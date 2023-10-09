الشارقة،: شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ "إفرو" 2023 الذي انعقدت فعالياته في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر ، وذلك بوصفها أول عضو من منطقة الشرق الأوسط في هذه المنظمة العالمية. التي تضم أكثر من 150 عضوًا، ينتمون إلى أكثر من 85 دولة حول العالم. وتمثل الملايين من المؤلفين والفنانين التشكيليين وناشري الكتب والمجلات والصحف وصنّاع الموسيقى.

ومثّل جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في المؤتمر كل من الدكتور محمد الكمالي عضو مجلس إدارة الجمعية، ومجد الشحي مديرة الجمعية. وحضرا بدورهما الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي قدّم خلالها الكلمة الرئيسية فخامة الرئيس غودني يوهانيسون رئيس جمهورية آيسلندا، كما شاركا إلى جانب أعضاء "إفرو" وممثلين عن منظمات الإدارة الجماعية من مؤلفين وناشرين من مُختلف أنحاء العالم، في الانتخابات السنوية لمجلس إدارة المنظّمة، لتنصيب رئيس وأعضاء المجلس للفترة 2023-2024. كما شهدا االعروض التقديمية وحلقات النقاش وغيرها من الاجتماعات التي أقيمت على مدار أيام المؤتمر.

وناقش الحدث مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحق المؤلف، إضافة إلى الاتجاهات والتحديات الحالية التي تواجه عملية إدارة الحقوق الجماعية، بالإضافة إلى حماية حقوق المُبدعين على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعربت مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، مجد الشحي، عن سعادتها في استمرارية المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام، موضحةً أنها تشكّل "خطوة داعمة لمكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية في مجال حماية حقوق النسخ، وريادتها في تحفيز الصناعات الإبداعية. كما تأتي هذه المشاركة في إطار الأهداف الاستراتيجية للجمعية الرامية إلى تفعيل دورها على الصعيد العالمي في صون حقوق الكتّاب والناشرين وإدارة الاستخدام المشترك والمأجور للأعمال المعتمدة على النصوص والصور".

واعتبرت الشحي المؤتمر بمثابة "منصّة عالمية ثمينة للقاء نظرائنا من حول العالم، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، واستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها العمل سوياً لخدمة مصالح وتطلعات الكتّاب والناشرين وصنّاع المحتوى ودعم الجهود الرامية إلى حماية حقوقهم. وكلنا ثقة بأن الالتزام المستمر من جميع الأعضاء بتعزيز التعاون والتنسيق سيثمر في تحقيق التقدّم المنشود في هذا الإطار".

وأضافت: "نهدف أيضاً عبر مشاركتنا في المؤتمر العالمي إلى بناء شراكات مثمرة مع منظمات الإدارة الجماعية العالمية المشاركة، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين الجمعية ومركز حقوق النسخ الماليزي MARC، وهذا ما سيمنحنا حق تمثيل مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية الماليزية، التي سنعمل على تقديمها للمكتبات والجامعات الحاصلة على ترخيص من طرفنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المقابل سيتم تمثيل حقوق الأعمال الإماراتية التي حصلنا على تفويضات من أصحابها (كتّاب وناشرين) في المكتبات والجامعات الماليزية. وهذا ما سيساهم بشكل مباشر في تبادل المحتوى الثقافي، والانتشار الأكبر لأعمال المبدعين الإماراتيين.

يُذكر أن الجمعية كانت أول جهة على مستوى المنطقة تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ في مايو من العام المنصرم، كما تم اعتمادها رسمياً عضواً مراقباً مؤقتاً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في يوليو من العام الجاري 2023.

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