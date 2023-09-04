سيقام الحدث العقاري العالمي في المملكة للمرة الأولى على الإطلاق

تشارك توال في المعرض بوصفها راعي "منطقة المدينة الذكية"

يوفر التجمع فرصة ثمينة لاستعراض تقنيات "توال" المتقدمة بما في ذلك حلول المدن الذكية

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت "توال"، الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2023، وهو الحدث العقاري الأبرز حول العالم. ومن المقرر أن تنعقد فعاليات المعرض للمرة الأولى على الإطلاق في المملكة، وذلك في العاصمة، الرياض، بين 10 و13 سبتمبر 2023 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (في ملهم شمال الرياض).

وتعد "توال" أحد شركاء المعرض الرئيسيين، من خلال مشاركتها في رعاية المنطقة المدينة الذكية ضمن المعرض لتأكيد التزامها بتمكين نمو المدن الذكية في المملكة، والإضاءة على الدور الحيوي للحلول المتقدمة مثل الأعمدة الذكية، ، الأمر الذي يساهم في تعزيز المستقبل الرقمي للمملكة.

ومن المقرر أن تستعرض الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2023، تقنية الأعمدة الذكية وإمكاناتها في استخدام أحدث تطبيقات الاتصالات وإنترنت الأشياء مثل الجيل الخامس وشحن المركبات الكهربائية والشاشات الرقمية وأجهزة استشعار الطقس وغيرها الكثير.

كما تسلط الشركة الأضواء على مجموعة واسعة من حلول التغطية داخل المباني الفريدة والقابلة للمشاركة مع مزودي خدمات الاتصالات، حيث تبرز كيفية توظيفها لدعم واستخدام وتمكين المشاريع والمنشآت، التي تتنوع بين المطارات وملاعب كرة القدم ومراكز التسوق والمنتجعات.

كما يتيح سيتي سكيب 2023 الفرصة لشركة "توال" لاستعراض القدرات المتقدمة للحلول والتغطية الخارجية. وخلال فعاليات المعرض، سيؤكد كبار خبراء الشركة على الأهمية المتصاعدة للبنية التحتية الرقمية المتطورة.

ويقوم على تنظيم هذا الحدث العقاري شركة تحالف، حيث يعد معرض سيتي سكيب المنصة الأهم لقادة وخبراء القطاع العقاري حول العالم، فيما تتوافق إقامته مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتنطلق فعاليات سيتي سكيب العالمي 2023، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بحضور نخبة من كبار العاملين في القطاع العقاري، وكذلك المؤسسات والشركات لاستكشاف مستقبل القطاع العقاري. كما أن الحدث يتيح للمشاركين منصة لتعزيز العلاقات المهنية وتبادل الآراء العميقة والنقاشات العامة.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 165,000 زائر من المملكة و15,000 مشارك من مختلف دول العالم، إلى جانب 300 جهة عارضة وما يزيد عن 200 متحدث، وبخاصة أن الغاية من إقامته تتمثل في تمكين صناع التغيير من صياغة مستقبل المنظومة العقارية حول العالم، واستكشاف حلول فعالة للتحديات الراهنة، التي تواجه القطاع.

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عن توال

تمتلك "توال" حاليًا محفظة تضم أكثر من 21,000 برجاً للاتصالات في المملكة العربية السعودية، بلغاريا، كرواتيا، سلوفينيا، وباكستان ، تدعم توال لدعم التحول الرقمي في الأسواق المتواجدة فيها، وتعمل على توسيع نطاق وصولها إلى المدن والمناطق البعيدة، وعلى طرح تقنيات جاهزة للمدن الذكية مثل أبراج الاتصالات والأعمدة الذكية القادرة على استضافة خدمات(5G)، وإنترنت الأشياء، والحلول الداخلية للمباني (IBS)، إلى جانب البنية التحتية المصممة خصيصًا لتقنية المعلومات والاتصالات الأخرى.