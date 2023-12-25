بفضل تقنيات مبتكرة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمكافحة الانبعاثات وملوثات الهواء تتفوق بها "سولمار" على منافسيها المتقدمين من كافة أرجاء العالم

الشارقة: أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن فوز شركة سولومار، وهي شركة ناشئة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنسخة الرابعة 2023 من مسرع الشارقة لتقنيات الصناعة المتقدمة، اذ تقوم الشركة بتطوير تقنيات أكثر فعالية من حيث التكلفة لمكافحة الانبعاثات وملوثات الهواء.

ويهدف المسرع الى جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولًا تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة وتسعى للتواجد والتوسع في المنطقة لاستقطابها وتشجيعها على الوصول الى أهدافها من خلال المجمع، اذ يعتبر المسرع فرصة لهذه الشركات للتعريف بمنتجاتها وابتكاراتها والعمل على عقد الشراكات والدخول في أسواق عالمية جديدة.

وقد تغلبت سولمار “Solumar” على تسع شركات ناشئة أخرى تقدمت لبرنامج المسرع من جميع أنحاء العالم في النهائيات - بما في ذلك شركات من البرازيل والهند وإيطاليا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة - في يوم العرض النهائي الذي أقيم في مقر المجمع.

وتم الأخذ والاعتراف بالحلول المقدمة لهذه التقنية اذ تتيح التقاط واستخدام الكربون الأسود وثاني أكسيد الكربون المجمعين، أو إعادة بيعهما، أو إعادة استخدام المواد القيمة الأخرى عن طريق إعادتها إلى الإنتاج، ومساعدة أصحاب الأعمال الصناعية، وشركات النقل البحرية، على الامتثال لأجندة صفر الانبعاثات في عام 2050 بطريقة فعالة من حيث التكلفة. اذ يقوم هذا الحل بتحويل الكربون الأسود وثاني أكسيد الكربون المجمع إلى مسحوق كربون قابل لإعادة الاستخدام، ويباع بسعر 3000 دولار للطن، مما يولد إيرادات متكررة لأولئك الذين يطبقون هذا الحل عبر هذه التقنية.

وشدد برنامج المسرع هذا العام على التزامه بالاستدامة من خلال تحديد أربعة مجالات تتركز في: تكنولوجيا الطاقة؛ التنقل المستدام؛ التقنيات المتقدمة والرقمنة؛ والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا الزراعية.

هذا وقد شهد برنامج المسرعات الأشهر في المنطقة نموًا ملحوظًا منذ انطلاقه. حيث سجل زيادة هائلة بنسبة 154.55٪ في الطلبات – من 1650 في عام 2022 إلى 4200 – في عام 2023.

وعلق حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على ذلك بقوله " إن الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات تظهر الاهتمام المتزايد ببرنامج مسرع الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة الخاص بنا، مما يعزز مكانته كمنصة مفضلة للشركات الناشئة العالمية. لقد وضعنا هذا البرنامج كمبادرة محورية، تركز على دفع الابتكار والاستدامة في النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة. وتماشياً مع استراتيجية الصناعة المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم برنامج المسرع في تسريع عملية تحول الدولة إلى مركز عالمي للصناعات المستقبلية.

وأضاف المحمودي "ان هذا البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الامارة، كما يجسد توجهات الدولة الاستراتيجية في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ونحن نتطلع إلى استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال العالميين الى المجمع لتزويدهم بالدعم اللازم لدفع شركاتهم الناشئة والارتقاء بميزاتها التنافسية، ومنحهم ليس قابلية التوسع فقط، ولكن المقدار المناسب من التوسع الذي يناسب إمكاناتهم. وإضافة إلى ذلك، هذه فرصة جيدة لتحقيق الشراكة مع الحكومات وشركات رؤوس الأموال لخلق فرص استثمار مشترك لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في الشارقة ليكون المجمع هو المنصة المثلى لتلك الشركات.

"وتتمحور الأهداف الأساسية للبرنامج حول تقديم التكنولوجيا المتطورة التي لا تعزز نمو الاقتصادات فحسب، بل تغذي أيضًا ممارسات الأعمال المستدامة. وفي هذا السياق، يعد الابتكار الفائز والذي قدمته شركة "سولومار" مثالا على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيات لمكافحة تغير المناخ. "أهنئ الفريق الفائز والمتأهلين للتصفيات النهائية وجميع المرشحين وأتمنى لهم التوفيق في رحلة الابتكار الخاصة بهم."

يقول ريني بوبتشيفا، الرئيس التنفيذي لشرك سولمار "إن مهمة فريق الشركة تمثلت في مساعدة أصحاب الأعمال الصناعية والشركات البحرية وشركات النفط والغاز على الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية من خلال نشر التكنولوجيا الأكثر فعالية من حيث التكلفة للالتقاط المباشر والاستخدام والتخزين. من الملوثات المتعددة مجتمعة (الجسيمات، والكربون الأسود، والمركبات العضوية المتطايرة، والغازات) - تصل إلى 92% إلى 99%، مما يوفر الكفاءة مع انخفاض نفقات رأس المال والنفقات التشغيلية بمقدار 6-10 مرات، مما يوفر الملايين من التكاليف التشغيلية كل عام. وبفضل مشاركتنا الناجحة في مسرع الشارقة للصناعات المتقدمة (SAIA)، أصبحنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق هذه المهمة. "

المتأهلون للنهائيات في مسرع الشارقة لتقنيات الصناعة المتقدمة 2023

تمثل الشركات الناشئة العشر التي تم اختيارها للنهائيات مجموعة متنوعة من الصناعات والتقنيات، وتجسد بشكل جماعي روح الابتكار التي تحدد برنامج المسرعات قدمت كل شركة ناشئة حلولاً ووجهات نظر فريدة، مما ساهم في نجاح البرنامج وتأثيره بشكل عام. وقد جمعت الشركات الناشئة مجتمعة أكثر من 100 مليون درهم إماراتي، وهو ما يعكس مستوى ونوعية الشركات الناشئة التي اجتذبها برنامج المسرع.

وبالاضافة الى شركة سولومار، كان المتأهلون للتصفيات النهائية الآخرون هم:

شركة "سكون للخدمات الزراعية" (الإمارات العربية المتحدة)، وهي شركة ناشئة مملوكة لمواطنين إماراتيين، تمزج بين التقاليد والتكنولوجيا لتمكين المزارعين الإماراتيين، مع التركيز على الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة 2050 التي تعالج التحديات الرئيسية في مجال الزراعة .

شركة لاند برنت LandPrint (البرازيل) والتي توفر نظامًا متجددًا لتصنيف المزارع ورؤى استراتيجية للممارسات الزراعية المستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لإنشاء قطاع زراعي مستدام .

شركة EyeROV أي روف (الهند) رائدة في مجال حلول الروبوتات غير المأهولة لقطاعات البحرية والطاقة والدفاع والبحث، مما يساهم في استكشاف وفهم البيئات تحت الماء .

أي روف (الهند) رائدة في مجال حلول الروبوتات غير المأهولة لقطاعات البحرية والطاقة والدفاع والبحث، مما يساهم في استكشاف وفهم البيئات تحت الماء شركة نملة (فرنسا) متخصصة في حلول Edge Computing و Edge AI ، وتمكين الشركات باستخدام التقنيات المتطورة، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

و ، وتمكين الشركات باستخدام التقنيات المتطورة، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة RIS3D (البرازيل) تقدم أحدث حلول الصناعة 4.0 مع تقنيات التوأم الرقمي وأجهزة المحاكاة .

(البرازيل) تقدم أحدث حلول الصناعة 4.0 مع تقنيات التوأم الرقمي وأجهزة المحاكاة تركز مبادرة شركة توموف To Move (إيطاليا) على حلول التنقل المستدامة في الميل الأخير، مما يمهد الطريق للنقل الحضري الصديق للبيئة .

(إيطاليا) على حلول التنقل المستدامة في الميل الأخير، مما يمهد الطريق للنقل الحضري الصديق للبيئة AAKRI أكاري (الهند) تتخصص في ادارة النفايات من البداية إلى النهاية، مع التركيز بشكل خاص على النفايات الطبية الحيوية، ودعم حلول الاقتصاد الدائري .

أكاري (الهند) تتخصص في ادارة النفايات من البداية إلى النهاية، مع التركيز بشكل خاص على النفايات الطبية الحيوية، ودعم حلول الاقتصاد الدائري تستخدم شركة Go Additive (إيطاليا) الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات ثلاثية الأبعاد عالية الكفاءة مع تركيز قوي على الاستدامة، ولا سيما دعم التصنيع والتصميم الإضافي .

(إيطاليا) الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات ثلاثية الأبعاد عالية الكفاءة مع تركيز قوي على الاستدامة، ولا سيما دعم التصنيع والتصميم الإضافي نتج شركة Phabuilder Biotechnology (الصين) مجموعة من المنتجات المستدامة، مما يساهم في تقدم حلول التكنولوجيا الحيوية .

ويتجاوز برنامج المسرعات السنوي الخاص بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكارما تقدمه برامج المسرّعات التقليدية الأخرى ، حيث يوفر إرشادًا شاملاً ويسهل التوفيق بين الشركات والشركات الناشئة. ويعمل كقناة تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين المحتملين، بالاضافة الى نشر العروض التجريبية المؤثرة للمتقدمين لعرض حلولهم المبتكرة. وسعت نسخة هذا العام إلى المساهمة بشكل فعال في أجندة الاستدامة العالمية، بما يتماشى مع مبادرة COP28 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030.

وقد حظي برنامج المسرعات لهذا العام بدعم شبكة قوية من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، بما في ذلك: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة التغيرالمناخي والبيئة ، وأمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وشركة شل للطاقة، وLegal Circle، وLMKR، مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” ، استثمر في الشارقة، وشركة AR Engineering..

ويعمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع الشركات الناشئة المحلية والعالمية لخلق الفرص والتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية الإماراتية، ويأتي اطلاق هذا المسرع تماشيا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الامارات من خلال التركيز على القطاع الصناعي، مع الاهتمام بتنمية الوعي المجتمعي لأهمية الصناعة في المستقبل باعتبارها أحد روافد تعزيز التجربة التنموية لدولة الإمارات من خلال التوسع في مجال تأسيس الشركات.

بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، لمواكبة التغيرات الحديثة بما يتوافق وتحديات المستقبل. كما يهدف هذا المسرع إلى تحويل الشارقة إلى منصة وحاضنة اختبار للتقنيات المتقدمة في المجال الصناع، من خلال البحث والتطوير وتنمية المواهب.

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