شاركت قطر للسياحة في مؤتمر قمة الويب 2023 الذي أقيم في العاصمة البرتغالية من 13 إلى 16 نوفمبر. وتعد القمة أهم ملتقى سنوي لقطاع التكنولوجيا في العالم. وقد مهّدت القمة الطريق أمام قطر للسياحة لبحث سبل التعاون والتواصل مع قادة التكنولوجيا والابتكار الذين سيشاركون في مؤتمر قمة الويب على مدار السنوات الخمس سنوات القادمة في دولة قطر، والتي تعقد للمرة الأولى بالمنطقة.

ومن المقرر عقد النسخة الأولى من قمة الويب قطر في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024. وستوفر القمة فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا والابتكار، حيث ستقوم بربط المنظومات التقنية المتنامية في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، بالإضافة إلى تلك القائمة في أوروبا وشمال أمريكا وجنوب أمريكا وآسيا. كما ستخلق القمة على مدى السنوات الخمسة المقبلة، فرصاً جديدة للآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين للتعاون فيما بينهم وخلق مستقبلٍ جديد مُفعماً بالابتكار.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي – رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: "تعتبر البنية التحتية المتقدمة في دولة قطر، بما في ذلك مطارها وشبكة رحلاتها الجوية الدولية، فضلاً عن التوسع الذي شهده قطاع الضيافة، عوامل أساسية تلعب دوراً بارزاً في الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى. وسيحظى رواد الأعمال القادمين إلى قطر بفرصة الاستمتاع بتجارب متفردة في أسواقنا التقليدية، ومتاحفنا المتفردة، بالإضافة إلى تجربة المأكولات المحلية والتقليدية المتميزة، في أجواء من الضيافة الاستثنائية".

وتمتلك دولة قطر سجلاً حافلاً ومتنامياً في استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية، وذلك بفضل المرافق الحديثة، وشبكات النقل العام السلسة، وسياسات التأشيرات السياحية المفتوحة، وموقعها المركزي الاستراتيجي.

وفي شهر مارس من هذا العام، استضافت قطر للسياحة المؤتمر السنوي التاسع لمنظمي حفلات الزفاف الفاخرة، وهو أكبر منصة لتبادل الأعمال من شركة إلى أخرى (B2B) في العالم في مجال حفلات الزفاف. وبالإضافة إلى ذلك، أُقيم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في شهر فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يجمع بين تبادل أعمال الشركات فيما بينها (B2B) وكذلك تقديم منتجاتها للزبائن مباشرةً (B2C). وقد شهد المعرض مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية محلية وإقليمية ودولية.

وقد أصبحت دولة قطر وجهة سياحية رائدة عالمياً وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات الكبرى ومنح زوارها تجارب لا تُنسى، بفضل البنية التحية المتطورة وشبكة المواصلات العامة الممتازة.

وتستضيف قطر معرض إكسبو الدوحة 2023، كأول معرض دولي للبستنة يُقام في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مستمر حتى شهر مارس 2024. كما تستعد دولة قطر لاستقبال بطولة كأس آسيا قطر 2023، بعد النجاح الهائل الذي حققته خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM.

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