إيطاليا تحقق نمواً ملحوظاً في الصادرات العضوية معززة مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة

دبي - الإمارات العربية المتحدة: تتصدر إيطاليا، التي تشتهر بتراثها الغني في عالم الطهي، مشهد الاستدامة. ومن المقرر أن تسلط وكالة التجارة الإيطالية (ITA) الضوء على المسيرة المستدامة للجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة في مهرجان المأكولات المتخصصة في دبي.

بلغت قيمة الصادرات العالمية للأغذية الزراعية الإيطالية مستوى تاريخي بقيمة 60 مليار يورو عام 2022، بزيادة قدرها 17٪ على أساس سنوي و32 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023. وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، شهد الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية الإيطالية مستوى قياسي جديد بقيمة 419 مليون يورو في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 40٪ عن العام السابق.

وسيتم استعراض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الإيطالية خلال الأسبوع المقبل في مهرجان المأكولات المتخصصة 2023 (مركز دبي التجاري العالمي، 7-9 نوفمبر)، الجناح التجاري المخصص للأغذية الفاخرة في معرض الخليج للأغذية جلفود، الذي يتميز بحضور استثنائي لإيطاليا، كأكبر جهة أجنبية في المعرض مع أكثر من 300 مؤسسة إيطالية مشاركة.

ومن حيث القيمة، يعتبر النبيذ والمشروبات المتنوعة من أكثر المنتجات الغذائية الإيطالية تصديراً للعالم ولدولة الإمارات العربية المتحدة (8 مليارات يورو)، تليها منتجات المعكرونة والحبوب (7 مليارات يورو)، والفواكه والخضروات الطازجة (5.5 مليار يورو). كما ارتفعت خلال الفترة الأخيرة صاردات زيت الزيتون البكر ومنتجات الأجبان واللحوم المعالجة.

كما ساهمت المكونات العضوية في نمو مبيعات منتجات "صنع في إيطاليا" على نطاق عالمي واسع، بحيث وصلت إلى قيمة قياسية بلغت 3.4 مليار يورو عام 2022: بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بعام 2021، مع التوقعات بوصولها إلى مستوى 3.6 مليار عام 2023 (تقديري)، أي بزيادة قدرها 203٪ مقارنة بعام 2012، أي ما يعادل تنامياً بمعدل ثلاثة أضعاف على مستوى القيمة خلال عقد من الزمن.

ويعتبر المطبخ الإيطالي من الأفضل في العالم، وذلك بفضل تنوع المذاقات وغناه بالأطباق الصحية. وتساهم المكونات عالية الجودة، بالإضافة إلى معايير السلامة العالية في شهرة منتجات الأغذية والماكولات وتنامي سمعتها العالمية.

عام 2023، مثلت الأغذية العضوية نسبة كبيرة تبلغ 5.5٪ من إجمالي صادرات إيطاليا من المنتجات الزراعية، ما يدل على التزام الدولة بممارسات الزراعة المستدامة والعضوية. وتعتبر إيطاليا رائدة في ترويج وتصدير المنتجات العضوية، وينعكس ذلك في ارتفاع حصة الصادرات العضوية على مستوى قطاع المنتجات الزراعية. ويؤكد هذا النمو التصاعدي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب العالمي على المنتجات العضوية الإيطالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مستوى الحرص لتبني الممارسات الزراعية المسؤولة بيئياً.

وسيستمتع ضيوف المعرض بتذوق مجموعة متنوعة من منتجات الطعام الإيطالي، إذ سيقوم الطهاة الحائزون على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى الطهاة الإيطاليين الآخرين العاملين في أرقى المطاعم الإماراتية، بإعداد وصفات أصيلة للجمهور الإماراتي باستخدام مكونات إيطالية أصلية 100٪.

وتشرف وكالة التجارة الإيطالية ITA على نظيم مختبر الطعام الإيطالي في مهرجان المأكولات المتخصصة 2023 بالتعاون مع وزارة الخارجية في إيطاليا.

وقال لورينزو فانارا السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يعد مهرجان المأكولات المتخصصة في دبي بمثابة فرصة استثنائية للشركات الإيطالية التي تسعى لتوسيع دائرة أعمالها، باعتباره منصة استثنائية يمكن عبرها الترويج للمنتجات الغذائية الزراعية المستدامة والعضوية، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ويعد هذا الحدث مثالياً لتسليط الضوء على التزام إيطاليا بالاستدامة، بالإضافة إلى تميزها في عالم الطهي، حيث تتناغم التقاليد والجودة والوعي البيئي. في الواقع، يشتهر المطبخ الإيطالي عالمياً بمذاقه اللذيذ وأطباقه الصحية، ويعزى ذلك إلى الاستخدام الأمثل للمكونات عالية الجودة مع الالتزام بمعايير السلامة الصارمة خلال عملية الإنتاج. كما يتزامن مهرجان هذا العام مع النسخة الثامنة من أسبوع المطبخ الإيطالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يحتفي بثراء الطعام الإيطالي عبر مجموعة من المبادرات الرائدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أميديو سكاربا، المفوض التجاري للسفارة الإيطالية في الإمارات: "يؤكد مشهد التجارة الحالي نجاحنا المتميز في الترويج للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية، وذلك بفضل مضاعفة صادراتنا نحو هذا السوق، حيث يولي العملاء اهتماماً متزايداً بجودة وسلامة وتميز المنتجات التي يتناولونها. تنامت العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة عاماً تلو الآخر وصولاً إلى رقم قياسي جديد من صادرات المنتجات الغذائية الزراعية الإيطالية بقيمة 230 مليون يورو إلى هذا السوق في النصف الأول من عام 2023 (زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022)، ومن المتوقع تخطي هذا المستوى القياسي وصولاً إلى 460 مليون دولار. ونلتزم تحت شعار "إيطاليا مستدامة"، بتعزيز المنتجات الإيطالية العضوية والمستدامة كمساهمة حقيقية في مؤتمر COP28 القادم الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل".

ومع انطلاق معرض المأكولات المتخصصة في دبي، تدعو وكالة التجارة الإيطالية الضيوف للتعرف على مستويات الاستدامة التي تلتزم بها إيطاليا، وذلك في إطار استعداداتها لتسليط الضوء على تميزها في مجال الطهي، إلى جانب رؤيتها الاستشرافية لمستقبل أكثر استدامة.

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