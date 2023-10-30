أبوظبي: يسعى منظمو "قمة تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل لعام 2023"، والتي من المقرر عقدها في "مركز أبوظبي للطاقة" في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2023، إلى تعزيز الالتزام بتحقيق التنوع والمساواة في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة وذك من خلال تحقيق رقم قياسي عالمي في عدد التعهدات بتحقيق المساواة وتعزيز الشمولية في بيئة العمل التي سيتم تقديمها خلال 24 ساعة.

وتمثل هذه القمة الافتتاحية، التي تستضيفها "أدنوك"، منصة تجمع بين عدد من الوزراء وصانعي السياسات وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار صناع القرار وأصحاب الهمم والشباب لإجراء مناقشات وتبادل وجهات النظر حول تعزيز ثقافة التنوع والشمول والمساواة في بيئة العمل.

ويتوقع أن تكون هذه الفعالية والتي من المقرر أن يستمر انعقادها لمدة يومين حدثاً تاريخياً في جهود تحقيق التنوع والمساواة في بيئة العمل من خلال سعيها للحصول على 5 آلاف تعهد بتحقيق المساواة بين الجنسين عبر إطلاق نافذة للتعهدات لمدة 24 ساعة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت ديانا وايلد، المؤسس المشارك لمنظمة "50 أوروا": "تؤكد هذه المبادرة الرائعة التزامنا بتعزيز التنوع والشمول وتكافؤ الفرص للجميع. نحن نشجع أصحاب العمل على اغتنام هذه الفرصة لدعم موظفيهم، ونأمل أن يقوم الآلاف الأشخاص بالتوقيع خلال فترة 24 ساعة على التعهد لإظهار دعمهم للمساواة بين الجنسين في مكان العمل. نحن لا نريد فقط إنشاء رقم قياسي عالمي - بل نريد أن يلتزم آلاف الأشخاص ويتخذون الإجراءات اللازمة للتغيير للأفضل".

وتحظى القمة بدعم شركة "أدنوك"، الشريك الرئيسي لمنظمة "أوروا 50" في مبادرتها الأولى التي أدت إلى تسريع التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة في دولة الإمارات. وتلتزم أدنوك بتمهيد الطريق لتعزيز ببيئة عمل تحتضن التنوع والشمول، بغض النظر عن العمر، أو الجنسية أو الجنس أو الدين. ويرتكز هذا الالتزام على القيم الأساسية للشركة المتمثلة في العمل بروح التعاون وبكفاءة، والإيمان بالريادة واستشراف المستقبل واحترام الجميع والالتزام بالمسؤولية.

من جانبها قالت فاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في "أدنوك" ورئيس لجنة التوازن بين الجنسين: "بحكم مكانتها الرائدة كمزود عالمي مسؤول للطاقة تلتزم ’أدنوك‘ بتعزيز التنوع وتحقيق المساواة بين الجنسين في بية العمل. ويوفر هذا الحدث منصة مهمة لتسريع وتيرة التقدم نحو بناء بيئة عمل أكثر شمولية تحقق التنوع والمساواة بين الجنسين. وتدعو ’أدنوك‘ جميع الأطراف المعنية للمشاركة في هذه القمة التي تهدف لتحقيق رقم قياسي في تعهدات تحقيق المساواة وتعزيز التنوع بين الجنسين في بيئة العمل وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتمكين جميع كوادرها، سواء رجل او امرأة ،وتعزيز ثقافة التنوع والتعاون والاحترام المتبادل"

وتدعو "أرورا 50" جميع قطاعات المجتمع لدعم هذه الفعالية لتأكيد تعاونهم والدعم الجماعي لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل.

وتهدف القمة لتحقيق رقم قياسي عالمي في تعهدات المساواة بين الجنسين خلال فترة 24 ساعة، وذلك من خلال نافذة لتوقيع التعهدات سيتم إطلاقها يوم 9 نوفمبر 2023 اعتباراً الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الخليج ويتم إغلاقها بتاريخ 10 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الخليج.

وأضافت وايلد، الخبيرة في التفكير التصميمي والتدريب، بأن شركتها قد لاحظت أن أصحاب العمل والموظفين ينسجمون أكثر مع الوظائف الوطنية التي تدعم المساواة بين الجنسين.

وقالت،:" يحرص الأفراد على إحداث تأثير ملموس. ومن خلال هذه المحاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي، يمكنهم تحقيق تقدم مهم في تعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع في مكان العمل. وتتناول المبادرة أحد التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها المنظمات اليوم، مما يعزز الحاجة إلى التوازن بين الجنسين في مكان العمل."

وأضافت: "تتيح هذه القمة فرصة للمشاركة في صنع التاريخ، من خلال إظهار التزامك بالمساواة، والمساهمة في بناء قوة عاملة أكثر شمولية وتنوعاَعلى مستوى العالم."

وأوضحت خبيرة التنوع والشمول والمساواة أن التنوع في مكان العمل يمكن أن يساعد في دفع الأداء المالي، مضيفاً أن تعزيز التركيبة السكانية الممثلة تمثيلا ناقصا في العمل ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل له أيضا تأثير ملموس على النتيجة النهائية - وهو دليل يساعد في إقناع الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم بالتحرك.

ومن خلال عمل دورها في توفير منصة لعدد من المقابلات رفيعة المستوى وحلقات النقاش التفاعلية والعروض التقديمية الرائدة التي تركز على مبادرات التنوع والمساواة والشمول الوطنية ومبادرات الشراكة، توفرhttps://web.cvent.com/event/6e5f242a-e4ee-4699-aca5-e30eb15985d3/websitePage:e0f10003-f721-4c09-8703-ef566f6587f4 قمة الشمول رؤية وفرصة فريدة لجمهور رفيع المستوى.

وستقام الفعالية التي ستستمر لمدة يومين بشكل شخصياً أو افتراضي وسيحظى جميع المشاركون بفرص متميزة للالتقاء بكبار الشخصيات المؤثرة وصناع القرار في DEI، واستكشاف ومناقشة وتحدي مبادرات DEI الحديثة وأهمية تعزيز التنوع والشمول في بيئة الأعمال، واستراتيجيات دولة الإمارات.

وسيتم تخصيص مرحلة صياغة الرؤية والاستراتيجيات للمندوبين و ستركز على تحديات واستراتيجيات التنوع والمساواة والشمول عالية المستوى. وسوف تتعمق بعد ذلك في مجالات محددة من التنوع والمساواة والشمول، بدءاً من الشمولية الرقمية وأصحاب الهمم وحتى التوطين وإدماج الشباب.

يمكن حضور مرحلة التأثير والمعرض مجاناً، حيث يستضيفان قصصاً ملهمة ويسلط الضوء على المبادرات المؤثرة من شركاء "أرورا 50" كما ستوفر منصة للمهنيات الرائدات لتبادل خبراتهم.

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