وسط مشاركة دولية واسعة للاطلاع على أحدث ابتكارات ومستجدات قطاع الأغذية

القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة للمعرض تتجاوز 3.9 مليار درهم

أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: - اختتمت بمركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي شهد مشاركة متميزة من الآلاف من الزوار والعلامات التجارية والعارضين وقادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الزراعة والأغذية والمشروبات.

ويقام المعرض برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتنظمه مجموعة "أدنيك" بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وشهد المعرض خلال أيامه الثلاثة تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمناقشات الثرية، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العلامات التجارية والشركات الرائدة في الصناعات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.

وشهد المعرض الذي امتد على مساحة تصل إلى 28 ألف و465 مترًا مربعًا مشاركة واسعة من عارضين من أكثر من 50 دولة حول العالم، منها 12 دولة تشارك للمرة الأولى.

الاتفاقيات والصفقات

شهد معرض أبوظبي الدولي للأغذية توقيع صفقات واتفاقيات بقيمة تزيد عن 3.9 مليار درهماً على مدى أيام المعرض الثلاثة مما يعكس النمو الكبير الذي حققه المعرض كمنصة عالمية رائدة للابتكار في قطاع الصناعات الغذائية.

إلى ذلك، شهدت صالة المشترين المستضافين بنسختها الثانية عقد عدد من الاجتماعات حيث تتيح هذه المساحة الحصرية للمشترين والبائعين فرصة التواصل وتكوين الشراكات وتعزيز العلاقات التجارية. واستضافت الصالة على مدار ثلاثة أيام 3966 اجتماعا، مما يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه المعرض في جمع المشترين والبائعين للأغذية والمشروبات تحت مظلة واحدة وتسهيل فرص التواصل والأعمال التجارية فيما بينهم.

وواصل المعرض خلال دورته الثانية نجاحه المتميز في استقطاب أبرز المشترين والبائعين الدوليين في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث شهد عقد العديد من الصفقات والمناقشات التي تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع محلياً وإقليميا ودوليا. كما شكل المعرض فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لاستعراض أحدث الابتكارات الغذائية، والاطلاع على فرص الأعمال والاستثمار، إلى جانب المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز نمو قطاع الأغذية والمشروبات.

حلقات نقاشية

تحت شعار "تطوير الجيل القادم من رواد الأعمال في القطاع الزراعي"، انطلقت الحلقات النقاشية لليوم الثالث بجلسة تثقيفية قدمتها بريتي بال من سيمفيجن للذكاء الاصطناعي، حيث استعرضت استخدامات التكنولوجيا الجديدة المبتكرة، ودورها في التنبؤ بطلب المستهلكين من خلال تتبع الاتجاهات العالمية والاحتياجات العاطفية والأداء لدى العملاء، كما استعرضت الدكتورة حنان عفيفي، باحث رئيسي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دراسة حول استهلاك الغذاء في إمارة أبوظبي، حيث أكدت على أهمية بيانات المسح والاستطلاعات في عملية التخطيط وتطوير السياسات، فيما ناقشت آمنة السبع، أخصائية في مكتب الشراكة والاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فرص التمويل والاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية في إمارة أبوظبي، كما شهد المعرض إلقاء محاضرة لكل من فراس الصوفي، المدير العام لشركة الإمارات كروب ون، وأفيناش راتا، الرئيس التنفيذي لشركة غرينفيلوسيتي، اللذين ناقشا الابتكارات الجديدة في مجال الأغذية الزراعية.

بعد الجلسات الصباحية، عرضت كارولين كولتا، مديرة البرامج في مؤسسة اكس برايز، أهداف ومعايير المنافسة لدراسة حالة "إطعام المليار التالي" الخاصة بالتمويل القائم على التحدي. وتهدف هذه المبادرة غير الربحية إلى تشجيع التطور التكنولوجي والمنافسة الإيجابية لخدمة البشرية. كما ناقش الدكتور سايمون ميلر، أخصائي برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أساليب الأغذية الجديدة والمسار التنظيمي للوصول إلى الأسواق في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.

كما قدمت الدكتورة حنان علي حمود، مديرة الشراكات الاستراتيجية في منظمة تنمية المرأة عرضاً تقديمياً بعنوان "تمكين المرأة في الزراعة: تعزيز عصر جديد من رواد الأعمال أصحاب الرؤى". وناقش إدوار حمود، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سفيتش فودز، وأفيناش راتا من شركة غراين فيلوسيتي، دور الأغذية النباتية المستدامة في تحسين النظام الغذائي البشري. ومن جانبه أوضح شباب إبراهيم، رئيس قسم المبيعات في شركة "ذي كلاود"، الطرق التي تساعد المبتكرين والشركات على الدخول إلى مجال العلامات التجارية السحابية للأغذية. واختتمت حوارات اليوم الختامي بعرض تعريفي عن برنامج إشراق بعنوان "تمكين الجيل القادم" حيث يعمل البرنامج كمبادرة مجتمعية تهدف إلى تطوير مهارات قيادية جديدة ودعم حرية التعبير باعتبارها عنصراً أساسيا في تمكين الجيل القادم.

مسابقة القهوة الوطنية

شهد اليوم الختامي لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف"، الإعلان عن الفائز في مسابقة القهوة الوطنية التي شهدت مشاركة واسعة من أمهر معدي القهوة حول العالم لاستعراض مهاراتهم وابتكاراتهم في فن إعداد القهوة. وشكلت المسابقة التي ضمت مشاركة 16 معداً للقهوة من مختلف دول العالم منصة لتبادل المعرفة واكتشاف الاتجاهات الجديدة والاحتفاء بالجوانب التراثية للقهوة وطرق إعدادها. وعلى مدار ثلاثة أيام من المعرض، قامت لجنة التحكيم بتقييم المتنافسين المشاركين في المسابقة، بناءً على معايير محددة منها الوقت المستغرق في إعداد المشروب، وكيفية تحضير الحبة المحددة لهم، والنكهة النهائية للكوب، وطريقة تقديم العرض التعريفي، ومذاق القهوة.

وحصل فريدريك بيجو من "واي واي آرتشرز" على المركز الأول في المسابقة التي شهدت منافسة قوية من عدد أفضل معدي القهوة والمختصّين. ويؤهل هذا الفوز فريدريك بيجو لتمثيل دولة الإمارات في مسابقات القهوة الدولية في المستقبل، من بينها بطولة بوسان العالمية للقهوة التي ستقام في مدينة بوسان في مايو 2024، وبطولة العالم لمعدي القهوة، بالإضافة إلى بطولة كوبنهاغن العالمية للقهوة التي ستستضيفها مدينة كوبنهاغن في يونيو 2024.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من خبراء صنع القهوة الذين خاضوا سلسلة من التحديات المصممة لاختبار مهاراتهم في إعداد القهوة. كما جاءت المسابقة احتفاءً بفن إعداد القهوة، وإتاحة الفرصة للزوار لمشاهدة العمليات المعقدة والأشخاص المتفانين وراء كل كوب يستمتعون به. كما تسلط المسابقة الضوء على طريق تحضير القهوة المفلترة يدويًا، وتقديم الخدمة المميزة في هذا المجال.

مسابقات البتيزا

كما شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض في اليوم الختامي للمعرض اختتام مسابقات البتيزا التي تنافس فيها عدد من أمهر الطهاة من جميع أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم الفريدة في إعداد أطباق البيتزا المختلفة وذلك بتتويج ماريو فيديريسي من أنطونيا. وجاء تنظيم هذه المسابقة خلال الدورة الثانية معرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف" احتفاء بفن إعداد البيتزا ومكانته المتميزة على المائدة العالمية حيث قدم مجموعة من أفضل طهاة البيتزا والخبراء ومبتكري الطهي منظوراً جديداً للزوار حول مطبخ البيتزا العالمي مع إتاحة الفرصة لهم لتذوق أنواع مختلفة من البيتزا، كالبيتزا النابولية الكلاسيكية، فضلاً عن التعرف على المكونات الطازجة والطرق المبتكرة في إعداد هذا الطبق المحبوب في جميع أنحاء العام. وتضمنت المسابقة إعطاء دروس مميزة وعروض حية ومسابقات في صنع أصناف مختلفة من البتيزا.

وفاز بالمسابقة ماريو فيديريسي أنطونيا، فيما عكست المسابقة السمعة العالمية الواسعة التي اكتسبها معرض أبوظبي الدولي للأغذية والبصمة المميزة التي وضعها على مشهد الطهي العالمي للبيتزا.

معرض الذواقة العالمي

حظي معرض الذواقة العالمي خلال اليوم الثالث من فعاليات معرض أبوظبي الوطني للأغذية "أديف" 2023، بإعجاب الزوار، حيث شارك أشهر الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان من جميع أنحاء العالم، بتقديم عروض فنون الطهي وخبراتهم المميزة خلال إعداد أصناف الطعام المختلفة.

وشهد اليوم الثالث والختامي انطلاق مسابقة معرض الذواقة العالمي، التي استضافها المركز الدولي لفنون الطهي، أحد المراكز التعليمية والتدريبية الرائدة في فنون الطهي بأبوظبي، ووفرت تجربة تعليمية قائمة على خبرة ومهارة أشهر الطهاة الحاصلين على جوائز عالمية، والمحترفين الطموحين، ورواد الأعمال من دولة الإمارات والعالم، وضمت المسابقة أشهر الطهاة الواعدين في دولة الإمارات، الذين تنافسوا خلال تقديمهم لمهاراتهم في إعداد أصناف الطعام المختلفة للظفر بالفوز أمام لجنة التحكيم.

وقدمت مسابقة المركز الدولي لفنون الطهي - أبوظبي، منصة فريدة للطهاة الواعدين من الشباب لاستعراض مهاراتهم في فنون الطهي، مع تقسيمهم إلى 3 فرق، ومنح كل فريق منهم مدة 5 دقائق لاختيار المكونات ذات الجودة العالية، واختيار مكون واحد تتميز به الفرق المشاركة، وكانت المدة الزمنية 60 دقيقة لتقديم طبق من المأكولات، ونظراً لأن معرض "أديف" قد ركز في دورته الحالية على أهمية الاستدامة والحد من هدر الموارد الطبيعية والغذائية، كان على المشاركين استخدام المكونات التي اختاروها بشكل كامل.

وحصد الفريق الثاني الذي يتكون من المواطنة ميثاء أحمد محمد عبدالله الشامسي، وجونار إيديوس، الفوز بالمسابقة ونالوا إشادة لجنة التحكيم بفضل خبراتهم ومهاراتهم الفريدة طوال المسابقة.

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