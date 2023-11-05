طارق الهاشمي يلقي الكلمة الافتتاحية لقمة تكنولوجيا الغذاء

تضم نسخة هذا العام مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات مثل مهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق النسخة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود للتصنيع لعام 2023 يوم الثلاثاء 7 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام مع مجموعة من 3 فعاليات أخرى مشتركة في نفس المكان. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 36 ألف زائر من قطاع الأغذية لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات التي تستعرضها 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم في 21 قاعة عرض.

وابتداءً من قمة تكنولوجيا الغذاء التي تجمع تحت مظلتها مجموعة بارزة من قادة القطاع والخبراء وصُناع القرار؛ وصولاً إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية مثل فعالية توب تيبل و YouthX، تشير التوقعات إلى أن نسخة هذه العام ستكون الأكثر تأثيراً في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

قمة تكنولوجيا الغذاء

سيتم افتتاح قمة تكنولوجيا الغذاء بكلمة يلقيها طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي سيسلط الضوء على دور قطاع الأغذية في تحقيق الأهداف العالمية لناحية الاستدامة والمناخ، وكيف ستصبح الحلول المستدامة من أبرز المواضيع المطروحة في العصر الجديد لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "لا تقتصر تقنيات تصنيع الأغذية المتطورة على تلبية الاحتياجات الغذائية في وقتنا الحاضر، بل تتعلق أيضاً بتلبية الاحتياجات المستقبلية. وسيكون لتكنولوجيا الغذاء دوراً محورياً في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الغذاء وإمكانية الوصول إليه مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز تبني ممارسات تحسين كفاءة استخدام الموارد".

ومع بلوغ عام الاستدامة في دولة الإمارات إلى ذروته بالتزامن مع بدء أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، ستكون الاستدامة موضوع التركيز الرئيسي طوال كوب 28، مع جلسات نقاشية تستكشف كيفية دمج الممارسات والعمليات المستدامة في قطاع تصنيع الأغذية، مثل التغليف المستدام والحد من هدر الطعام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة مع بصمة كربونية أقل، والمعايير الأخلاقية والشفافية في عمليات إنتاج الأغذية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: "نتطلع للترحيب برواد الأعمال العالميين المختصين في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات في معرض جلفود للتصنيع 2023، الذي يشهد حضوراً واسعاً، والاستماع إلى استراتيجياتهم بشأن تعزيز الاستدامة والابتكار والكفاءة في ظل التقدم الذي يشهده القطاع، وتأتي الفعالية في ضوء المكانة التي حققتها إمارة دبي والتي تجعل منها منصة للتصنيع والتميز في مجال الطهي.

وعلى مدار 3 أيام سيقدم أكثر من 100 عارض من الخبراء والمختصين في مجال الأغذية من مختلف دول العالم، أفكار ورؤى خاصة بالموضوعات ذات الصلة في القطاع، والتي تشمل

الجوانب الاقتصادية لتصنيع الأغذية والمشروبات، وتطبيقات وتأثيرات تكنولوجيا الأغذية والتصنيع، والبدائل القائمة على التكنولوجيا، والسلامة وضمان الجودة، إلى جانب التميز في سلسلة التوريد.

وتشمل قائمة المتحدثين الذين سيناقشون أحدث اتجاهات القطاع، أدولفو أوريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تتراباك؛ ومحمد سمير، عضو مجلس إدارة شركة الصافي دانون؛ وأثار صديقي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المصانع الرقمية في سيمنس الشرق الأوسط؛ ومصطفى أبو سليمان، رئيس قسم المشتريات في شركة كرافت هاينز في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ونهال المقداد، مديرة التميز في سلسلة التوريد، الأسواق العالمية الناشئة في شركة مارس؛ نادين الشوباري، مديرة البحث والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في شركة موندليز؛ ولوران سيمونبيتري، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى في شركة BASF

وبهذه المناسبة قال أكسيل بارو المفوض التجاري الفرنسي لدى الدولة "تأتي مشاركتنا في معرض جلفود 2023، بهدف تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسطـ، وهو الأمر الذي ينسجم مع مساعينا في فرنسا والتي تحرص دائماً على التواجد في المعرض لاستعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال الزراعة والغذاء بما فيها المعدات المتطورة لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط. ويتطلع العارضون الفرنسيون، الذين يمثلون 48 شركة عبر جناحين، إلى تلبية متطلبات السوق المحلي من خلال الكشف عن أحدث المعدات والمكونات بدءاً من أنظمة الري، والمنتجات الغذائية الخالية من المواد الحافظة.

تكريم المبتكرين

ويشهد اليوم الأول من معرض جلفود للتصنيع 2023 الإعلان عن الفائزين بجوائز جلفود للتميز في قطاع التصنيع 2023، والتي تهدف إلى تكريم المنتجات والتقنيات الأكثر ابتكاراً التي قدمت مساهمات بارزة في الصناعة خلال العام الماضي. وشهدت دورة العام الحالي أكثر من 600 مشاركة دولية عبر عشر فئات للجوائز، مع ثلاث فئات جديدة تعكس التركيز على الاستدامة في حدث هذا العام: مبادرة الطاقة المتجددة، شركة التصنيع المعتمدة على النباتات لهذا العام، وبطل الاستدامة لهذا العام.

أربعة عروض في وقت واحد

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي ثلاث فعاليات للأغذية والمشروبات إضافة إلى معرض جلفود للتصنيع 2023 في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023. ويعد مهرجان المأكولات المتخصصة هو المعرض الوحيد المخصص لتجارة المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحظى الزوار بتجربة دروس متقدمة وعروض وورش عمل يقدمها الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان والمواهب الصاعدة، بالإضافة إلى الباريستا الخبراء الذين يكشفون عن أحدث إبداعات المشروبات. كما يتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث الأخبار والتوجهات الجديدة في السوق، ويوفر منصة لنجوم أنحاء الصناعة لتقديم أبرز الفرص المتاحة في هذا القطاع سريع النمو.

ويعد معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط هو أكبر فعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتيح للمشترين الحصول على منتجات قابلة للتخصيص بكلفة معقولة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز حلول التغليف وتحديد هوية العلامة التجارية. تعرف إلى استراتيجيات المنتجات من أكثر من 200 مورد للأغذية من 40 دولة للتعرف آليات التميز بين المنتجات.

فعالية توب تيبل تواصل النمو

تتواصل فعالية توب تيبل باجتذاب المزيد من الطهاة المحليين، وهو جزء من مهرجان المأكولات المتخصصة، حيث يختبر الزوار أحدث الابتكارات في مجال الطهي الحي، وتشمل قائمة الأسماء التي أكدت مشاركتها الشيف أليسيو بيروزي، رئيس الطهاة تورنو سوبيتو - المطعم الحائز على نجمة ميشلان، وجيوفاني ليدون، الشيف التنفيذي في أكيرا باك دبي، وأليكس شتومبف، الشيف التنفيذي والمالك المشارك لشركة بي بي سوشال دينينج، وكلفين تشيونج، الشيف التنفيذي والشريك في Jun’s، وجوزيبي بيزيلا، الشيف التنفيذي لمجموعة ماين آند يورز – شيك نونا، وماركيز تون، رئيس الطهاة في كويا دبي.

الحضور مجاني، ويتيح التسجيل للزوار حضور الفعاليات الأربعة بتصريح واحد. لمزيدٍ من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة ، وجلفود للتصنيع ومهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

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