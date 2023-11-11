أبوظبي: اختتمت فعاليات اليوم الثالث من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 بيوم حافل بالأنشطة الجذابة المليئة بالتسلية والتشويق والممتعة، وذلك بمشاركة نخبة من العارضين، والعلامات التجارية الرائدة، ووسط حضور آلاف من الزوار الذين استقبلهم مركز أبوظبي الوطني للمعارض وقاعة المارينا.

وشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يتمّ تنظيمه بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إقبالا جماهيرًا كبيراً من الزوّار الذين توافدوا إلى الواجهة البحرية والمارينا لمشاهدة مجموعة متنوعة من اليخوت والقوارب التي تعدّ من بين الأكثر تميزًا وفرادة على مستوى العالم، حيث حظي الزوار بفرصة استكشاف العديد من أنواع القوارب الراسية على المرسى، وخوض تجارب تفاعلية للحياة البحرية وركوب القوارب والتجول فيها.

وفي تعليقه على فعاليات اليوم الثالث، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "شهد اليوم الثالث من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 تقديم مجموعة رائدة ومميّزة من الفعاليات والأنشطة عالمية المستوى، حيث حرصنا طيلة أيام المعرض على الجمع ما بين أفخم الخدمات التي تقدمها الصناعة البحرية من جهة، والحلول المبتكرة التي من شأنها تأمين مستقبل الصناعة واستمراريتها من جهة أخرى".

وأضاف الظاهري: "نتطلّع إلى الترحيب بالمزيد من الزوار الذين نأمل انضمامهم إلينا في اليوم الأخير من المعرض، ليتابعوا عن قرب استعراضات الأنشطة البحرية وليشهدوا على الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية".

وتضمّن جدول أعمال اليوم الثالث توقيع اتفاقيتين بارزتين بين أبوظبي البحرية من جهة، وكل من شركتي "الكوس مارين" و"جلف كرافت".

واستضافت منصة الحوارات والنقاشات، مناقشة قيّمة وممتعة بقيادة غابي ريتشاردسون مع ممثلين من شركة "آنكور سوفت فير"، و"إيرو فويلز"، و"فولتايك"، و"بورو إي بوت" تمحورت حول "استكشاف الوجهات الناشئة للقوارب". وقد تناولت نقاشات وكلمات الجلسة العديد من المواضيع، أبرزها تصنيع القوارب الكهربائية، والرقائق الكهربائية المبتكرة، وتكنولوجيا البطاريات المستدامة، إضافة إلى خدمات تأجير القوارب، وساعدت هذه الجلسة في رسم خارطة طريق للحلول المستدامة والصديقة للبيئة التي ستحدد ملامح مستقبل صناعة القوارب.

وعلى منصة الحوارات والنقاشات أيضًا، تم عرض تفاصيل سباق "سايل جي بي" وهو سباق القوارب الشراعية العالمي والذي سيقام لأول مرة في أبوظبي، والذي يضم فرقاً وطنية حققت نتائج مميزة على مستوى العالم في منافسات عالية السرعة. سيبدأ موسم 2024 بمشاركة أفضل الرياضيين الذين سيتسابقون على متن زوارق من طراز F50 وهي مُجهزة لسباقات عالية السرعة وعالية التقنية، وتتحرك هذه القوارب بسرعة تقترب من 100 كيلومتر في الساعة. سينطلق سباق "سايل جي بي" في أبوظبي خلال شهر يناير المقبل، على مياه ميناء زايد، ويعدّ هذا السباق واحداً من أكثر المنصات الرياضية الدولية استدامة.

كما تضمنت فعاليات "منصة الحوارات والنقاشات" كلمة رئيسية ألقتها آية صدر، الشخصية المؤثرة الرائدة والتي تتمتّع بخبرة واسعة تتضمّن "انطلاق"، التي تُعدّ أول حاضنة للسفر والسياحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تحظى برعاية شركات كبرى، كمجموعة الإمارات و"مايكروسوفت" و"أكسنتشر" ودبي للسياحة. وبفضل التقدير العالمي الذي تحظى به، بما في ذلك فوزها بوسام المؤثر البيئي للعام 2017، استطاعت آية جذب انتباه الزوار وتعريفهم بالجهود التي تبذلها أبوظبي لتقديم أعلى مستوى ممكن من المعايير العالمية على صعيد كل من الخدمات والأنظمة وتجارب الابتكار في صناعتي السفر والسياحة.

وفي ممشى المارينا، استحوذ عرض "نداء المحيط" على اهتمام الزوار مجددًا وتعريفهم بأهمية المحيطات في العالم، كونها تُعدّ أنظمة بيئية مهمة لمختلف أشكال الحياة على الأرض.

وشملت برامج الترفيه التي استمتع بها زوار اليوم الثالث لمعرض القوارب، مجموعة متنوّعة وغنية من الأنشطة والترفيه. وفي هذا السياق، قدم فرقة "فيلولا" العمل الموسيقى المصاحب للفعاليات، وهي فرقة موسيقة عربية حضرت من بيروت في لبنان، وسلطت الضوء على هموم الشباب اللبناني وآمالهم من خلال الدمج بين العديد من أنماط موسيقى البوب المعاصرة والمتنوعة.

ومن خلال المزج بين الابتكارات والفعاليات الترفيهية المصاحبة التي ستواصل طوال أربعة أيام، عزز معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 مكانته كحدث عالمي رائد في قطاع الصناعة البحرية، ومن المقرّر أن تُختتم فعاليات المعرض يوم الأحد 12 نوفمبر.

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