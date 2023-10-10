فرق المتطوعين في الدولة تتنافس لإبراز مهاراتها في هذه البطولة المميزة التي تُسلط الضوء على دور المتطوعين في الاستجابة للطوارئ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "مؤسسة الإمارات" مؤخراً "بطولة ساند 2023"، والتي تشهد تنافس متطوعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لإبراز مهاراتهم في الاستجابة للطوارئ.

وأقيمت الجولة الأولى والثانية من المرحلة الأولى في إمارتي أبوظبي وعجمان، حيث شهدت الجولتان مشاركة 115 متطوعاً متميزاً موزعين على 12 فريقاً ولجنة متخصصة مكونة من 22 خبيراً في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ لتقييم أداء ومهارات المتطوعين. وتقام الجولة الثالثة في رأس الخيمة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بتاريخ 14 أكتوبر 2023.

وتُعدُّ "بطولة ساند 2023" مبادرة مميزة تقام في إطار برنامج "ساند" التابع لمؤسسة الإمارات، وهو برنامج تطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمدة ثلاثة أسابيع، حيث ستتنافس فرق المتطوعين من مختلف الجنسيات في الدولة في سلسلة من التحديات التي تغطي مجالات متنوعة تشمل الإسعافات الأولية كالتعامل مع النزيف والحروق والكسور، بالإضافة إلى رفع وحمل المصابين، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وإطفاء الحرائق ومكافحتها، على أن يتم في ختام البطولة تكريم ثلاثة فرق فائزة.

وتهدف "بطولة ساند 2023" إلى تعزيز العلاقات بين المتطوعين من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تمكينهم والارتقاء بمهاراتهم اللازمة للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا في حالات الطوارئ.

وبهذه المناسبة، قال محمد الحوسني، مدير البرامج في مؤسسة الإمارات: "نُعبرُ عن سعادتنا بإطلاق بطولة ساند 2023، ونفخر بمشاركة هذا العدد الكبير من المتطوعين الذين أظهروا روحاً تنافسيةً عاليةً فيما بينهم، خاصة وأن هذه المبادرة المميزة تُسلط الضوء على أهمية وقوة العمل التطوعي التخصصي، الذي لا يقتصر على بذل الوقت فقط، بل يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً برد الجميل لمجتمع دولة الإمارات وإظهار قوته ووحدته".

وأضاف الحوسني: "نسعى من خلال هذه البطولة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي ودوره في إلهام الآخرين، مع التأكيد على أنه قيمة عالية في مجتمعاتنا، ومصدر أساسي لتطوير الذات وتحقيق الإنجاز، ومع تقدمنا بمراحل البطولة سيسعى المشاركون إلى إبراز مهاراتهم ومواهبهم وتقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل التطوعي، لذا نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة".

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة النهائية من البطولة ستقام بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في أبوظبي بمشاركة 9 فرق متأهلة من المرحلة الأولى، على أن يتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة في حفل خاص بهذه البطولة.

تُقام بطولة ساند 2023 بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبطولة "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"؛ والجهات المضيفة "كلية فاطمة للعلوم الصحية"، و"جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية" و"مركز عجمان الإبداعي"؛ إلى جانب شركاء برنامج ساند "الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي"، و"القيادة العامة للدفاع المدني برأس الخيمة"، و"مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف" و"نادي الوحدة لكرة القدم"؛ وشركاء مؤسسة الإمارات شركة "دولفين للطاقة"، وشركة "أوكسي"، و"توتال إنيرجيز" و"بورياليس".

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نبذة عن "مؤسسة الإمارات"

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.

نبذة عن "برنامج ساند للاستجابة في حالات الطوارئ"

برنامج "ساند" هو برنامج تطوعي فريد من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة تم إطلاقه في العام 2009 لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للاستجابة في حالات الطوارئ. وتم تطوير نموذج تدريب برنامج ساند وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية (رابطة الدفاع المدني السويدي، برنامج فريق إدارة الطوارئ المجتمعي الأميركي CERT) بما يتلاءم مع احتياجات وظروف وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.