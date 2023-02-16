أكدت مجموعة أغذية، الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات، أن أولويات القطاع الرئيسية هي مرونة سلاسل التوريد، والاستدامة، والرقمنة، وتمكين المستهلك.

استحوذت مجموعة أغذية خلال العامين الماضيين على عدد من أهم شركات الغذاء إقليمياً، استناداً على تحليل دقيق لاتجاهات المستهلكين في المنطقة، ونجحت عمليات الاستحواذ في قطاعي البروتين والأطعمة في تحقيق 70% من إيرادات الشركة خلال عام 2022.

استجابة لتركيز العملاء المتزايد على الاستدامة، ستكشف مياه العين، العلامة التجارية الرائدة في قطاع المياه المعبأة والمملوكة لمجموعة أغذية، عن منتج مستدام رائد خلال مشاركة المجموعة في معرض جلفود 2023.

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أغذية، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، عن مشاركتها في معرض جلفود 2023، الفعالية التجارية الرائدة على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تعقد في مركز دبي التجاري العالم، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023. تتضمن مشاركة أغذية عرض محفظتها المتنوعة في قطاعات المياه المعبأة والوجبات الخفيفة والبروتين؛ والتي تؤكد من خلالها تنامي باقة منتجاتها، وترسخ وجودها في الأسواق الرئيسية في المنطقة، والتي تتضمن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لتواجدها القوي في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعززت مجموعة أغذية ريادتها في صناعة الأغذية والمشروبات، بين عامي 2022 و2022، بإضافة شركات جديدة لمجالات عمل المجموعة في قطاعي الوجبات الخفيفة والبروتينات، فقامت بالاستحواذ على علامات تجارية شهيرة وعالية الأداء، كشركة "بي إم بي" المتصدرة لسوق الوجبات الخفيفة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "أبو عوف" الرائدة في السوق المصري. كما دخلت مجموعة أغذية مرحلة جديدة من خلال تأسيس وحدة أعمال البروتين باستحواذها على شركتي أطياب في مصر والنبيل للأغذية في الأردن، حيث تمتلك كلاهما قاعدة واسعة من العملاء وتاريخ طويل، وريادة سوقية ممتدة.

المزيد من المنتجات المستدامة

استفادت مجموعة أغذية -بشكل استباقي- من التحولات التي شهدتها اتجاهات المستهلكين، من حيث حرص الجمهور على شراء المنتجات المستدامة وذات القيمة المضافة، سواء داخل الإمارات وخارجها. حيث تواصل العلامتين التجاريتين الرئيسيتين للوجبات الخفيفة فريكن هيلثي وتاج التمور، والمملوكتين لمجموعة أغذية، انتشارهما النشط في أسواق إقليمية ودولية جديدة، ومن خلالهما تلبي مجموعة أغذية احتياجات وتوقعات المستهلكين بزيادة ما تقدمه من خيارات الغذاء الصحي. واستجابة لتركيز العملاء المتزايد على الاستدامة، ستكشف مياه العين، العلامة التجارية الرائدة في مجال المياه ضمن مجموعة أغذية، عن منتج مستدام رائد خلال مشاركة المجموعة في معرض جلفود 2023.

أعمال البروتين: أرباح كبيرة وتوسع سوقي

تتوقع مجموعة أغذية المزيد من النجاح والنمو، على صعيد وحدة أعمال البروتين. حيث تبرز إمكانية تحقيق هامش ربحي جذاب في هذا القطاع، ولا سيما بعد الاستحواذ على شركات مهمة كأطياب والنبيل. وبفضل التركيز على البحث والتطوير، استطاعت أغذية استغلال الفرص المتاحة في هذا القطاع، من خلال تلبية الاحتياجات الجديدة للمستهلكين، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات فئات مختلفة من العملاء وأن تعزز وجودها في الأسواق الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وحول المشاركة في معرض جلفود؛ قال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية: "يسعدنا المشاركة في معرض جلفود 2023، حيث يعد حدثاً رئيسياً لمجموعة أغذية، وأحد أبرز فعاليات قطاع الغذاء على مستوى المنطقة والعالم، ففيه يجتمع أهم العاملين في الصناعة معاً لمناقشة الاتجاهات الجديدة على صعيد المنتجات الغذائية، واستكشاف سبل التعاون، والفرص السانحة أمام القطاع بشكل عام. تتمثل أولويات قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك مجموعتنا، في توفير منتجات عالية الجودة وأكثر استدامة في المتاجر والمطاعم، بأسعار تنافسية وجذابة للعملاء. إن صناعة الأغذية عصباً حيوياً في الاقتصاد، وحياة الناس، لذا فإن مرونة النظم الغذائية، هي بدورها، أمر ضروري، خاصة وأن التضخم والاضطرابات المرتبطة بسلاسل التوريد قضايا صارت تمثل تحديًا ماثلاً أمام الجميع في قطاعنا نأخذها دوماً بعين الاعتبار عند التخطيط".

واستطرد المنصوري مؤكداً: "بينما نعمل على مواجهة هذه التحديات، تتصدر المشهد سلسلة التوريد، وتأتي فعاليات مثل جلفود لتربطنا بالموردين، وتمكننا من تنويع محفظة موردينا، وتسمع لنا بتوطيد العلاقات مع الشركاء والحفاظ عليها. والأهم من ذلك، أن مشاركتنا في هذه الفعاليات تبقي علاقتنا المباشرة مع العملاء حيوية، فمجموعة أغذية تتطور من أجل الأفضل من خلال التركيز على البيانات وعلى العملاء، وبالتالي فإن الاستماع إلى المستهلكين والبقاء في طليعة توجهاتهم سيضمن استمرار نجاحنا على المدى الطويل ".

نمو عبر كافة القطاعات

أثمرت عمليات الاستحواذ التي قامت بها أغذية عن ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 33% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يزيد عن 4 مليارات درهم، مما يعكس حالة النمو التي تشهدها جميع القطاعات في أغذية، مع نمو الإيرادات بنسبة تزيد عن 70% مدفوعةً بإيرادات قطاعي الوجبات الخفيفة والبروتين. وتواصل أغذية تطوير إستراتيجيتها الخمسية للنمو، مركزةً على توسيع القدرات، وزيادة الكفاءات، وتحقيق نمو قياسي على الرغم من الظروف العالمية المضطربة.

وتعد أغذية في مرحلة متقدمة من إعادة صياغة استراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتعكس توسع نطاق أعمالها إقليمياً ودولياً وزيادة وحجم عملياتها. كما تسعى المجموعة لتنفيذ أجندة رقمية طموحة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وتبسيط الخدمات اللوجستية، والحد من المخاطر ضمن سلاسل التوريد.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 11,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).