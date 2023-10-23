

تنضم الشركة إلى أكبر فعالية للبناء والتشييد في قطر، حيث تعرض خدمات التأمين الهندسي الشاملة

الدوحة، قطر: أعلنت شرق للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في قطر وإحدى الشركات المملوكة لبنك الدوحة، عن مشاركتها في معرض الخمسة الكبار للبناء، وهو أبرز فعالية للبناء والتشييد في قطر. يُقام المعرض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويجمع هذا المعرض الشهير ما يزيد عن 5000 مشارك، وممثلين من أكثر من 25 دولة، بالإضافة إلى 250 علامة تجارية. كما يعكس المعرض ازدهار قطاع البناء والتشييد في قطر، ويمنح قادة الصناعة فرصة فريدة للالتقاء والتواصل والابتكار.

وتعرض شرق للتأمين في هذا الحدث المرموق خدمات تأمين هندسي شاملة، تغطي جميع أخطار المقاولين والتشييد والمصانع والمعدات الإلكترونية. وتوفر وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، الحماية الكاملة لمشاريع البناء من الأضرار والخسائر والمطالبات القانونية.

وقد أعرب ديفيد إيرل كوك، الرئيس التنفيذي لشركة شرق للتأمين، عن حماسه قائلًا: "تؤكد مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار على التزامنا بخدمة قطاع البناء، من خلال تقديم الحلول التأمينية المتميزة. كما تلبي عروض التأمين الهندسي وتأمين الشركات التي نقدمها الاحتياجات المتنوعة للعملاء، مما يوفر لهم أعلى مستوى من الحماية وراحة البال."

وعلاوة على ذلك، تقدم شرق للتأمين مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة للشركات، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث العامة والتأمين البحري والطبي والتأمين على السيارات، مما يعزز مكانتها باعتبارها مزود تأمين شاملًا.

وقد حصلت شرق للتأمين مؤخرًا على جائزة "المزود الرائد لخدمات التأمين في قطر لعام 2023" من مجلة إنترناشيونال بيزنس، وهو ما يثبت احتلالها الصدارة في قطاع التأمين.

لمزيد من المعلومات حول شرق للتأمين ومجموعة خدماتها، برجاء زيارة www.sharqinsurance.com.qa.

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