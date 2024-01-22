- زراعة أكثر من 185 ألف شجرة بمعدل 500 شجرة يومياً خلال العام الماضي

- تحقيق 100% من مستهدفات مبادرة دبي الخضراء.. وإضافة 234 هكتاراً إلى مساحة الرقعة الخضراء

الهاجري:

• "برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة مستمرون في تنفيذ مشاريع دبي الخضراء وفق خطط متكاملة للحفاظ على جاذبية دبي وتعزيز جماليتها واستدامتها البيئية مع توفير أفضل جوَدة حياة لسكانها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلدية دبي عن زراعتها أكثر من 185 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، وبمعدل 500 شجرة يومياً متجاوزةً المستهدفات بنسبة زادت عن 100%، حيث بلغت المساحة الجغرافية المُضافة إلى الرقعة الخضراء 234 هكتاراً خلال 2023، مقارنةً بـ 170 هكتاراً في 2022.

ويأتي ذلك ضمن "مبادرة دبي الخضراء" التي تنفّذها البلدية في الإمارة، والهادفة إلى زيادة نسبة المسطحات الخضراء المزروعة في كافة المناطق السكنية والحضرية، والطرق الرئيسية والفرعية، وتقاطعات الجسور، إضافةً إلى تحسين جَودة الهواء والتربة، فضلاً عن تجميل المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري والجمالي.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن "مبادرة دبي الخضراء" التي تنفذها البلدية مستمرةً طيلة أيام السنة وفق خطط ومعايير هندسية وتخطيطية متكاملة، تتماشى مع الحياة العصرية لإمارة دبي وتخطيطها الحضري والعمراني، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم.

وأشار الهاجري، إلى أن المبادرة تعكس جهود البلدية في تعزيز الاستدامة البيئية في إمارة دبي، وتوسعة الرقعة الخضراء المزروعة، إضافةً إلى تحسين البيئة الحضرية والطبيعية للإمارة، وتحقيق مستهدفات البلدية في جعل دبي أكثر جاذبية وجمالية واستدامة مع توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكانها.

وقال الهاجري: "تُعدّ مبادرة دبي الخضراء إحدى مبادرات بلدية دبي الاستراتيجية في مجال الاستدامة، والتي تسهم في تحقيق أثر بيئي متكامل من خلال المحافظة على العناصر والموارد البيئية والطبيعية مع تحسين جَودتها، إضافةً إلى كونها أحد أسباب خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الوطنية والاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

وأضاف: "ساهمت المبادرة بتوفير مساحات خضراء للترفيه والاستراحة والاستمتاع بالطبيعة، مع تعزيز المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي وضمان استدامته للأجيال القادمة".

أرقام وإحصائيات

وتضافرت جهود فرق بلدية دبي خلال العام 2023 لتحقيق مستهدفات المبادرة، حيث توزعت الـ 185 ألف شجرة على نحو 210 موقعاً، تنوعت ما بين المشاريع الزراعية والمحميات، والطرق الرئيسية والفرعية في بر دبي وديرة، إضافةً إلى الحدائق العامة التابعة للبلدية.

كما تنوعت الأشجار التي زرعتها بلدية دبي بين أشجار البيئة المحلية، مثل؛ الغاف، والسدر، والسمر، وأشجار النيم، والزيتون، ونخلة سماروفا، والياسمين الهندي، وأشباه النخيل، إضافةً إلى العديد من الأنواع الأخرى التي تتميز بكونها دائمة الخضرة ومنها؛ أشجار واشنطونيا، وبسماركيا، وبوسيدا، وبونسيانا، وبونجاميا، وأكاسيا فرنسيانا، ودارسينا.

نقلات نوعية

حققت بلدية دبي نقلات نوعية في أعمال الزراعة والتشجير خلال السنوات الماضية، حيث كانت قد زرعت 73,920 شجرة في 2020، ليرتفع العدد إلى 170,339 شجرة في 2021 وصولاً إلى 185 ألف شجرة مع نهاية العام الماضي 2023. ويعكس ذلك جهود بلدية دبي المُكثفة في عملية التشجير، وحرصها على زيادة الغطاء النباتي، إضافةً إلى زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المنطقة الحضرية، بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني للإمارة.

تشجيع

وتشجع بلدية دبي على نشر الرقعة الخضراء الطبيعية منها والمكتسبة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية تحقيقاً للاحتياجات البيئية في إمارة دبي، إضافةً إلى التركيز على زراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة.

كما تلتزم بتقديم خدمات زراعية متكاملة بالاعتماد على التقنيات والوسائل الزراعية الحديثة التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة وتعزز استدامة المنظومة البيئية في دبي.

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