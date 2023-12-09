تضمن اليوم الأول سباق افتتاحي لمسافة 3كم، وليلي لمسافة 5كم بطولة العالم للسبارتن 2023 تنطلق في صحراء الوثبة

أبو ظبي: انطلقت يوم أمس الجمعة بطولة العالم لسبارتن 2023، التي ينظمها مجلس أبو ظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن العلامة الأبرز في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً، للعام الثاني على التوالي في صحراء الوثبة، والثالث في أبو ظبي بمشاركة الآلاف من 70 دولة حول العالم.

وتضمنت منافسات اليوم الأول سباقين الأول للنخبة لمسافة 3 كم، والثاني ليلي لجميع الفئات العمرية لمسافة 5كم، واستعرض نخبة من الرياضيين قدراتهم في مسار العوائق المصمم حديثًا بطول 3 كيلومترات، والذي شهد تصفيات صارمة للجولة الأولى، ونصف نهائي مليء بالتحديات، ونهائي كبير مثير، حيث فازت الكندية ليندسي ويبستر بسباق السيدات وفاز الأمريكي فيجاي جونز بسباق الرجال. وحصل كلًا منهما على جائزة قدرها 20,000 دولار.

وقالت ويبستر: “إنه فوز مذهل! فعلى الرغم من بعض التوتر الذي يرافق المشارك، إلا أن الأمور سارت بشكل جيد، وجاءت نتائج التدريب إيجابية وتمكنت من الفوز في هذه المحطة الهامة بالنسبة لي، وأتطلع للمحطة القادمة في المملكة العربية السعودية للمنافسة في سباقات تاف مادر انفينيتي العلا”.

من جانبه قال جونز: "لم يكن العامان الماضيان سهلين بالنسبة لي. لقد كان هناك الكثير من العمل الشاق. ألقت الحياة الكثير من الاشياء في طريقي. لقد كنت مريضًا لعدة أشهر ولم أتمكن من التدريب، وكانت عملية التعافي صعبة. إن القدرة على الخروج وإنهاء هذا العام باللقب العالمي يذكرني بأنني أستحق ذلك لذلك أنا سعيد حقًا بالحصول على هذا اللقب الذي سيضيء لي طريقي لسنوات قادمة."

وفي السباق الليلي (الفريد من نوعه) لمسافة 5 كم، كتب الإماراتي عبد الملك ساسي قصة بطولية بعد أن حقق المركز الأول، وقال ساسي البالغ من العمر 36 عاماً: "بعد أن خصصنا ساعات لا حصر لها للتدريب الصارم، فإن هذا الفوز في السباق الليلي ضمن بطولة العالم لسبارتن هو تتويج للتحضير الدؤوب والالتزام الراسخ، ودافع كبير لي للمشاركة في سباق الـ 10 كم الذي يقام يوم الأحد، في آخر أيام البطولة".

من جانبها قالت شيري بورتنيك، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في سبارتن: "مع انطلاق بطولة العالم للسبارتن في أبو ظبي، لاحظنا الحماس الذي بدى واضحاً على الجميع، فبطولة العالم للسبارتن هو حدث للاحتفال بالإنسانية، حيث يجتمع المشاركون من كافة أنحاء العالم، لتجاوز الحدود، واحتضان التحديات، وإظهار تصميمهم الذي لا يتزعزع".

وتوّج الفائزين أحمد عبدالله القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبو ظبي الرياضي، وإسلام ياسر شيخ إبراهيم ممثل شركة بن حمودة للسيارات, الوكيل الحصري لسيارات جي ام سي وشفروليه في أبو ظبي، وديفيد واتسون نائب الرئيس للابتكار المؤسسي في سبارتن.

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لمحة حول مجلس أبوظبي الرياضي:

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

ويتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية.

وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

ويؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

الرؤية: أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة .. ممارسة .. منافسة.. استضافة

الرسالة: خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

لمحة حول سبارتن

تُعد سبارتن واحدة من أبرز علامات الرياضات التجريبية وتجارب العافية في العالم، وتضم مجتمعاً كبيراً يتألف من أكثر من 10 ملايين شخص. وتبتكر سبارتن تجارب ومنتجات ومحتوى لمساعدة الأفراد والشركات والفرق على تجاوز حدود إمكاناتهم وتعزيز ثقتهم بما يُمكنهم تحقيقه لتغيير حياتهم. وتجمع علامة سبارتن بين تنظيم باقة واسعة من الفعاليات العالمية الكبرى ومنصة مجتمعية حيوية برصيد غني من المحتوى الرقمي المتميز. تُعتبر سبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، بفضل محفظتها الواسعة من الفعاليات، حيث تنظم 250 فعالية في أكثر من 40 دولة موزعة بست قارات. للتسجيل والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة spartan.com