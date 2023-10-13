بمشاركة سفراء دوليين وملحقين عسكريين

عقدت وزارة الدفاع الإماراتية إحاطة تعريفية للإعلان عن تفاصيل معرض دبي للعام 2023، الدورة الأكبر من نوعها منذ إطلاق المعرض في العام 1989، وشارك في الإحاطة مجموعة من السفراء والملحقين العسكريين من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمته الافتتاحية للإحاطة التعريفية رحب سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، بالحضور وسلط الضوء على الدور الفاعل الذي يلعبه المعرض في تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وبهذا الصدد، قال سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض: "يعتبر معرض دبي للطيران من أبرز الفعاليات الرائدة عالمياً في قطاعي الطيران والفضاء، حيث يعد منصة عالمية يتيح لنخبة الخبراء والمختصين وصناع القرار في قطاع الطيران مناقشة أهم المواضيع والتحديات وتعزيز أسس التعاون التي من شانها تحقيق المستهدفات المرجوة وضمان مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران. نتطلع إلى استقبال الوفود من جميع أنحاء العالم، بما فيهم من ممثلي وزارات الدفاع ورؤساء الأركان والقادة وكبار المسؤولين، في معرض دبي للطيران الذي يواصل إرساء دوره الريادي في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول المختلفة، وترسيخ علاقاتنا البناءة مع شركائنا الاستراتيجيين في قطاعي الطيران والفضاء".

وسلطت وزارة الدفاع الضوء على الميزات الجديدة التي ستتوفر خلال فعاليات معرض دبي للطيران، بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر الذي يغطي العديد من المواضيع الرئيسية، منها مستقبل قطاع الطيران المدني وتجارب الركاب، بالإضافة إلى مؤتمر وزارة الدفاع لصلاحية الطيران والسلامة. كما سيستضيف معرض دبي للطيران أيضًا مؤتمر دبي الدولي لقادة الطيران في الفترة التي تسبق الحدث الرئيسي.

وأكد تيم هاوز، المدير الإداري لمجموعة تارسوس، الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران، أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة، إضافة إلى 400 جهة عارضة جديدة، والذين سيسلطون الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المستدامة في القطاع. وستضيف نسخة هذا العام أيضاً أكبر جناح لقطاع الفضاء في تاريخ المعرض، والذي سيضم أحدث التقنيات والحلول التي تعزز من مسيرة الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران.

وتقام دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مطار دبي وورلد سنترال (DWC)، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023. ويسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات مثل تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة "اصنع في الإمارات"، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة في القطاع.

للمزيد من المعلومات: https://www.dubaiairshow.aero/

#بياناتحكومية

- انتهى -