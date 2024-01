سيعمل الخبراء على توحيد جهودهم لتحديد الحلول المبتكرة ووضع النماذج الأولية لها.

تعالج مبادرة "ود" العديد من التحديات المستقبلية الملحة التي تواجه الأطفال في مختلف أنحاء العالم عبر مخرجات تتمحور حول أهمية الحفاظ على الإنسان، وتنميته منذ طفولته.

ستتضمن أنشطة مختبر الابتكار زيارات إلى المدارس المحلية ومناطق اللعب المخصصة ومراكز الراعية الصحية، والمراكز والمتاحف الثقافية والأنشطة التراثية، لتشجيع خبراء "ود" على مراقبة الأنشطة والتفاعل بشكل هادف مع الأطفال ومقدمي الرعاية لهم.

سيتم استعراض الحلول المبتكرة على لجنة تحكيم تجمع نخبة من القياديين في اليوم الأخير للمبادرة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، انطلقت اليوم (الاثنين)، في أبوظبي، فعاليات مختبر الابتكار لمبادرة ود العالمية اليوم الاثنين في أبوظبي، والذي يأتي تماشياً مع استراتيجية قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي 2035، ويجمع خبراء وشركاء عالميين يعملون معاً على تطوير مخرجات، وحلول مبتكرة، ومستدامة لتنمية الطفولة في أبوظبي.

ويشارك في الحدث، الذي يستمر على مدى 5 أيام من 22 إلى 26 يناير الجاري، أكثر من 30 خبيراً محلياً وإقليمياً ودولياً رائداً في العديد من القطاعات؛ حيث سيعمل الخبراء على توحيد جهودهم لتحديد الحلول المبتكرة ووضع النماذج الأولية لها، والتي تنعكس بآثارها الإيجابية على المحاور الاستراتيجية لمبادرة "ود" التي ترأس دورتها الحالية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي.

وتتكون المحاور الإستراتيجية الثلاث لمبادرة "ود"، التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة". كما تعالج العديد من التحديات المستقبلية الملحة التي تواجه الأطفال في مختلف أنحاء العالم عبر مخرجات تتمحور حول أهمية الحفاظ على الإنسان، وتنميته منذ طفولته.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أن الدعم الذي تلقاه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من القيادة الرشيدة عزز دور الهيئة في تحقيق رؤيتها وأولوياتها لتنفيذ استراتيجية قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي 2035، لافتاً سموه إلى أن مبادرة "ود" الرائدة جاءت لدفع التعاون المشترك في مختلف القطاعات وتعزيز تبادل الأفكار العملية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة عبر التفكير الخلاق، واستكشاف النماذج والتجارب الملهمة التي يمكن تطبيقها على الفئات المستهدفة من الأطفال في إمارة أبوظبي والإمارات عموماً وصولاً إلى العالمية.

وأشار سموه إلى أهمية التعاون الدولي في تنمية الطفولة المبكرة وحشد الشراكات العالمية، والتعاون العلمي والبحثي المستند إلى الأسس البحثية وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية للتوصل إلى منهجيات وحلول مبتكرة تتلاءم مع مجتمعنا وثقافتنا والأهداف التنموية لإمارة أبوظبي والتي يمكن اعتمادها ولاستفادة منها في العديد من الدول لاحقاً.

وفي كلمتها الافتتاحية للمختبر، قالت سعادة سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة : "عندما نناقش بعمق موضوع رفاهية شبابنا وأطفالنا وأهمية تنميتهم، فإن النظر إلى كل إنجاز يتم تحقيقه في دولة الإمارات يعد أمراً غاية في الأهمية سواء أكان يتعلق بتمكين النساء، أو بتدريب مقدمي الرعاية الأساسيين لأطفالنا، أو تطوير نظامنا التعليمي الذي يسهم في تعزيز مستقبل الأطفال، أو ابتكار حلول خلاقة لمواجهة تحديات السلامة والبيئة. إن كل هذه العوامل الأساسية تُمكن أحبتنا الأطفال -والذين يمثلون أجيال المستقبل- من النمو في مجتمع صحي يمكنهم من الاستكشاف والتعبير عن طاقاتهم الكامنة، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم كافة.. إن ذلك يقودنا إلى الهدف النبيل وراء مختبر الابتكار التابع لمبادرة "ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، وهي المبادرة المكرسة لإحداث تغيير مؤثر عبر وضع الطفولة المبكرة في طليعة أولويات أجندتنا العالمية من أجل بناء مستقبل يحق فيه لكل طفل أن يتلقى مستوى مميزاً من الرعاية والحماية بما يضمن له ولوطنه تحقيق مستقبل مشرق ومزدهر".

وأضافت سعادتها: "أثناء رسم الطريق لما نريد أن نقوم به، يجب أن نعطي الأولوية لرفاهية وسلامة أطفالنا والحفاظ على التزامنا بمستقبلهم، وإبقائهم جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذنا لقراراتنا، مع الاعتراف بأن ما نقوم به اليوم سيؤثر بشكل كبير على مستقبلهم."

وتابعت سعادتها: "حتى نضمن أن جهودنا سترشدنا لأحدث وأفضل التطورات في هذا المجال، فعلينا أن نتبنى ثقافة التعلم المستمر واكتساب المعارف والتكيف"، لافتة إلى أن روح مختبر الابتكار وأهدافه تتماشى مع رؤية أبوظبي والإمارات، التي تلتزم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمجتمع، وتضع وطننا في صدارة الدول التي تضع تنمية الطفولة المبكرة كأولوية قصوى، وتشجع وتدعم التفكير المبتكر والحلول الفعالة من أجل عالم حاضن للأطفال."

واختتمت سعادتها: "تمثل مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في مبادرة "ود" أهمية كبيرة لتمكين جهود تنمية الطفولة المبكرة، من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لخلق أفكار مبتكرة ووضع نماذج ملموسة على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة، ما يسهم في إحداث تغيير إيجابي مستدام، وتمكين جميع الأطفال الصغار من الحصول على أفضل فرص النمو والتطور، في بيئة آمنة وداعمة لهم وقادرة على تفهم احتياجاتهم وتلبيتها".

ويجمع المختبر نخبة رائدة من الخبراء والمتحدثين المحليين والإقليميين والعالميين بمن فيهم الدكتورة ماري يونغ، المتميزة في مجال تنمية الطفولة المبكرة والتي تتمتع بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في البنك الدولي؛ وسيسيليا فاكاجونز،مستشار أول في المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ ونانسي مرعب، خبير رئيسي في تنمية الطفولة المبكرة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ وأليساندرا شنايدر، المستشارة الدولية في تنمية الطفولة المبكرة في مؤسسة برنارد فان لير؛ وحنان الدرمكي، أستاذة مساعدة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ والدكتورة كريمة المزروعي، خبيرة استراتيجية التعليم ومستشارة مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية (MZUH)؛ وناتاليا كريسياك، مؤسس شركة Cities For Play، وريم سالمين المنصوري، خبيرة في الثقافة والهوية وشريكة في شركة بني وآل للثقافة.

كما يشارك في المختبر تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»، والدكتور سامويل فيسير، عالم أنثروبولوجيا وطبيب اجتماعي في مركز الخدمات الصحية والاجتماعية بجامعة مونتريال ويست آيلاند المتكاملة (CIUSSS)، وأوندين بولوت، الرئيس التنفيذي ومؤسس Better Kids، وبارك سين لوك، رئيس قسم البرامج والتطوير في شركة Center for Fathering؛ وسريديفي راغافان، نائب الرئيس الأول في Babilou Family، وأنيكي لامرز ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Peekabond ، ومارسيلا سابينو رئيسة قسم الابتكار في متحف الغد في ريو دي جانيرو، وفاطمة العوضي، أخصائية التصميم العمراني في دائرة البلديات والنقل، وصوفيا شوف، مديرة شركة Ghel وعالمة في الأنثروبولوجيا الحضرية، وناتاليا كريسياك، مؤسس Cities For Fun، وصفية الجعفري مدير تنمية المواهب في مصدر، وسارة كانديراشي، المدير المساعد في ARUP ورائدة أوروبا في الأعمال الاجتماعية والمساواة وميشيل بوربا، دكتورة في علم النفس التربوي وعدد من المختصين.

وستتضمن أنشطة مختبر الابتكار زيارات إلى المدارس المحلية ومناطق اللعب المخصصة ومراكز الراعية الصحية، والمراكز والمتاحف الثقافية والأنشطة التراثية، لتشجيع خبراء "ود" على مراقبة الأنشطة والتفاعل بشكل هادف مع الأطفال ومقدمي الرعاية لهم مما يمنح الخبراء فهماً واضحاً لمنظومة التنمية المتاحة حالياً بما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة وبما يمكنهم من تطوير أفكار مبتكرة، وقائمة على معرفة عميقة، لضمان تطوير منظومة فعالة في تنمية الطفل على مختلف المستويات.

وسيتم استضافة الحدث الذي يستمر على مدار 5 أيام في نادي ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب Yas Acres Golf and Country Club في أبوظبي؛ حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للقيام بالأنشطة التي ستؤدي إلى تقديم نماذج أولية وستخضع للتحكيم من قبل لجنة مختصة ترأسها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وتضم كل من سعادة سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وربيع أبو شقرة، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، وشايستا آصف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «بيورهيلث». ويتم تنظيم مختبر الابتكار بالتعاون مع مدرسة THNK للريادة .

