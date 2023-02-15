الفعاليتان تنعقدان ضمن مساحة مشتركة تتيح اسكشاف أحدث التقنيات والتباحث حول اتجاهات القطاع بما فيها تحديات سلاسل التوريد والاستدامة والتحول الرقمي وتطورات الاتصالات وشبكات الجيل الخامس وغيرها

الدورة المرتقبة من المعرضين تضم باقة واسعة من المزايا الجديدة والمعززة، بما فيها منصتي جو لايف ثياتر وOnboard Hub إلى جانب جلسات معمقة وعروض تقديمية للمنتجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتواصل التحضيرات لإقامة معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023، بالتزامن مع توقعات بنمو قطاع الطيران بشكل ملحوظ خلال العقد المقبل، مع تسجيل منطقة الشرق الأوسط ثاني أعلى معدل للطلب عالمياً على خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات خلال الأعوام العشرة المقبلة بعد الهند. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على هذه الخدمات من 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 12.9 مليار دولار أمريكي عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 5.8%. ويعتمد هذا التوسع في السوق على عوامل عدة، بما فيها تسارع التوسع الحضري والاقتصادات النامية وارتفاع معدلات السفر لأغراض العمل والترفيه، إلى جانب عوامل خارجية تشمل استخدام الطائرات وارتفاع أعداد حركة النقل الجوي وحجم الأسطول.

وتظهر معدلات النمو نفسها في السوق العالمية لتصميم مقصورات الطائرات، والمتوقع أن تصل قيمتها من 24.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 36.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وترجع الزيادة إلى ارتفاع الطلب على حلول الترفيه الجوي وأنظمة الاتصال ومقاعد الدرجة الاقتصادية الممتازة، إضافةً إلى ازدياد الطلبات على الطائرات الجديدة. وتعود حصة كبيرة من نمو هذه السوق إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توقعات بأن تسجل نمواً سنوياً يتجاوز 6% بين 2023 و2028.

وتستعد الجهات الفاعلة في سلسلة توريد الطيران من جميع أنحاء العالم، للاجتماع في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023، بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات والرؤى والتقنيات والابتكارات العالمية التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

وتُقام الفعاليتان في مساحة مشتركة يومي 1 و2 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتقدمان برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية المعمقة والعروض التقديمية القيمة. كما يشهد المعرضان مشاركة أكثر من 40 خبيراً متخصصاً لتقديم استشارات عملية حول كيفية التعامل مع تقلبات السوق واستكشاف أحدث الاتجاهات.

ومن جانبها، تسلط منصة جو لايف ثياتر الضوء على أبرز المواضيع التخصصية في القطاع، بما فيها تحديات سلسلة التوريد والمستقبل، ورؤى شركات الطيران وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد بشأن أهم التحديات، والقوى العاملة والكفاءة، إضافةً إلى المحركات والاستدامة والاتجاهات الرقمية والتقنيات المبتكرة. كما تقدم منصة Onboard Hub بنسختها الأولى تشكيلةً متنوعة من المنتجات المبتكرة والعروض التقديمية التقنية وغيرها من ورش العمل والمقابلات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامون بيترز، مدير المبيعات والتسويق العالمي لدى شركة أيرو نوروي، والمتحدث المشارك في جلسة حوارية بعنوان محركات الطائرات تحت دائرة الضوء - سلاسل التوريد والديناميكيات المتغيرة لسوق خدمات ما بعد البيع: "تأثرت معظم شركات القطاع بالتحديات التي فرضتها سلاسل التوريد العالمية وضرورة تعزيز استدامة العمليات بالاعتماد على موارد الطاقة التقليدية، ووصل هذا التأثير أيضاً إلى الشركات التي استطاعت الاستثمار في أساطيل من الطائرات الجديدة وبناء منشآتها الخاصة للصيانة والإصلاح والتجديد، ولا سيما شركات الطيران الأكثر انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط. وبدورها تركز الشركات الأصغر حجماً على تحصيل أكبر عدد ممكن من ساعات الطيران من محركات طائراتها، مع اعتمادها على خدمات الإصلاح بدلاً من إجراء تجديدات كاملة حيثما أمكن، واختيار المحركات ذات العمر المحدود للحد من التكاليف".

ويشارك كارول ديلو في الفعاليتين بصفة مشتري يمثّل قسم المشتريات وإدارة العرض لدى المجموعة البولندية للطيران (الشركة المالكة للخطوط الجوية البولندية إل أو تي)، ويتولى إدارة ورشة عمل تحت عنوان الشراء والطيران - استكشاف عملية مشتريات التصاميم الداخلية، ضمن أعمال منصة Onboard Hub.

وبدوره قال ديلو: "يسهم وجود إمكانات الشراء القوية بتعزيز الجانب المالي لأي مشروع، لكنها تحمل العديد من المزايا الأخرى أيضاً. وتقدم فرق المشتريات الحديثة كفاءات وإمكانات عديدة، بما فيها خبرة السوق والمرونة واحترام قواعد الامتثال ومهارات التفاوض وغيرها الكثير. وأتطلع للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023، حيث سأركز في عرضي التقديمي على تجزئة عملية المشتريات إلى عناصر مختلفة والبحث في كيفية معالجة التحديات الناشئة ضمن هذه العناصر".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aime.aero أو mromiddleeast.aviationweek.com

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