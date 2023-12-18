دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع الإماراتي، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات التي تتسم بطابع عربي وثقافي وتراثي.

وبهذه المناسبة، نظمت الهيئة ورشة عمل عن الخط العربي لموظفيها من مختلف الثقافات لكتابة الحروف والكلمات العربية وذلك بالتعاون مع خطاط محترف، علاوة على تنظيم معرض مصغر لبيع الكتب العربية بالتعاون مع دار نشر محلية. كما وفرت الهيئة مصادر وكتب متنوعة بالعربية لتشجيع موظفيها على القراءة، بالإضافة إلى تخصيص "ركن مميز للقراءة". ولتنمية معارف موظفيها باللغة العربية، شاركت الهيئة نشرات إلكترونية داخلية تثقيفية تتضمن معلومات قيّمة حول لغة الضاد، ونظمت في المبنى الرئيس للهيئة مجموعة من الفعاليات المنوعة التي تشمل أنشطة تفاعلية لاختبار معلومات الموظفين ومدى إلمامهم باللغة العربية، فضلاً عن استخدام وسم #بالعربي في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.

وفي رسالة وجهها لموظفي الهيئة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ندعم في الهيئة مساعي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أخذت على عاتقها المحافظة على اللغة العربية وصونها، وتعزيز مكانتها الخالدة بين لغات العالم. وندرك مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية لحماية اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والحاضنة لهويتنا الوطنية وثقافتنا وتراثنا الأصيل، والجسر الذي يربطنا بجذورنا وتاريخنا، وطريقنا الرئيس نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. ولا ندخر جهداً لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع نواحي الحياة، ونعتمدها لغة أساسية في الاتصال الداخلي والخارجي وفي جميع خدماتنا المقدمة للجمهور، كما نعتمدها لغةً أساسية في أنظمة العمل والتقارير المؤسسية الصادرة عن الهيئة، ونلتزم بأولوية تسمية مبادرات ومشاريع الهيئة باللغة العربية، كما ندعم المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة إلى دعم ارتباط الأجيال الحالية والقادمة باللغة العربية. وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أدعوكم للمساهمة في تعزيز اللغة العربية والتعرف إلى جمال وثراء مفرداتها وتعبيراتها وأساليبها عبر الاستفادة من المبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة لتعزيز استخدام وإتقان اللغة العربية وتعزيز المحتوى العربي. كما أدعو الموظفين غير الناطقين بالعربية إلى الاستفادة من الدورات التدريبية والبرامج التي توفرها الهيئة لتعلم اللغة العربية، لغة للمستقبل والعلوم والابتكار والثقافة."

#بياناتحكومية

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