نوفمبر 2023. تتضمن الفعالية 13 دورة تدريبية متخصصة ومتنوعة، صممت خصيصًا بحيث تلبي المتطلبات السيبرانية للمنطقة وتستهدف مواجهة النقص الحالي في مهارات الأمن السيبراني بالشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز إمكانات الخبراء الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تكون مركز البيانات الأبرز في الشرق الأوسط بحلول العام 2031، وذلك في ظل الفرص الهائلة التي تصاحب الحقبة الجديدة من التحول الرقمي – إلا أنها مصحوبة كذلك بتحول كبير في طبيعة وحجم المخاطر السيبرانية، ما يؤدي إلى نشوء المزيد من الثغرات الجديدة التي يسعى المجرمون السيبرانيون إلى استغلالها. ويعد الأمن السيبراني أولوية بارزة للمؤسسات في دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإماراتية الاستثمار في مجالات الأتمتة وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي، إذ تظهر تقارير مجلس الأمن السيبراني في الدولة أنه يحبط حوالي 50,000 هجمة سيبراني يوميًا، تتراوح بين اختراق البيانات وهجمات طلب الفدية.

ولمواجهة هذه التحديات، كثفت دولة الإمارات جهودها في تطوير وتحسين مهارات المختصين وإمكانات الموارد البشرية في المجال، إلى جانب إرساء بنية تحتية رقمية متطورة، ما مكّن الدولة من تعزيز جاهزيتها وتخفيف آثار التهديدات التي تستهدف الجهات الحكومية.

في هذا الجانب قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "تجسد هذه التطورات البارزة التزام قيادة دولة الإمارات تجاه بناء إطار تشريعي محكم وإطلاق برامج المبادرات المؤثرة في هذا السياق. ويعتبر برنامج سانز الخليج 2023 فعاليتنا التدريبية الأكثر شمولية في المنطقة والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات من خلال العمل على إغلاق فجوة المهارات وإتاحة تطوير القوى العاملة في المجال لضمان منظومة آمنة ومرنة للأمن السيبراني."

وأضاف: "لا بد للمؤسسات أن تتخذ الخطوات الفعالة لحماية موظفيها وبياناتها وبنيتها التحتية – سواء كانت مؤسسات حكومية أو شركات – وذلك عبر تعزيز مهارات مختصي الأمن السيبراني، والذي أصبح مطلبًا حيويًا لكل من التطور المهني للأفراد والتنمية الاقتصادية في الدولة. وسيساعد اكتساب تلك المهارات المختصين في الحفاظ على أفضليتهم التنافسية ليبقوا في صدارة المشهد السيبراني."

يمثل البرنامج أكبر فعالية تدريبية للأمن السيبراني في دول الخليج العربية، وتتضمن 13 دورة تدريبية تفاعلية منها دورة SEC497: الاستقصاء العملي عبر المصادر المفتوحة، ودورة SEC530: الهيكل الأمني الدفاعي والهندسة: تطبيق مبدأ عدم الثقة في المؤسسات الهجينة، ودورة SEC560: اختبار اختراق المؤسسة، ودورة FOR508: الاستجابة المتقدمة للأحداث، واستكشاف التهديدات، والأدلة الرقمية، ودورة SEC511: الرصد المستمر وعمليات الأمن، ودورة ICS410: الأساسيات الأمنية لاعتماد ICS/SCADA، ودورة MGT514: التخطيط الاستراتيجي الأمني والسياسات والقيادة.

كما تتاح الفرصة للمشاركين لحضور حوارات أمسيات سانز المجتمعية، والتي تعقد أيام 6 و 13 و 20 نوفمبر 2023، حيث يفهم المشاركون كيفية إجراء اختبارات الاختراق وتمارين الفرق في بيئات إنتاج تقنية العمليات، والتعرف إلى كيفية ارتباط الفساد بأعمال الجرائم السيبرانية، وكيفية تحديد المجموعات الإجرامية للأهداف، ودور المختصين في تعدين واستخدام المعلومات المؤسسية الحساسة بشكل أخلاقي.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل لحضور الفعاليات شخصيًا أو عبر الإنترنت، يرجى زيارة سانز الخليج 2023. ويرجى النقر هنا للتسجيل لحضور الأمسيات المجتمعية في سانز الخليج 2023.

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