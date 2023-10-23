الدوحة، قطر: تنطلق غداً الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الحادية عشرة من "معرض سيتي سكيب قطر" التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة نحو 90 مطوراً عقارياً محلياً ودولياً، إلى جانب استضافة أكثر من 40 متحدثاً يشاركون زوار المعرض رؤاهم وتطلعاتهم لسوق العقارات في قطر.

وفي هذا الإطار، أعرب ألكسندر إدواردز، مدير معرض "سيتي سكيب قطر" عن سعادته بعودة "سيتي سكيب قطر 2023" بدورتها الجديدة و التي تقام بمشاركة من مجموعة من العارضين المرموقين، وقال: "يسعدنا الترحيب بالزوار في "سيتي سكيب قطر"، الذي سيشهد الكشف عن تطورات جديدة في السوق العقاري، وما تشهده من اتجاهات وابتكارات ملهمة، من شأنها تغيير المشهد الحضري في قطر، إلى جانب التعرف على إمكانيات القطاع العقاري ومساهماته في تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030".

وخلال المعرض الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، ستتاح أمام الزوار فرصة لقاء مجموعة من أبرز الشركات والمطورين العقاريين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، واكتشاف تشكيلة واسعة من المشاريع الجديدة التي ستشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها أحدث مشاريع "قطيفان للمشاريع"، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل كتارا للضيافة، الراعي البلاتيني الحصري لـ "سيتي سكيب قطر"، كما سيحظى الزوار بفرصة الحصول على خطط دفع مرنه تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، بالإضافة إلى خصم بقيمة 10% على كافة دفعاتهم النقدية عند قيامهم بشراء قطع الأراضي أو الأبراج والوحدات السكنية.

وستشهد نسخة المعرض الحالية مشاركة العديد من الأجنحة المحلية والدولية، ومن أبرزها جناح "وكالة ترويج الإستثمار في قطر" الشريك الاستراتيجي للمعرض، والذي يقام بدعم من وزارة العدل، ومركز قطر للمال، ووزارة الداخلية، فيما تشمل الأجنحة الدولية الجناح المصري، والجناح الهندي الذي يقام بدعم من "جلف مادهيامام"، أول صحيفة هندية تصدر من خارج الهند باللغة الإقليمية لولاية كيرالا المالايالامية.

من جهة أخرى، يتشرف المعرض بانطلاق سلسلة "محادثات سيتي سكيب 2023" التي تضيء من خلال حلقاتها النقاشية المدعومة بالبيانات على قطاع العقارات في قطر ومساهمته في تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030"، حيث سيتم خلالها مناقشة فرص الاستثمار في قطر، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتزام قطر بالاستدامة، والتكنولوجيا ودورها التحويلي في قطاع العقارات. وللمرة الأولى، سيشهد المعرض إطلاق أول جلسة نقاشية لمبادرة "المرأة في قطاع العقارات" ضمن "سيتي سكيب ويير" الهادف إلى دعم نجاح النساء القياديات في قطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب انشاء شبكة للتواصل والنمو بين العاملات في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات حول المعرض، أو التسجيل يرجى زيارة www.cityscapeqatar.com، أو متابعة حساباته على تويتر @cityscapemena، انستغرام @cityscapeqatar، والفيسبوك Cityscape Qatar.

#بياناتحكومية

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حول معرض سيتي سكيب قطر:

يُعد معرض "سيتي سكيب قطر" الأكثر شهرة في القطاع العقاري بقطر، وهو يقام سنوياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة قيمة للمستثمرين، ومديري الأصول، وأصحاب المنازل، والأفراد ذوي الثروات العالية، لاكتشاف فرص عقارية جديدة محلياً وإقليمياً ودولياً.