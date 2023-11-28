احتفالاً بمرور تسع سنوات على تأسيسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت شركة فاليو منتور، الرائدة في مجال الأمن السيبراني، مؤخراً حفل توزيع جوائز فاليو منتور السنوية لعام 2023، في دبي. ويأتي حفل التوزيع الجوائز بالتزامن مع احتفالات الشركة بمرور تسع سنوات على تأسيسها، وبالإنجازات الهائلة التي حققتها في مجال الأمن السيبراني وخصوصية البيانات.

نحو السنة العاشرة من التميز في مجال خدمة الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة

بدأت الفعالية باستعراض مسيرة نجاح شركة فاليو منتور منذ تأسيسها منذ ما يقارب عقداً من الزمان. وكان على رأس هذه المسيرة السيد بينوي كونامافو، المؤسس الطموح، الذي عمل على تحديد وسد الثغرات في مجال خدمات استشارات الأمن السيبراني. حيث نجحت الشركة خلال هذه الفترة، في تقديم حلول الأمن السيبراني، ومعالجة أكثر من 2500 نوع من التهديدات السيبرانية ونقاط الضعف في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حافظت الشركة على أفضل معدل للاحتفاظ بالعملاء شهده هذا المجال على مدى السنوات التسع الماضية مما يؤكد على ثقة العملاء بحلول الأمن السيبراني التي تقدمها الشركة. وفي تعليق له على مرور تسع سنوات على تأسيس الشركة قال السيد بينوي كونامافو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "أود، مع الدخول في عامنا العاشر، أن أعبر عن امتناني الكبير للدعم الذي يقدمه لنا عملاؤنا، الذين كانت ثقتهم حجر الأساس لنجاحنا. لا يمثل هذا الإنجاز احتفالاً برحلتنا حتى الآن فحسب، بل يمثل أيضاً التزاماً جديداً بالابتكار والتميز وخدمتكم بتفانٍ أكبر في السنوات المقبلة".

"المساحة الآمنة للرؤساء التنفيذيين": مساحة للحوار حول التعامل مع التهديدات المستقبلية

وتضمنت الفعالية إقامة "المساحة الآمنة للرؤساء التنفيذيين"، وهي عبارة جلسة حوار جانبية مثمرة، أدارها السيد بول ماثيو الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط. حيث تطرقت المناقشات إلى كيفية تعزيز الدفاعات ضد التهديدات الناشئة، ومواكبة التقنيات المتطورة، كما تطرقت إلى كيفية الجمع بين التحول نحو الأتمتة والالتزامات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذا التحول إضافة إلى تحقيق التنوع لضمان المرونة الحقيقية.

الإعلان عن المشاريع المستقبلية: إطلاق مشروعي Encyb و Duture

كشفت فاليو منتور خلال الاحتفال عن مشروعين رائدين هما "Encyb" و "Duture". حيث يركز المشروع الأول على تطوير منتجات خاصة متطورة بالتعاون مع كبار مصنعي المعدات في هذا المجال، بينما يهدف الأخير إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحليلات وتطبيق التكنولوجيا الرقمية. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذين المشروعين قال السيد بينوي كونامافو: "نحن نعمل، من خلال مشروعي Encyb وDuture، على قيادة التغيير، وعلى رسم آفاق مستقبل الأمن السيبراني والابتكار الرقمي".

مبادرة "فاليو مينتور: العائلة أولاً" تعيد تعريف مفهوم الأمن السيبراني

في خطوة رائدة، أطلقت فاليو منتور، بقيادة المؤسس المشارك أنجيلا ماريا، مبادرة "فاليو منتور، العائلة أولاً"، التي تسعى إلى زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى عائلات رعاتها الحصريين. وتعليقاً على هذه المبادرة قالت أنجيلا ماريا:"يبدأ الأمن السيبراني من المنزل، حيث يمكننا، من خلال تعزيو مشاركة العائلات، تعزيز نهج شامل للسلامة الرقمية".

الالتزام المستمر: حماية العالم الرقمي

حافظت فاليو منتور، طوال تسع سنوات من التميز في مجال الأمن السيبراني، على التزامها بالقيام بواجبها في حماية العالم الرقمي. حيث أكدت هذه الفعالية الكبيرة على الدور الحاسم الذي يقوم به الأمن السيبراني في حياتنا الرقمية المترابطة.

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نبذة عن فاليو منتور

فاليو منتور هي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني ومتخصصة بتقديم حلول مبتكرة لمستقبل رقمي آمن. حافظت الشركة، على مدى تسع سنوات، على التميز والريادة في مجال الأمن السيبراني، فهي تقدم خدمات وخبرات شاملة لمواجهة التحديات المتزايدة في المشهد الرقمي.

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