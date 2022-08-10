الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن نادي مانشستر سيتي عن موعد استضافة أبوظبي لمنافسات وفعاليات بطولة كأس مانشستر أبوظبي، حيث تقام فعاليات البطولة المخصصة للناشئين في مدينة زايد الرياضية على مدار يومي 18 و19 فبراير، 2023.

وكانت البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2017، قد حققت نمواً متسارعاً، حيث شهد كأس مانشستر سيتي أبوظبي اهتماماً عالمياً واسعاً مع حضور فرق من 13 دولة في أربع قارات، ومشاركة أكثر من 1750 لاعباً، ومن ضمنهم لاعبو أكاديمية مانشستر سيتي في مدينة مانشستر، بالإضافة إلى 4000 متفرج تابعوا منافسات البطولة.

كما شهد كأس مانشستر سيتي أبوظبي في عام 2018 إطلاق منافسات فئة الفتيات، والتي تعود مجدداً في النسخة المرتقبة من البطولة.

وتستضيف ملاعب مدينة زايد الرياضية، التي تعد من أشهر معالم أبوظبي وأضخم وجهة رياضية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، منافسات البطولة يومي 18 و19 فبراير 2023، فيما تشهد قرية السيتي ضمن مدينة زايد الرياضية إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي توفر المزيد من المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة.

وتنقسم منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي إلى فئات عمرية، وتضم منافسات الناشئين فئات تحت سن 8 أعوام، وتحت سن 10 أعوام، وتحت سن 12 عام، وتحت سن 14 عام، أما منافسات الناشئات فتضم فئتي تحت سن 11 عام، وتحت سن 14 عام.

وفي تعليق له، قال سعادة عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: "نحن سعداء بعودة كأس مانشستر سيتي أبوظبي ودعم تنظيم فعالياته مجدداً. يعزز تنظيم البطولات الكروية في أبوظبي مسيرة التنمية الرياضية ويشجع على تطوير المواهب الكروية الناشئة في الدولة وتنميتها عن طريق الاحتكاك بالمنافسة والمواهب الخارجية، نحن متحمسون لإقامة فعالياتها البطولة في شهر فبراير من العام القادم ونتطلع قدماً لاستقبال اللاعبين والفرق القادمة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة في منافساتها إلى جانب فرق الناشئين في الدولة".

كما علق سيمون هيويت، مدير أول عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تسعدنا عودة البطولة التي توفر أنشطتها تجربة مميزة لجميع المشاركين من اللاعبين الصغار والعائلات والمدربين، ونتطلع بشوق لحضور اللاعبين الناشئين من الفتيان والفتيات من مختلف أنحاء العالم ومشاركتهم في فعاليات ومنافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2023".

وأضاف: "تفتح البطولة باب المشاركة أمام جميع اللاعبين من مختلف المستويات والمهارات، ويشهد اليوم الثاني من البطولة إقامة مبارياتها النهائية في كل من كأس السيتي، ودرع السيتي، وجائزة السيتي، ليفوز فريق واحد برحلة مدفوعة التكاليف إلى أكاديمية السيتي لكرة القدم في مدينة مانشستر".

وقال سعادة صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "من الأهداف الرئيسية التي وضعتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي يأتي إلهام الجيل القادم من نجوم الرياضة ومشاركة التجارب التي تقدمها أبوظبي مع العالم كله في المقدمة، لذلك يسعدنا دعم بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي وتعريف العالم بما تتمتع به المدينة من بنية تحتية مذهلة، وإطلاق الشراكات الرياضية ذات المستوى العالمي".

وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب باللاعبين والعائلات من كل مكان حول العالم للاستمتاع بالتجارب المتنوعة والعديدة التي تقدمها أبوظبي، سواء كانت الحدائق الترفيهية المذهلة أو المعالم الثقافية الملهمة، أو المشاركة في الأنشطة التي تستضيفها مجموعة من أفضل الشواطئ والفنادق على مستوى العالم".

تفتح البطولة باب المشاركة أمام الفرق واللاعبين من مختلف المستويات للمنافسة على أحد ألقابها التي تتضمن كأس السيتي، ودرع السيتي، وجائزة السيتي، وتدخل الفرق الفائزة باللقب في كل من الفئات العمرية مباشرة إلى السحوبات للفوز برحلة من العمر إلى موطن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويمكن للفرق الراغبة بالمشاركة في البطولة التسجيل عبر الرابط: -football-www.mancity.com/city2023-cup-abidh-abu-city-schools/manchester

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نبذة عن نادي مانشستر سيتي:

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسمياً منذ عام 1894. ومنذ ذلك الوقت فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 7 مرات، من بينها ست مرات فاز فيها بالدوري الإنجليزي في سنوات (2012، 2014، 2018، 2019، 2021، 2022)، كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات. يُعد نادي مانشستر سيتي واحداً من 10 أندية في مجموعة سيتي لكرة القدم والتي تضم: ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي الأمريكي.

وتحت إدارة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، الذي يعد من أكثر المدراء الفنيين فوزاً بالألقاب، يلعب النادي في الدوري المحلي وفي بطولة أبطال أوروبا المباريات على أرضه في ملعب الاتحاد الذي يتسع لـ 55 ألف مشجع والذي يعتبر مقر النادي منذ سنة 2003، واليوم يضم ملعب الاتحاد أكاديمية السيتي لكرة القدم، ومركزاً للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم. يتسع ملعب أكاديمية مانشستر سيتي لسبعة آلاف مشجع، ويعتبر مقر التدريب اليومي لكل من فريق مانشستر سيتي للسيدات وفريق الشباب للتنمية المنافسات على أرضهم.