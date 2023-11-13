تأكيدا على التزامها بتقديم أحدث الحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، عقدت هيئة الرقابة الشرعية بمزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني اجتماعها الثالث لهذا العام، وترأس الاجتماع الشيخ الدكتور محمد زبير عثماني، رئيس الهيئة، بحضور كلا من صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، والشيخ صالح الخروصي، حيث شهد الاجتماع مناقشات مثرية حول الأداء العام لمزن والمنتجات والخدمات الجديدة التي تنوي مزن طرحها في الفترة القادمة.

وحول ذلك قالت الفاضلة سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية:" إن التزامنا بمبادئ الشريعة الإسلامية في حلولنا المالية هو جوهر رؤيتنا في مزن، وجاء هذا الاجتماع ليؤكد مساعينا الدؤوبة في دفع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان. وعبر التعاون مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدينا، فإننا نعمل بلا كلل نحو تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية، لضمان توافق منتجاتنا وخدماتنا مع أعلى معايير المعتمدة في المجال، علاوة على ذلك نلتزم بتقديم حلول سلسة ومبتكرة تنسجم مع قيم عملائنا".

وترسخ مزن مكانتها الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وتنافسية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث حصدت مزن للصيرفة الإسلامية مؤخرا جائزة أفضل نافذة للصيرفة الإسلامية للعام 2023 والتي تقدمها المجلة الدولية للأعمال، الأمر الذي يؤكد على الأداء المتميز لهذه النافذة. ومن بين أحدث المنتجات، هي التمويل بنظام الوكالة للشركات، وحساب وكالة الأطفال، مما يوفر للعملاء خيارات واسعة لتلبية احتياجاتهم المالية. علاوة على ذلك، يمكن لعملاء مزن إجراء إيداعات نقدية من خلال شبكة متنوعة من أجهزة إيداع النقد والشيكات المتوفرة في فروع مزن وفروع البنك الوطني العماني في سلطنة عمان. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مزن خدمات رقمية تتمثل في ميزة تحويل المحفظة مما يتيح للعملاء إرسال واستلام الأموال محليًّا وفوريًا من خلال رقم الهاتف النقال، بالإضافة إلى ميزة المسح والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

تلتزم مزن للصيرفة الإسلامية بتقديم أجود المنتجات المالية المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائها، وللمزيد من التفاصيل حول منتجات مزن يمكنكم التواصل عبر 24770001 أو زيارة الموقع الرسمي www.muzn.om.

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