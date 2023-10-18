الرياض، المملكة العربية السعودية، كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف شركة المراعي لرعايتها البلاتينية لمعرض صنع في السعودية، والمنعقد في الرياض خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صنعة سعودية”.

واستلم درع التكريم الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن ناصر البدر، خلال حفل تكريم أقيم بهذه المناسبة.

كما تفضل الخريف ووزير التجارة العراقي أثير الغريري بزيارة لجناح المراعي واطلعا على ما تبذله الشركة من جهود في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة والمنطقة.

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