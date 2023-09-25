«في إم وير» تكشف مجموعة من الحلول والقدرات التكنولوجية الجديدة لتمكين المؤسسات من تحديث مشاريعها الرقمية في بيئات السحابة المتعددة وحماية أمنها والارتقاء بأدائها لأعلى المستويات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مشاركتها في جيتكس 2023 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و20 أكتوبر 2023، تستعرض «في إم وير» مجموعة من أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية لتمكين عملائها من التحول الحقيقي إلى مؤسسات رقمية ابتكارية وتمكينها من تشغيل عملياتها وإدارتها تحت مظلة من الأمان عبر سائر امتدادات وأنواع بيئات الحوسبة السحابية.

وانطلاقا من منصتها H7 في القاعة 7، ستكشف «في إم وير» أمام الجمهور أحدث ابتكاراتها من حلول ومنتجات تكنولوجية، يستعرض أكثرها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مع التركيز على كيفية استفادة العملاء منها وتسخيرها في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وجني فوائد القيمة الكامنة في البيانات.

وتتاح لزوار منصة «في إم وير» فرصة تجربة الذكاء الاصطناعي الخاص Private AI الذي أطلقته الشركة حديثا والذي يرمي إلى دفع جهود المؤسسات بقوة لاعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستفادة من قيمة البيانات الموثوقة في إطار استراتيجية الحوسبة السحابية المتعددة.

تعليقا، قال أحمد عودة، نائب الرئيس والمدير العام لشركة في إم وير لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا: "مع تسارع خطى انتقالنا إلى عصر الذكاء الاصطناعي، تلتزم «في إم وير» بمساعدة المؤسسات على اعتماد نهج الحوسبة السحابية المتعددة بشكل يركز على التطبيقات مع تمكينها في الوقت ذاته من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق أكبر قيمة من البيانات. ونتطلع في جيتكس إلى استعراض السبل التي ستتمكن من خلالها مؤسسات المنطقة من تحقيق مستويات أعلى من المرونة والكفاءة نتيجة اعتماد استراتيجية الحوسبة السحابية المتعددة، مع احترام قواعد البيانات السيادية وتلبية متطلبات العملاء من نواحي خصوصية البيانات في الوقت ذاته. ونحن متحمسون جدا للقاء العملاء القائمين والجدد من كافة القطاعات الرئيسة لنستعرض أمامهم وسائل الارتقاء بابتكاراتهم الرقمية إلى مستويات عليا جديدة".

وفي إطار الحرص الكبير لدى كثير من مؤسسات المنطقة ولا سيما المؤسسات الحكومية منها بشأن مسألة سيادة البيانات، ستبادر «في إم وير» إلى استعراض حلول الحوسبة السحابية السيادية ضمن مساحة مخصصة ضمن منصتها في جيتكس من أجل تعريف العملاء عن كثب بكيفية تحقيق فوائد اعتماد حوسبة السحاب بشكل متلازم مع الحفاظ على البيانات الهامة إما في مواقعها أو ضمن الحدود الوطنية.

وسيشارك بهذه المناسبة مجموعة من كبار المدراء التنفيذيين في شركة «في إم وير» على مستوى المنطقة والعالم، يتقدمهم أحمد عودة نائب الرئيس والمدير العام لشركة في إم وير في الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، و جو باجلي، نائب الرئيس ومدير التكنولوجيا التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و ريكي كوبر رئيس المبيعات التجارية والشركاء العالميين. كما ستحتفل «في إم وير» بشبكتها القوية والمتنوعة من شركائها في المنطقة، يأتي في مقدمتهم شركات (GBM Abu Dhabi) و(CCI) و(MIDIS Group) التي ستشارك بحضورها إلى جانب الشركة في جيتكس.

وتتبوأ «في إم وير» موقعها القوي الداعم لجميع مؤسسات المنطقة في تنفيذ خطط التحول الخاصة بها، وذلك في إطار تعزيز الشركة حضورها بشكل متواصل في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. ومنذ افتتاح أول مكتب إقليمي لها في دبي عام 2012، عملت «في إم وير» على تنمية عملياتها في الشرق الأوسط من بداية جمعت 26 موظفًا لتتحول إلى مركز إقليمي يضم أكثر من 500 موظف. وتلتزم «في إم وير» بمساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها الخاصة في التحول من خلال تزويدها بمرونة غير مسبوقة في كيفية بناء وتطوير بيئاتها الرقمية وخدمة عملائها.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شركة في إم وير:

في إم وير هي مزوّد رائد لخدمات السحابة المتعددة والمخصصة للتعامل مع كافة التطبيقات، مما يعزز الابتكارات الرقمية والتحكم بسير العمل في المؤسسة. وتمثل برمجيات في إم وير أساسا موثوقا لتسريع الابتكار، وذلك بما توفره للمؤسسات من المرونة والخيارات التي تحتاجها للمستقبل. يقع المقر الرئيسي للشركة في بالو ألتو في كاليفورنيا، والشركة ملتزمة ببناء غد أفضل عبر أجندة الشركة 2030. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع https://www.vmware.com/company.