الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جينيسيس، العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات الفاخرة والمعروفة بتصاميمها المميزة، عن انضمامها لتكون شريك التقديم ضمن لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023". وخلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2023، ستتحول الرياض في المملكة العربية السعودية إلى مركز للمنافسات القتالية الدولية حيث تستضيف النسخة الافتتاحية من دورة الألعاب العالمية القتالية في الشرق الأوسط.

ومن خلال مشاركتها في الحدث، تقدم جينيسيس ١٠٠ سيارة للحاضرين القادمين من جميع أنحاء العالم، وستعرض أيضاً أحدث طرازات سياراتها الفاخرة.

ويستعد أكثر من 1500 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم، لخوض غمار المنافسات على مدار 11 يوماً في 16 رياضة تشمل مصارعة الذراعين، والملاكمة، والمبارزة، والجيوجيتسو، والكاراتيه، والسومو، والتايكوندو، وغيرها.

ومن جانبه، قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: " نحن في جينيسيس ملتزمون بأعلى مستوى من التميز في كل شيء. ولا شك أننا سعداء وفخورون بإطلاق هذه الشراكة مع دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، ومواصلة العمل على تطبيق هذه الرؤية لتحقيق إنجازات فائقة. تعبر هذه الشراكة عن التزامنا بتقديم الدعم اللازم للمبادرات التي تحتفي بالموهبة والروح الرياضية والرغبة بتحقيق النجاح في المملكة العربية السعودية".

بدوره قال كريم يونس، الرئيس التنفيذي للتسويق بدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" حول الرعاية: "نحن سعداء بالترحيب بانضمام شركة "جينيسيس" إلى قائمة رعاة الدورة، ومشاركتنا في هذا الحدث العالمي الذي يجمع مشاركين من أكثر من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم، وسيسهم هذا التعاون في تعزيز تجربة ضيوف الدورة ومن ثمّ المشاركة في كتابة قصة نجاح جديدة لواحدة من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها المملكة".

تؤكد جينيسيس على التزامها بتطبيق أعلى معايير التميز والفخامة في مجال السيارات وجلبها إلى المنطقة، مع أولوية التعاون مع أبرز العاملين في مجال الصناعة، وإمكانية الوصول إلى منتجاتها ذات المستوى العالمي وانتشارها.

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حول جينيسيس

تطرح جينيسيس، العلامة التجارية المتخصصة بالسيارات الفارهة ذات التصاميم المميزة، نماذج رائعة تجسد "الأناقة الرياضية"، حيث تتضمن مجموعتها كلاً من G70 سيدان الرياضية، وG80 سيدان الفارهة من الحجم المتوسط، وG90 سيدان الرائدة، بالإضافة إلى GV70 وGV80. وفي ظل وجود العديد من موزعي العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، أطلقت جينيسيس مؤخراً مجموعة من أولى صالات العرض المستقلة في المنطقة، وبالتحديد في الإمارات العربية المتحدة، وجدة، وسلطنة عمان، والبحرين. تمتلك العلامة التجارية أيضاً مركز خدمة تخصصي في الكويت، مع امتلاك خطط للتوسع على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المستقبل القريب. للاطلاع على المزيد حول جينيسيس ومفهومها الجديد للرفاهية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.genesis.com