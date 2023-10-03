مسقط، عُمان: احتفلت أكاديمية مسقط للضيافة بتخريج دفعة برنامج طاقم الطائرة للعام الأكاديمي 2023. وقد أقيم حفل التخرج في سبتمبر الجاري بمقر الأكاديمية.

ويمثّل هذا التخرج حدثاً بارزاً بالنسبة للأكاديمية، والتي تُعرف بسعيها الدؤوب لتقديم تعليم مهني عالي الجودة للطلاب العُمانيين منذ 2020.ويأتي حفل التخرج احتفالاً ليس فقط بإنجازات الطلاب، بل أيضاً لتسليط الضوء على النجاح الذي حققته البرامج التدريبية المتخصصة والمُعترف بها في القطاع التي تقدمها أكاديمية مسقط للضيافة.

وقد خضع الخريجون لبرنامج تدريبي مكثّف اكتسبوا من خلاله المهارات الأساسية والمعارف اللازمة لتحقيق مسيرةٍ مهنية ناجحة كأفراد في طاقم الطائرة. ويغطى منهج التدريب إجراءات السلامة وخدمة العملاء، والذي تم تصميمه بعناية لملائمة المعايير العالية للقطاع ويقوم بتقديمه خبراء ومحترفين في هذا المجال.

وعلّقت الفاضلة أمينة الزدجالي، المؤسس ورئيسة أكاديمية مسقط للضيافة قائلةً: "إننا نفخر بهذا الإنجاز لخريجي برنامج طاقم الطائرة. ويعد اجتهادهم وتفانيهم دليلاً على جودة التعليم الذي نقدمه، بالتعاون مع المدرسة البريطانية للتميز المعروفة عالمياً".

وحضرَ هذا الحفل المميز عدة شخصيات من الطيران العُماني، وممثلين عن وزارة التعليم العالي، وعدد من الإعلاميين. ويأتي هذا الحضور المميز تأكيداً على السمعة والاسم المرموق الذي صنعته أكاديمية مسقط للضيافة في القطاع. ويؤكد هذا التجمع لخبراء القطاع والجهات التعليمية المختلفة على السعي الدؤوب للأكاديمية نحو التميز والتعاون الناجح مع شركائها.

للطلبة الراغبين في التسجيل في برامجنا القادمة، يمكنكم الاطّلاع على المزيد من المعلومات في موقع أكاديمية مسقط للضيافة: https://mha-om.com/

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