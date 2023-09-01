ضمن فعاليات منصة "حديث الاتصال الحكومي"

شراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وإدارات التثقيف الصحي، والتنمية الأسرية، والتدريب في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

نادي الشارقة للصحافة ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) وجامعة الإمارات، ودائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة شركاء بالمنصة

الشارقة، كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق تقرير خاص بعنوان "إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم"، بالتعاون مع "تريندز للبحوث والاستشارات"، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى، التي تُعقد تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد"، يومي 13 و14 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة وتم فتح باب التسجيل للمنتدى عبر الموقع الرسمي: https://www.igcc.ae/ar/igcf-registration.aspx.

ويعرض التقرير سُبل إدارة الثروات البشرية، وكيفية المحافظة على الموارد وتنميتها، حيث يستهدف دراسة وضع الثروات البشرية، والتعلم من التجارب المتميزة في هذا المجال، ويتألف التقرير من خمسة أجزاء رئيسة، تبدأ بالتعريف بالثروات البشرية وأهميتها في الاقتصاد الحديث، وتنتهي بجملة من التوصيات والمخرجات.

ويتيح التقرير الاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه الثروات البشرية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهتها بطرق فعالة ومستدامة، كما يسلِّط الضوء على إنجازات الإمارات في إدارة رأس المال البشري.

10 جلسات وخطابات متنوعة في "حديث الاتصال الحكومي"

ويأتي إطلاق التقرير ضمن فعاليات منصة "حديث الاتصال الحكومي" التي يستضيفها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي تضم 10 جلسات حوارية وخطابات متنوعة تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والخبراء والمتحدثين في مجالات مختلفة، تتناول قضايا التثقيف الصحي، والإعلام، والأسرة، والبيئة، والابتكار، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجامعة الإمارات، وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونادي الشارقة للصحافة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وإدارة التنمية الأسرية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وإدارة التدريب في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

كما تتناول المنصة موضوعات مثل الإعلام الرقمي الصحي، ومسيرة الإعلام من التقليدي إلى الجديد، وقوة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاتصال بالعصر الرقمي، وتفتح المنصة باب النقاش حول الإعلام بين أجيال المستقبل لمشاركة انطباعاتهم تجاه واقع ومستقبل الإعلام، وخاصة الإعلام الرقمي، فضلاً عن جلسة متخصصة بشأن دور مجالس الضواحي في تعزيز التلاحم المجتمعي.

محمود سعد في خطاب ملهم

وإلى جانب إطلاق التقرير، تشهد منصة "حديث الاتصال الحكومي"، بالتعاون مع "نادي الشارقة للصحافة"، خطاباً ملهماً للإعلامي المصري محمود سعد، بعنوان "من الإعلام التقليدي إلى الجديد… خطاب لمسيرة إعلامية"، حيث يروي سعد في خطابه قصة حياته الإعلامية، ويقدم نصائح وتجارب قيمة حول كيفية التأقلم مع التغيرات السريعة في عالم الإعلام، وإنشاء محتوى جذاب ومؤثر، كما يفتح نادي الشارقة للصحافة في جلسة "إعلام الغد من منظور أجيال المستقبل" باب النقاش بين أجيال المستقبل من خريجي برنامج "إثمار للتدريب الإعلامي"، بهدف فهم رؤيتهم تجاه واقع ومستقبل الإعلام.

الإعلام الصحي... لقاء التقنية مع الرعاية الصحية

وتتيح جلسة "الإعلام الصحي" التي تنظمها "إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة" للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، التعرف على دور الصحة الرقمية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الصحة والحصول على المعلومات والخدمات الصحية من المصادر الموثوقة، وكيفية تطوير كوادر مؤهلة في هذا المجال.

الذكاء الاصطناعي... قوة تغيير للاتصال الحكومي

وللمهتمين بالتعرف على إمكانات الذكاء الاصطناعي ودوره في تغيير الاتصال الحكومي، يتناول عبدالله الشرهان، مدير قسم الإبداع والهوية المؤسسية في مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، في خطاب بعنوان "قوة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاتصال في العصر الرقمي"، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة وفاعلية الاتصالات الحكومية، كما يشارك تجربته في إطلاق منصة "أبدع مع (شمس)"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إبداعي ومبتكر.

دور الإعلام والتعليم في الاستدامة

وفي إطار الاحتفاء بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف المنصة جلسة حوارية بعنوان "دور الإعلام والتعليم في الاستدامة" بالتعاون مع جامعة الإمارات، يتحدث فيها نخبة من الخبراء حول أفضل الممارسات المبتكرة لتعزيز دور التعليم والإعلام في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.

الاتصال المستدام ... استراتيجية التغيير

وتستكشف جلسة "الاتصال المستدام ... استراتيجية التغيير" الأدوات المتطورة في الحفاظ على البيئة والتصدي لتداعيات التغير المناخي، وسبل تعزيز دور الاتصال الحكومي في توعية المجتمعات بأهداف التنمية المستدامة.

الإعلام الجديد واستدامة المجتمع

وتتطرق ورشة "الإعلام الجديد واستدامة المجتمع" التي تنظمها "إدارة التدريب في المكتب الإعلامي" لحكومة الشارقة، إلى الأشكال المختلفة للإعلام مع التركيز على الإعلام الجديد، وكيف يلعب دوراً مهماً في مواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.

اقبل التحدي... دور الشباب في حياة الأسرة

وتدعو "إدارة التنمية الأسرية" زوار المنصة إلى قبول التحدي، والاستماع إلى الدكتور المهندس عبد اللطيف العزعزي، الرئيس التنفيذي لمركز التميز للتدريب والاستشارات الإدارية والتطوير، في خطاب بعنوان "اقبل التحدي"، يضيء فيها على دور الشباب في حياة الأسرة، وتأثيرهم على المجتمع والبيئة.

مجالس الضواحي... همزة وصل واتصال

وتربط "دائرة شؤون الضواحي والقرى" في منصة "حديث الاتصال الحكومي" بين المجتمع والحكومة بهمزة وصل "مجالس الضواحي" في جلسة خاصة تستعرض فيها دور مجالس الضواحي في تعزيز التلاحم المجتمعي والتنوع الثقافي، كما تبرز الجلسة دور المجالس في تطوير الخدمات العامة، ورصد احتياجات المواطنين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023:

يمثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أحد أهم المنصات العالمية للحوار وتبادل الآراء بين الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصال الحكومي. ويستضيف المنتدى في دورته الـ12 نخبة من المتحدثين والضيوف من مختلف القطاعات والمجالات، الذين يناقشون قضايا تهم المجتمعات والدول بجميع أنحاء العالم، تشمل التحديات الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويسلط الضوء على دور الاتصال في حلها ومواجهتها، ويهدف المنتدى إلى تطوير مفاهيم وممارسات الاتصال الحكومي، وتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بالاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.