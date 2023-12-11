فيتنام - حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ثلاثية من الجوائز وتم تتويجها بلقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2023" خلال حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي الذي أقيم يوم 11 ديسمبر في مدينة "هوشي منه" في فيتنام.

ويعتبر حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي الذي يقام في شهر ديسمبر من كل عام، احد اهم المحافل الدولية الخاصة بتقييم شركات الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال من خلال التصويت الشفاف للمتداولين.

وقد شهد حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي لهذا العام تتويج مجموعة إكس أس العالمية بلقب وجائزة "أفضل وسيط عالمي لعام 2023"، ما يؤكد على الأداء المتميز للمجموعة ودورها المحوري كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

وبالإضافة إلى جائزة "أفضل وسيط عالمي لعام 2023"، حصدت مجموعة إكس أس العالمية جائزتي "أفضل وسيط متعدد الأصول (آسيا)" و"أفضل وسيط متعدد الأصول (إفريقيا)".

وتأتي هذه الجوائز لتؤكد على القدرات الاستثنائية لمجموعة إكس أس العالمية في خدمة الأسواق المتنوعة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، مما يعزز مكانتها كوسيط عالمي رائد متعدد الأصول.

ومن خلال حصدها لهذه الثلاثية من الجوائز وتتويجها بلقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2023"، تختتم مجموعة إكس أس العالمية عاما مليئا بالنجاح والتميز، حيث احتل الوسيط العالمي صدارة الأخبار العالمية وعالم الإعلام الدولي منذ بداية العام.

وتعليقا على ذلك، اعرب السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية، عن سعادته بهذه الجوائز وخصوصا تتويج "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بلقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2023".

وقال السيد حماد: يسعدنا ويشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة في حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي في مدينة "هوشي منه" في فيتنام.

وأضاف: ان هذه الجوائز تعكس التزامنا الثابت بالتميز في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال وتفانينا في تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

وتابع: مع استمرار "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في التطور والابتكار، تعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على نجاحنا وقوة محفزة لمواصلة تعزيز عروضنا، مما يضمن حصول العملاء على خدمة لا مثيل لها في المشهد المالي العالمي المتغير باستمرار. وتتطلع الشركة إلى البناء على هذا النجاح والمساهمة بشكل أكبر في نمو وتقدم الصناعة المالية.

هذا ويعد حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي جزءًا أساسيًا من مشروع "معرض المتداولين" وهو عبارة عن سلسلة من المعارض المالية التي تقام منذ عام 2018 في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، وتهدف إلى تعزيز الوعي وثقافة تطبيق أحدث التقنيات المالية في جميع أنحاء العالم مع التأكيد على أهمية الممارسات الاستثمارية والتجارية الآمنة والمسؤولة.

وقد تم إنشاء وإنتاج مشروع "معرض المتداولين" من قبل شركة "فين أكسبو" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، وهي علامة تجارية متخصصة في تنظيم الفعاليات تتمتع بخبرة 20 عامًا.

ومنذ عام 2002، قامت شركة "فين أكسبو" بتحقيق التواصل بين أكثر من 30.000 متداول ومستثمر ومستشار مالي وأكثر من 3000 شركة مالية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين والصين وكازاخستان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وقبرص. وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا ولاتفيا وروسيا.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة "فين أكسبو" السيدة شورينا جيجيا: يسعدنا جدًا تتويج مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، بهذه الثلاثية من الجوائز المرموقة ولقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2023"، "أفضل وسيط متعدد الأصول (آسيا)" و"أفضل وسيط متعدد الأصول (إفريقيا)".

وأضافت: إن التفاني الاستثنائي لفريق عمل "إكس أس دوت كوم" في تقديم خدمات لا مثيل لها في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، قد أدى الى وضع معايير جديدة وساهم رفع مستوى هذا القطاع بشكل عام.

وتابعت: نحن نهنئ فريق عمل "إكس أس دوت كوم" على الإنجاز المستحق بتتويجهم بلقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2023"، خلال حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي الذي يعتبر من اهم المحافل الدولية الخاصة بتقييم شركات الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال من خلال التصويت الشفاف للمتداولين.

هذا ويشكل "معرض المتداولين" منصة مناسبة ومميزة تتيح لفريق عمل "إكس أس دوت كوم" على مدار العام عرض الحلول والخدمات المتطورة والاحتفال بالإنجازات الجماعية لقطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

ويعرب فريق عمل الوسيط العالمي الحائز على العديد من الجوائز عن امتنانه للمنظمين والمشاركين والعملاء لدعمهم المستمر ويؤكد من جديد التزامه بالحفاظ على أعلى معايير التميز في العالم الديناميكي للتداول متعدد الأصول.

إن ما يجعل "معرض المتداولين" ناجحًا بشكل فريد هو شكله التفاعلي الذي يضم ندوات وورش عمل تعليمية مع أكثر المعلمين احترامًا، والتواصل من المستوى التالي مع العلامات التجارية العالمية والأشخاص المؤثرين في الصناعة، والتسويق في أعلى مستوياته، بالإضافة إلى التداول. خبراء من جميع أنحاء العالم يشاركون خبراتهم حول تداول العملات والأسهم والعقود الآجلة والخيارات.

هذا وقد تم تكريم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي اعترفت بمهمتها المتمثلة في تزويد المتداولين والمستثمرين المؤسسيين والوسطاء في جميع أنحاء العالم بفرصة الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتطورة. ويقترن ذلك بتجربة مستخدم سلسة وإدارة علاقات متميزة ودعم استثنائي للعملاء.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)

مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر إكس أس للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

حول شركة "فين أكسبو"

شركة "فين أكسبو" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة والعروض والمعارض والمهرجانات والمعارض والجوائز في جميع أنحاء العالم منذ عام 2002.

تهدف شركة "فين أكسبو" دائمًا إلى تحقيق أهداف أعلى من خلال أحداثها التي تخلق عروضًا استثنائية وسلسلة كبيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سنغافورة وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ومصر وأوكرانيا وروسيا والصين ولاتفيا وقبرص.