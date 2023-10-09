دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال، كلية الأعمال الرائدة على مستوى العالم، عن تنظيم حفل الخريجين العالميين الخاص بها لعام 2023 يوم 11 أكتوبر الجاري في فندق العنوان بوليفارد داون تاون دبي في دولة الإمارات.

وتجمع الفعالية السنوية الخريجين في المنطقة وقادة الفكر والضيوف المرموقين لاستكشاف الدور المحوري للتعليم في مجال الأعمال في رسم ملامح المشهد الاقتصادي. ويلقي فرانسوا أورتالو ماغني، عميد كلية لندن لإدارة الأعمال، الكلمة الترحيبية يليها تقديم موجز حول آخر المستجدات على مستوى الكلية.

وتعقب الكلمة جلسة حوارية بين أحمد جلال إسماعيل، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال لعام 2002 وأحد خريجي كلية لندن لإدارة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة؛ والبروفيسور أوديد كونيجسبيرج، رئيس هيئة التدريس في قسم التسويق لدى كلية لندن لإدارة الأعمال والعميد التنفيذي المعين حديثاً للكلية في دبي. ويتناول النقاش عوامل التحفيز الرئيسية للنمو والتكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بما فيها الرفع الانتقائي للضوابط التنظيمية وحرية حركة الموارد واعتماد المعايير المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البروفيسور كونيجسبيرج قد شغل سابقاً منصب نائب العميد لشؤون البرامج في لندن بين عامي 2019 و2022. وعمِل خلال تلك الفترة عن كثب مع الهيئات الإماراتية لتعزيز حضور برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الذي تقدمه كلية لندن لإدارة الأعمال في دبي، فضلاً عن تأمين الترخيص المؤسسي واعتماد البرامج. ويعتزم البروفيسور كونيجسبيرج، باعتباره العميد التنفيذي، على مستوى الكلية بأكملها لتعزيز حضورها في دولة الإمارات، فضلاً عن تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات المخصصة للطلاب والخريجين والمجتمع البحثي الإماراتي. ويأتي ذلك إلى جانب دوره في تعزيز الأبحاث وإعداد دراسات الحالة لصالح الشركات المحلية، علاوةً على توسيع محفظتنا التعليمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانسوا أورتالو ماغني: "يوفر حفل الخريجين العالميين الذي تنظمه الكلية منصة مثالية لخريجينا المميزين لبناء علاقات مثمرة وتمثيل مجتمع كلية لندن لإدارة الأعمال بكل فخر. ولطالما كان حفل الخريجين الذي تستضيفه دبي من أبرز الفعاليات على أجندتنا، لا سيما وأنّه يمنح الخريجين من فرعي الكلية في لندن ودبي الفرصة لإعادة التواصل والتعرف على رؤى وأفكار أعضاء هيئة التدريس المرموقة لدى الكلية".

وأضاف: "يسهم أعضاء شبكة الخريجين لدينا في نمو منطقة الخليج العربي ورسم ملامح مستقبلها، ونتطلع قدماً لزيادة أعدادهم في الأعوام المقبلة".

ونجحت كلية لندن لإدارة الأعمال في دبي منذ عام 2007 في تكريس مكانتها بصفتها مركزاً للابتكار وريادة الأعمال، كما أسهمت في إلهام الأفكار المتفردة وبناء مفهوم غير تقليدي للأعمال من خلال شبكتها المميزة من الخريجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحتضن شبكة الخريجين العالمية لكلية لندن لإدارة الأعمال 175 جنسية مختلفة، وتستقبل 1,413 طالب جديد في فرعيها في لندن ودبي مع بداية كل عام دراسي. وتتمتع الكلية بمكانة متفردة تسمح لها بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد. كما تمكنت الكلية من تعزيز تصنيفها ضمن المراكز الخمسة الأولى على مؤشر برامج التعليم التنفيذي الصادر عن فاينانشال تايمز لعام 2023.

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لمحة حول كلية لندن لإدارة الأعمال:

تعد كلية لندن لإدارة الأعمال واحدة من كليات الأعمال الرائدة في العالم. وتحفز القوة الأكاديمية والرؤية المستقبلية العالمية لكلية لندن لإدارة الأعمال التفكير الريادي المبتكر عند الطلاب، حيث يقوم منهج الكلية على تحدي الأفكار والممارسات التقليدية والتشجيع على التحول المهني وتمكين الأشخاص لتغيير الطريقة التقليدية في ممارسة الأعمال والمتبعة في مختلف أنحاء العالم. وتقوم الكلية بتدريس مبادئ ريادة الأعمال منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتسعى إلى تنمية مشاريع الشركات الناشئة وتعزيز مفهوم الابتكار. كما تُعرف الكلية بتحليلاتها البحثية المعمقة في الأسواق المالية ونهجها الاستثنائي في تدريس المفاهيم الرئيسية التي تقود القطاع المالي في وقتنا الحالي.

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