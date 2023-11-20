"نحو الآفق" أولى المشاريع المجتمعية التشاركية وهي عبارة عن عمل فن يكشف عنه خلال المعرض قبل انتقاله إلى COP28 لعرضه حتى 12 ديسمبر

الإعلان عن الفائزين بمسابقتي تصميم الجناح المعماري والشعار

يقام برنامج "الفن + التكنولوجيا" للعام 2023 بقيادة نجوم الغانم بمشاركة 21 طالباً وطالبة من ثماني جامعات

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : يستضيف فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول مشروع مجتمعي تشاركي للمعرض منذ انطلاقه بعنوان "نحو الأفق".

وأعلن المعرض عن أسماء الفائزين بجائزة الجناح المعماري ومسابقة الشعار، وهم مريم التميمي، زكية العامري، آية الخطيب، ورند طيفور. بالإضافة إلى الكشف عن مشروع تشاركي في برنامج "الفن + التكنولوجيا" الذي تقوده لهذا العام الفنانة نجوم الغانم والذي سيعرض في فن أبوظبي.

مشروع "نحو الأفق"

تقوم بإدارة إنتاج المشروع المجتمعي التشاركي "نحو الأفق" نادين معلوف، وهي المؤسس المشارك لـ 81 ديزاينز والرئيس المشارك لأصدقاء فن أبوظبي، حيث يجمع المشروع اثني عشر شريكاً من شركاء مجتمع فن أبوظبي لابتكار معرض تشاركي بين الفنانين العاملين في موضوع الاستدامة.

ويتضمن المجتمع كلاً من 81 ديزاينز، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الغدير للحرف الإماراتية، مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، بيت الحرفيين في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجلس إرثي للحرف المعاصرة، مركز مرايا للفنون، وزارة الخارجية - الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، هيئة المساهمات المجتمعية – معًا، الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، وروابط منسوجة.

يتم الكشف عن مشروع "نحو الأفق" في منارة السعديات يوم 22 نوفمبر، ومن ثم ينتقل العمل الفني إلى مؤتمر COP28 ليستمر عرضه حتى 12 ديسمبر.

جائزة تصميم الجناح المعماري

والفائزون بجائزة الجناح المعماري لـ فن أبوظبي 2023 هم:

من جامعة زايد: - مريم التميمي في المركز الأول: من جامعة أبوظبي - زكية العامري - آية الخطيب - رند طيفور في المركز الثاني :

سيتم تنفيذ تصميم الجناح المعماري للمركز الأول في منطقة الاستقبال في مدخل المعرض على مدى أسبوع كامل ضمن فن أبوظبي.

يحمل المشروع الفائز اسم "جناح التنبيه" ويسلّط الضوء على تهديدات التغير المناخي، حيث يستخدم الهيكل المواد المُعادة التدوير مثل ألواح الخشب في الإطار الرئيسي، إلى جانب وجود النباتات التي تعاني بسبب الجفاف والتصحر في إشارات رمزية إلى عواقب ارتفاع درجات الحرارة. وصمم العمل بحيث يمكنه تحقيق التنوع والمرونة بسهولة، إذ سيجري تغيير موقعه أو غايته للمشاريع المستقبلية.

أما المشروع الفائز بالمركز الثاني فيحمل اسم "هواء" وهو من تصميم ثلاثة طالبات من جامعة أبوظبي، وصمم بشكل يراعي البيئة ويجسّد الاهتمام بها من خلال الهيكل الذي احتاج إلى أقل قدر من الطاقة ويسمح بتفكيك العمل بكل سهولة لإعادة استخدامه وتدويره.

مسابقة الشعار

كما دعا فن أبوظبي المبدعين والموهوبين هذا العام لتصميم شعار جديد لـ فن أبوظبي للاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاقه. وفاز في المسابقة للعام 2023 بتول التميمي. ويدعو فن أبوظبي الفائز بالمركز الأول لاكتساب الخبرة العملية من خلال العمل مع فريق المعرض من خلال إتاحة الفرصة للتدريب العملي.

برنامج "الفن + التكنولوجيا"

يقام برنامج "الفن + التكنولوجيا" للعام 2023 بقيادة نجوم الغانم ومشاركة 21 طالباً وطالبة من ثماني جامعات هي، 42 أبوظبي، جامعة أبوظبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خليفة، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة السوربون أبوظبي، جامعة الإمارات، جامعة زايد.

وشارك الطلاب في عدد من ورش العمل مع الغانم خلال الأشهر الستة الماضية، تضمنت دراسة الظواهر، إجراء الأبحاث حول منهجيات الطقس، وابتكار المفاهيم الفنية المستمدة من الدراسات العلمية. سيتم عرض التركيبات الجماعية المنتجة في المعرض.

لمزيد من المعلومات عن المعرض وبرامجه، يرجى زيارة الرابط: abudhabiart.ae.

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نبذة عن فن أبوظبي

يقدم "فن أبوظبي" برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات على عكس المعارض الفنية الأخرى. فيركز "فن أبوظبي" على تنظيم فعاليات وحوارات واستعراضات فنية في أرجاء مدينة أبوظبي، ليشكل منصة مخصصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فيها على مدار العام. ويتوج هذا البرنامج السنوي معرض "فن أبوظبي" الذي يقام في شهر نوفمبر والذي يشتمل على العديد من المعارض الفنية الكبيرة التي تتوافد من مختلف أرجاء العالم لعرض أعمالها الفنية المميزة، إلى جانب ما يشهده من عمليات بيع لأهم الأعمال الفنية المعروضة، وأعمالاً تركيبية ترضي الجمهور الذي ينتظرها للاستمتاع والمشاركة. abudhabiart.ae

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي. dctabudhabi.ae