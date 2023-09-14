دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً باليوم العالمي للقانون، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى افتراضياً تحت شعار "سيادة حكم القانون والاستدامة"، تضمن عدداً من الفعاليات والندوات النقاشية والنشرات التوعوية والمسابقات الثقافية، لإثراء معلومات الموظفين حول النواحي القانونية وسياسة الهيئة الهادفة إلى تحقيق المشروعية وسيادة حكم القانون، ورفع مستوى وعيهم حول أهمية سيادة حكم القانون في إطار من المرونة والرشاقة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمته خلال المنتدى الافتراضي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "أصبح اليوم العالمي للقانون، والذي يصادف تاريخ 13 سبتمبر من كل عام، منصة هامة لاستذكار أهمية ومكانة القانون كأحد الدعائم الرئيسية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حرصت الدولة على إصدار التشريعات التي تواكب مسيرة استشراف وصنع المستقبل، وتستكمل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والتي جعلت الحكومة سلطةً لخدمة الناس وليس سلطة عليهم، معتبرة إسعاد المتعاملين المقياس الأول لنجاحها. ومن هذا المنطلق، تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز المعرفة القانونية لدى مختلف المعنيين وتوعيتهم حول كل ما من شأنه أن يُسلط الضوء على أهمية دور القانون لديهم، من خلال إرساء والحفاظ على مبادئ العدالة والحوكمة والشفافية، لجعل دولة الإمارات عامةً وإمارة دبي على وجه الخصوص، أنموذجاً يحتذى به في البنية التشريعية والقانونية التي تواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة."

وأضاف معالي الطاير: "في هذا الإطار، نؤكد على التزامنا بالمبادئ الثمانية التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أشار في المبدأ الثاني منها أنه «لا أحد فوق القانون»، وذلك لما للقانون من دور كبير وفعّال في تحقيق التوازن والتأكيد على مبدأ المساواة، مما يعزز الشعور بالأمــن والأمان بين مواطنــي الدولــة والمقيميــن فيهــا علــى حدٍ ســواء. وبالتزامن مع عام الاستدامة، والعد العكسي لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، في نوفمبر المقبل فإننا نؤكد النهج المتواصل للدولة على تبني كافة أهداف التنمية المستدامة، والتي يأتي من بينها الهدف رقم 16 بعنوان "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، وذلك من خلال إرساء دعائم متينة لتحديث المنظومة التشريعية وتوفير تشريعات مستدامة ومتوازنة تلبي متطلبات مسيرة التنمية الشاملة في دبي وتدعم الطموحات الوطنية في تعزيز مرونة التشريعات، وفق رؤية استباقية تجعل من إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الأكثر جاهزيةً واستعداداً للمستقبل."

وتابع معاليه: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، يُعد القانون عنصراً رئيسياً في إدارة كافة مهام وعمليات الهيئة، وذلك من خلال الالتزام بالسياسات الحكومية المعتمدة والتشريعات السارية وذلك من أجل مواكبة التطور الذي تفرزه نواحي الحياة المختلفة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، واستدامة التشريعات، للوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وفئاته. وختاماً، فإن احتفاء هيئة كهرباء ومياه دبي ممثلةً بالشؤون القانونية بـ"اليوم العالمي للقانون" يعد تتويجاً لجهود إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة لتكون في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات مما يرسّخ رؤية الدولة لتكون الدولة الأكثر استدامةً على المستوى العالمي."

وأكد يوسف الحسن بادي، كبير المستشارين القانونيين في الهيئة أن الهيئة تقوم من خلال مختلف نشاطاتها وقطاعاتها، وعلى وجه الخصوص إدارة الشؤون القانونية، بمباشرة جميع مهامها الوظيفية ضمن نطاق واضح مرتبط بسياسة الهيئة "لتحقيق المشروعية وسيادة حكم القانون"، والتي تحرص الهيئة من خلالها على ضمان الالتزام بتحقيق العدالة والإنصاف بين جميع المعنيين خارج الهيئة وداخلها وفي مقدمتهم موظفي الهيئة، وكذلك في جميع عملياتها الإدارية والمالية وأنشطتها المختلفة، وعلى المستويات كافة.

وقد تضمن المنتدى مجموعة من الجلسات التوعوية تحت عناوين "قانون حقوق الطفل (وديمة)" بمشاركة عائشة عبيد الحدادي، مستشار قانوني في الهيئة؛ "حكم القانون والاستدامة"، بمشاركة آمنة خالد المهيري، باحث قانوني في الهيئة؛ "التغير المناخي والأنظمة" بمشاركة رابية أسلم شيخ، مراقب مستندات في إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، "دور تقنيات القانون في استشراف المستقبل المستدام" بمشاركة هشام شريف، منسق تنفيذي في إدارة الشؤون القانونية في الهيئة.

#بياناتحكومية

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