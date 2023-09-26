الشارقة، يشارك نادي الشارقة لسباقات الهجن في فعاليات النسخة الثانية من معرض "الأصايل 2023" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الخميس 28 سبتمبر في مركز إكسبو الذيد، بمشاركة العديد من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة وعدد من الأندية والجهات الحكومية.

وأكد سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن النادي يحرص للمرة الثانية على التوالي على المشاركة بفعاليات معرض "الأصايل" لأنه يعد الحدث الأبرز من نوعه على مستوى إمارة الشارقة الذي يشكل وجهة مميزة لعشاق رياضات سباقات الهجن والصيد والفروسية من الهواة والمحترفين فيما يستقطب حضوراً كبيراً من الملّاك والمربين وأندية الخيل والهجن والصقور والأطباء البيطريين المختصين.

وأشار بن هويدن إلى أن مشاركة النادي هذا العام جاءت لتعريف الجمهور وزوار المعرض بأدوات ومستلزمات سباقات الهجن، ولتعريف الأجيال الحاضرة والشباب بتراث أجدادهم بما يخص رياضة سباقات الهجن ومزاينة الإبل، وذلك لما تحظى به الإبل من اهتمام ورعاية مميزة نظراً لقيمتها التاريخية ودورها المهم في حياة الآباء والأجداد، واعتبارها ركن من أركان مكونات التراث العريق إذ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكافة تفاصيل حياتهم اليومية ، كما ويحرص النادي على عرض تقرير مصور تبلغ مدته نحو 12 دقيقة يعرض إطلالة تاريخية وثقافية على رياضة سباق الهجن في ميدان الذيد.

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