انطلاق الحدث الأبرز على رزنامة هواة الصيد والصقارة في المملكة

الرياض: تفتتح اليوم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية جناحها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 الذي يقام خلال الفترة من 5-14 أكتوبر في مقر نادي الصقور السعودي بالعاصمة الرياض.

ويمتد جناح المحمية على مساحة 400 م2 ويعرض تجربة التخييم والصيد في محمية الشمال للصيد المستدام، مع إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للتسجيل والحجز، بالإضافة إلى توضيح المسارات السياحية ونطاقات التنزه والرحلات داخل المحمية، والتصاريح اللازمة لذلك، في إطار جهود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لتصبح محمية عالمية ووجهة متميزة للسياحة البيئية.

كما سيتم عرض لمحات من البيئة الطبيعية لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وما تزخر به من تنوع أحيائي فريد يشمل العديد من الكائنات الفطرية والنباتات وتعدد المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية المرتبطة بتاريخ المملكة والتراث الأصيل للمجتمع المحلي.

وتشارك المحمية من خلال المعرض في دعم التوعية بالتراث السعودي للصقارة والصيد، حيث يشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي هذا العام أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم مع توقعات بحضور أكثر من 500 ألف زائر.

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة بامتدادها على 91,500 كيلومتراً مربعاً، وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعاً من الحيوانات من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 180 نوعاً نباتياً مثل أشجار السدر والطلح والسمر.

وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في إطار المستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية وتشمل حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير وتعزيز السياحة البيئة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور المجتمع المحلي ورعاية التراث والمواقع التاريخية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.

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