بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبنك التنمية الجديد وقطر الخيرية

المؤتمر ناقش مجالات التقييم في دول الجنوب العالمي

الدوحة: قام برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بتنظيم مؤتمر "إيفال ساوث 2023" خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023، بهدف تعزيز وتطوير واقع مجالات الرصد والتقييم في دول الجنوب العالمي.

وعُقد مؤتمر "إيفال ساوث 2023" تحت شعار "قيادة التقدم: مأسسة التقييم في الجنوب العالمي"، ويهدف إلى تعزيز وسائل تكامل الأنظمة السياسية والاجتماعية والمهنية لمجالات الرصد والتقييم في دول جنوب الكرة الأرضية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين والممارسين وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، حيث تعاون كلا من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبنك التنمية الجديد، وقطر الخيرية، كشركاء لدعم برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في تنظيم المؤتمر.

واستهل المؤتمر فعالياته بحلقة نقاشية رفيعة المستوى حول الدور المحوري لثقافة التقييم في ترسيخ اعتماد ممارسات تقييم عملية صُنع السياسات في الجنوب العالمي، وكان من بين المشاركين حليمة قعقور، عضو البرلمان اللبناني، والدكتور كبير هاشم، عضو البرلمان في سري لانكا، ورئيس المنتدى البرلمانيين العالمي للتقييم، وماركو سيغون، مدير مكتب التقييم بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأشواني موثو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، وزيندا أوفير ممثلة جنوب أفريقيا في اللجنة الاستشارية الدولية للتقييم التابعة لبنك التنمية الجديد.

وتعليقًا على أهمية مؤتمر إيفال ساوث 2023 كمركز للخبرات في الشرق الأوسط، قال الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك بكلية السياسات العامة، والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية: "لاشك إن تطوير قطاع الرصد والتقييم في دول الجنوب العالمي يساهم في تطوير سياسات عامة أكثر فعالية تلبي المتطلبات الفريدة للمجتمعات في جميع مناطق هذه الدول، مشيرا إلى أن استضافتنا الناجحة لمؤتمر إيفال ساوث 2023 تُجسد التزام جامعة حمد بن خليفة وكلية السياسات العامة بتجاوز الحدود لبناء وصقل الكوادر البشرية في قطر ودول العالم".

وضم المؤتمر نخبة من المشاركين لاستكشاف وسائل سياسات التقييم الحالية وتعزيز ثقافة التقييم في جميع دول الجنوب العالمي، كما ناقشوا موضوعات معاصرة في هذا المجال، بما في ذلك دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرصد والتقييم، وكيفية استخدام وسائل التقييم في صنع السياسات المستنيرة، وأهمية تعزيز أساليب التقييم، وإشراك الشباب، ودعم تنمية القدرات في هذه المجالات.

وشارك في مؤتمر "إيفال ساوث 2023" خبراء من منتدى البرلمانيين العالمي للتقييم، ورابطة تقييم منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APEA)، ورابطة التقييم في بوتان، والشبكة البوليفية للرصد والتقييم، والشبكة البرازيلية للرصد والتقييم (BMEN)، وشبكة التقييم في كوستاريكا، وشبكة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للرصد والتقييم والتنظيم (ReLAC)، وشبكة التقييم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (EvalMENA)، وجمعية التقييم المغربية، وجمعية التقييم الباكستانية، وشبكة التقييم في باراغواي، كما شاركت في المؤتمر من اليمن (EvalYemen)، وانضم إليهم خبراء من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومركز تعلُم التقييم ورصد النتائج في أفريقيا الناطقة بالإنجليزية (CLEAR-AA)، وشبكة EvalYouth العالمية، وأكاديمية التقييم الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمدرسة الوطنية للإدارة العامة (ENAP).

وتهدف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة لتصبح واحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، ومركزا للتدريس والبحث في تقديم حلول لقضايا السياسات ذات الصلة المحلية والعالمية، كما تعمل الكلية بنشاط على الاستفادة من أوجه التآزر والتعاون المحلية والعالمية مع الشركاء الدوليين المتميزين لتسهيل نقل الخبرات وبناء القدرات في دولة قطر وخارجها.

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تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa