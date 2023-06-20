احتفالاً بمرور 15 عاماً على دوره في إثراء مشهد الفن والتصميم في الدولة

أكبر معرض يقيمه "تشكيل" على الإطلاق يقدّم أعمالاً لفنانين من أكثر من 30 جنسية ويتزامن مع افتتاح "ورشة الصنّاع" في "السركال أفنيو"، في دلالة على النمو والابتكار الناشِئَين لدى مبدعين يتمتعون بالحضور في منصات تشكيل وبرامجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تُفتتح رسمياً اليوم الثلاثاء، الموافق للعشرين من يونيو الجاري، فعاليات "صنع في تشكيل"، معرض الفنون السنوي الذي يقام صيف كل عام في دولة الإمارات. وتشتمل دورة 2023 من هذا المعرض على مجموعة من الأعمال الفنية التي تشهد على التطور الذي وصلت إليه الساحة الفنية الإماراتية.

وتحتفي دورة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تشكيل، والتي تُعدّ أكبر دورة في تاريخه، بتأثير المركز في قطاع الفنون بدولة الإمارات على مدى 15 عاماً، عارضة أعمالاً لفنانين مخضرمين من أعضاء المركز القدامى ومدربين وفنانين مقيمين ومشاركين في الورش الفنية وعارضين سابقين.

ووجّه تشكيل الدعوة إلى عامّة الجمهور للانضمام إليه في احتفاله بهذا الإنجاز، وزيارة المعرض الذي يُفتتح يوم الثلاثاء 20 يونيو عند الساعة 6 مساءً ويستمر حتى 5 سبتمبر في غاليري تشكيل في السركال أفنيو.

وقد شكّل تنظيم معرض فنّي يجسِّد بدقّة روح "تشكيل" على مدى أكثر من 15 عاماً من عمر المركز، أولوية لدى مؤسِّسته ومديرته الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم. وتضمّ الأعمال التي اختيرت لتُعرض في هذا المعرض مجموعة من الوسائط الفنية التي تضمّ الوسائط المتعددة والطباعة والرسم واللوحات والنحت والمجوهرات والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي. وتمثل المجموعة الواسعة من الفنانين المشاركين في المعرض التزام تشكيل المستمر بتنمية المهارات والمعرفة، بدءاً من أصحاب المواهب من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً إلى المبدعين من أنحاء العالم.

يشارك في معرض صُنع في تشكيل هذا العام أكثر من 25 فناناً إماراتياً، بينهم مكتوم مروان آل مكتوم، ووفاء حشر بنت مكتوم، وسلامة الفلاسي، ومبارك الرشيدي، وراشد الملا، وعلي العلي، وسلافة الصياح، وحمدة الفلاسي، وفيصل الريس، وميثاء بوغنوم، وعلا اللوز، وخالد العلي، وحمد الشامسي، وموزة المنصوري، وأمل الرميثي، وعبدالله لطفي، ورشا سفاريني، وعُلا أبو الرُّب، وكاميليا محبي، وشما بوهزاع، وهنادي بدو.

أما الفنانون المقيمون في الإمارات والمشاركون في المعرض فينتمون إلى المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والهند، والعراق، والأردن، وإيران، واليابان، وفلسطين، والمكسيك، ومصر، والولايات المتحدة، وسوريا، وباكستان، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والفلبين، ولبنان، وعمان، وتشيلي، وسنغافورة، والبحرين، واليمن، وفرنسا، وروسيا، والصين، وتركيا، وأوكرانيا، وأفغانستان، وبلجيكا، وجنوب إفريقيا، وزامبيا.

وبهذه المناسبة، قالت ليسا باليتشغار نائب مدير تشكيل، "إن الهدف الرئيس الذي يسعى المركز إلى تحقيقه، بصفته أحد أبرز مراكز الفنون والتصميم المرموقة في المنطقة، يتمثل في إتاحة المرافق والمساحات والبرامج التي تمكن أعضاءه ومجتمع ممارسي الفنون من البحث في الفرص الإبداعية وتقديم أفضل أعمالهم الفنية". وأضافت: "من شأن الفرص والموارد التي نقدّمها أن تحافظ على نبض التعبير الفني لدى الأشخاص من جميع الأعمار والقُدُرات".

وتُعرض في معرض "صُنع في تشكيل" هذا العام أعمال جديدة لفنانين من أصحاب الهمم، بينهم الفنان الإماراتي والعضو القديم في تشكيل عبدالله لطفي، والفنان الزامبيّ فيكتور سيتالي، الذي يعمل في استوديوهات تشكيل بمقره الكائن في حيّ الفهيدي. أيضاً، ستكون لافانيا تشادبوكار (12 عاماً) وموروريد محمد (15 عاماً) أصغر الفنانين الذين تُعرض أعمالهم في دورة هذا العام من المعرض، ما يعكس نجاح برنامج تشكيل السنوي للشباب، المؤلف من ورش ومخيمات موسمية.

ومن المقرّر أيضاً، دعوة ضيوف افتتاح معرض "صنع في تشكيل"، بالتزامن مع افتتاحه في 20 يونيو، للقيام بجولة في "ورشة الصنّاع"، أو ما يُعرف باسم "ميكر سبيس"، المرفق الواقع في المستودع رقم 89 في السركال أفنيو، والذي يفتح أبوابه لأول مرة. ويقدّم هذا المرفق الجديد مجموعة واسعة من الخدمات للأعضاء وغير الأعضاء تشمل خدمات الطباعة والقَطع والاستفادة من استوديو مشترك للفنون الجميلة، فضلاً عن معدات تخصصية لصنع الأعمال الفنية وتصاميم النماذج الأولية وتجريب المواد.

هذا، ويفتح معرض "صنع في تشكيل 2023" أبوابه أمام الجمهور ابتداء من الأربعاء 21 يونيو وحتى 5 سبتمبر 2023 في غاليري تشكيل في المستودع رقم 58 بالسركال أفنيو. ويقود الفنانون جولاتٍ إرشادية تُقام من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً ومن 12 إلى 1 ظهراً أيام الأحد 2 يوليو و16 يوليو و13 أغسطس.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "تشكيل":

يعتبر مركز "تشكيل" حاضنة للفنون البصرية والتصميم ومصدر للخدمات الاستشارية التجارية يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. أسست الشيخة لطيفة بنت مكتوم المركز في دبي عام 2008 ليدعم الإنتاج والتجريب والحوار الفني. ويهدف برنامجه السنوي الذي يشمل التدريب، وبرامج الإقامة، وورش العمل، والمناقشات، والمعارض، والتعاونات الدولية، والمنشورات إلى دعم عملية تطوير الممارسين الفنيين، وإشراك المجتمع، وحفز عملية التعلم مدى الحياة.

وتهدف خدمات المركز التجارية إلى دمج الفن والتصميم الإماراتي في نسيج المجتمعي والاقتصادي لدولة الإمارات. ويسعى "تشكيل" إلى تمكين قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية المتنامي في الدولة من خلال العمل على النهوض بالفن المعاصر والتصميم.

وتشمل خدمات "تشكيل" التجارية: الاستشارات، وتتضمن توفير خدمات المشورة والمبيعات والتصميم والإنتاج وإنجاز المشاريع الخاصة لمجموعة متنوعة من العملاء؛ والتدريب، ويشمل تطوير وتنفيذ مشاريع تعليم فنية لكل من قطاعات التعليم والثقافة والقطاعين العام والخاص؛ والعضوية، التي تتيح للمجتمع الإبداعي وصولاً شاملاً إلى مرافق واستوديوهات المركز لإجراء أنشطة البحث والتجريب والتصنيع والتعاون؛ وخدمات الطباعة والقطع، والتي تشمل القطع بالليزر، وطباعة الفنون الجميلة/التصوير الفوتوغرافي وطباعة الريزوغراف؛ وخدمات البيع بالتجزئة، وتتضمن بيع المنتجات الفنية والتصميمات المصنوعة في الإمارات في متاجر أو عبر الإنترنت، وعبر شبكة من الشركاء المتوزعين على مستوى الدولة.

ويقدم "تشكيل" جملة من المبادرات الحاضنة للفنون وممارسيها، بما في ذلك: "تنوين"، الذي يختار مجموعة من المصممين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في برنامج لتطوير المهارات مدته عام واحد يطورون خلاله منتجاً فنياً مستوحى من دولة الإمارات، بدءاً من مرحلة تكوين فكرة العمل وحتى إنجازه بالكامل؛ وبرنامج الممارسة النقدية، الذي يدعو فنانين بصريين للمشاركة في برنامج تطوير يتضمن العمل في الاستوديو بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب، ويُختتم البرنامج بإقامة معرض منفرد للفنان؛ وبرامج الفنان المقيم في "تشكيل" أو في الخارج، وتتنوع في مدتها الزمنية وتتم غالباً بالتعاون مع شركاء دوليين ؛ ومنصة "مايكووركس الإمارات العربية المتحدة"، وهي دليل إلكتروني يربط المبدعين بالمصنعين لتمكين المصممين والفنانين من الوصول إلى الورش والمصانع في دولة الإمارات بسهولة ودقة وفعالية؛ والمعارض، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار والتميز، وزيادة أعداد جمهور الفن والتصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة.