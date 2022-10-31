أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن منظمو قمة مستقبل الضيافة، الفعالية الأبرز المخصصة للاستثمارات الفندقية في المنطقة، عن عقد دورتها للعام 2023 للمرة الأولى في أبوظبي خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر 2023 في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وتجمع القمة، التي تنظمها شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات، عدداً من الفعاليات الاستثمارية المرموقة مثل المنتدى العربي للاستثمار الفندقي والمنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم ومنتدى الاستثمار الفندقي في إفريقيا، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لمناقشة أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي، وتسليط الضوء على النمو المتواصل الذي تشهده صناعة الضيافة في المنطقة والقطاعات السياحية.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" المنظمة للقمة: ""يُسعدنا تنظيم "قمة مستقبل الضيافة" في العاصمة الإماراتية أبوظبي لأول مرة في العام 2023 بدعم من رعاتنا، مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي وشركة ميرال، إذ نتوقع تنظيم دورة أخرى هامة لمواصلة مسيرة نمو وتطور هذا القطاع، فقد استقبلت قمة مستقبل الضيافة التي عقدت الشهر الماضي في دبي 1,072 مشاركاً، وأكثر من 200 متحدث وما يزيد عن 70 من العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وحظيت بدعم 63 راعياً وشريكاً، ونتطلع لاستضافة نسخة أخرى حافلة بالنجاح والتميز والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة وتصدرها للمشهد السياحي العالمي".

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "تشكل استضافة أبوظبي الأولى لـ"قمة مستقبل الضيافة" إضافة نوعية تسهم في نمو فعاليات الأعمال. فمنذ بداية عام 2022، نجحنا في استقطاب العديد من المؤتمرات والاجتماعات الجديدة إلى العاصمة، بالاعتماد على الحوافز الإضافية المُقدمة لهذه الفعاليات من خلال صندوقنا المشترك مع "ميرال"، التي تمضي في تطوير تجارب فريدة تساهم في تكريس مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لتنظيم أبرز الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. ونتطلع إلى الترحيب بوفود القمة في أبوظبي العام المقبل، وتسليط الضوء على معالمها السياحية والطبيعية وتجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية".

وبهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، عقد مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في عام 2022 شراكة استراتيجية مع ميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، لإنشاء صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض. ويأتي إطلاق هذا الصندوق الأول من نوعه تماشياً مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الشركاء للترحيب بوفود سياحة الاجتماعات واستضافة فعاليات كبيرة الحجم لما يزيد عن 500 مشارك، وقد ساهم الصندوق بدور هام في استضافة فعاليات "قمة مستقبل الضيافة" في أبوظبي العام القادم.

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهة لميرال: "يسعدنا استضافة هذه الفعالية الرائدة المخصصة لقطاع الضيافة في المنطقة لأول مرة في أبوظبي، وأن نرى ثمار شراكتنا مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض تنعكس على مشهد الفعاليات والمؤتمرات في المنطقة. تحتضن جزيرة ياس نخبة من المرافق والتجارب العالمية، ويتماشى استضافة فعاليات قمة مستقبل الضيافة مع التزامنا بترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة عالمية بارزة لسياحة الأعمال، ونتطلع للترحيب بالوفود المشاركة في القمة في العام 2023 وتعريفهم بالمقومات المميزة التي تتمتع بها جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي".

وستواصل قمة مستقبل الضيافة 2023 في أبوظبي العمل مع أبرز المستثمرين والمطورين من مختلف المشاريع والمجتمعات السياحية في أنحاء المنطقة لتعزيز آفاق نمو وتطور قطاع السياحة في الدولة والمنطقة. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بقمة مستقبل الضيافة في وقت لاحق من العام القادم لمناقشة ووضع البرنامج الخاص بفعاليات دورة العام 2023.

وستعود كذلك فعاليات قمة مستقبل الضيافة المخصصة للمملكة العربية السعودية لتعقد مرة أخرى في المملكة العام المقبل في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية في الرياض خلال الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2023. للمزيد من المعلومات حول قمة مستقبل الضيافة، يرجى زيارة: .com/https://www.futurehospitalitysummit.

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نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا عريقاً في تنظيم مؤتمرات الاستثمار الرائدة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات في "عقد الصفقات"، والارتقاء بأساليب التواصل والتعاون بين الأعمال. وقد اكتسبت "ذا بينش" سمعة طيبة في تنظيم مؤتمرات ولقاءات مبتكرة وذات تأثير كبير في صناعة السياحة والضيافة العالمية.

وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن، جمعت الفعاليات المرموقة التي تنظمها شركة "ذا بينش" نخبة من القادة الحكوميون، والممثلين عن الوزارات السياحية، وجمعيات السفر والسياحة العالمية، وأشهر العلامات الفندقية العالمية، ونخبة من المالكين والمستثمرين، وسلاسل المطاعم الشهيرة، وشركات وهيئات الطيران المختلفة، والشركات المطورة للوجهات السياحية، ومدراء الأصول، والمجموعات المالية، والاستشارية. وتشمل هذه الفعاليات كل من "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي"، و"المؤتمر الإفريقي للاستثمار الفندقي"، و"المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم"، و"مؤتمر مستقبل الضيافة"، و"منتدى أدريا للفنادق"، ومنتدىIDEEA ، ومنتدى AviaDev ، ومنتدىRENEW ، والتي يقوم خلالها نخبة من أبرز اللاعبين في صناعة الضيافة والسياحة العالمية بالتواصل وتبادل الأفكار والمعارف المتعلقة بتطوير هذا القطاع واستكشاف ما يزخر به من فرص واعدة للنمو.

لمعرفة المزيد حول الشركة، يمكن زيارة thebench.com.

نبذة عن "ميرال":

ميرال" هي المطور الرائد للوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم تحتضن جزيرة ياس "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"كلايم أبوظبي" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وعشرة فنادق تشمل "فندق وارنر براذرز أبوظبي" وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس في "ياس باي"، الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.miral.ae.

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae، وvisitabudhabi.ae.

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: bi.aeinabudha