دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) حفل توزيع جوائزها بنسخته الخامسة العشر في 23 نوفمبر 2023 في منتجع أتلانتس النخلة. وتحول حفل توزيع الجوائز، الذي شهد حضور أكثر من 500 ضيفاً و87 وكالة علاقات عامة، لحظة تألق للوكالات والمحترفين في هذا المجال في الشرق الأوسط بانتظار الإعلان عن الفائزين ضمن 47 فئة من فئات الجوائز.

واستكشف حفل توزيع الجوائز، الذي يقام تكريماً لأفضل الاستراتيجيات والحملات إضافة إلى أفضل أداء في مجال العلاقات العامة؛ أعمالاً رائدة جرت على مدار عام 2023 من الحملات الإعلانية المؤثرة إلى التميز في التنظيم. وتألق المتأهلون للتصفيات النهائية في وضع الأفكار وتنفيذها، كما أسهموا في نشر العلامات التجارية. وعزز حفل الجوائز شعبية مبرة المتزايدة ومكانتها كمعيار للأداء المتميز في مجال العلاقات العامة في الشرق الأوسط منذ تأسيسها في عام 2008.

جذبت جوائز مبرة 2023 ما يقارب من 750 مشاركة في مختلف الفئات التي تحتفي بأفضل الوكالات والأفراد والفرق إضافة إلى الحملات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات قطاع العلاقات العامة. وشكل حفل توزيع الجوائز فرصة لتكريم الأفراد والوكالات العاملة مجال في العلاقات العامة لتميزهم في مجالات الاستراتيجيات والقيادة والتأثير. كما شهد حفل توزيع الجوائز حضور ضيف مميز هو السيد سونيل جون الرئيس التنفيذي لشركة برسون كوهن آند وولف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سلط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به خبراء التواصل في مختلف المجالات.

وكان من بين أبرز الفائزين شركة جامبت للعلاقات العامة التي فازت بجائزة وكالة العام عن فئة الوكالات المتوسطة بينما فازت شركة ميماك أوجلفي بجائزة أفضل حملة لتسليط الضوء على مبادرات التنوع والشمولية والمساواة. وحصلت كل من كرنت جلوبال وإف بي 7 وهاينز على جائزة أفضل حملة مشتركة، وشركة ستيكي جينجر على جائزة أفضل حملة للترويج للأطعمة والمشروبات. كما شهدت فئات الجوائز الجديدة منافسة شرسة. حيث فازت شركة هيل آند نولتون للاستراتيجيات بجائزة العام عن فئة الوكالات الكبيرة في حين حصلت كرنت جلوبال على جائزة وكالة العام عن فئة الوكالات الصغيرة. وذهبت جائزة أفضل وكالة محلية إلى بريزن مينا.

وعن فئة القطاعات والخدمات، فازت هيل آند نولتون ومجموعة تيكوم والهلال الأحمر الإماراتي بجائزة أفضل تبادل للخدمات بين الشركات، بينما فازت ويبر شاندويك وأونستار من جنرال موتورز معاً بجائزة أفضل حملة للترويج لخدمات العملاء. وعن فئة التقنيات والخدمات، فازت دبي القابضة بجائزة أفضل حملة لتعزيز مشاركة الجهات المعنية في الاستدامة، وفازت شركة أكشن جلوبال بجائزة أفضل حملة لإبراز المبادرات البيئية. كما شهدت فئة الأفضل في السوق فوز ميماك أوجلفي بجائزة أفضل حملة في دولة الإمارات، بينما هيمنت شركة هافاس ريد الشرق الأوسط على حفل الجوائز بفوزها بجوائز ذهبية عن فئتي أفضل حملة في المملكة العربية السعودية وأفضل حملة في مصر.

كما تم منح جائزة رئيس مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة التنفيذي ومستشار التواصل في مبرة، السيد منذر الطيب. وذهبت جائزة المتواصل الشاب لهذا العام، وهي جائزة تكرم المبتدئين في هذه المجال، إلى خياتي ميغشياني من بريزن مينا. وفازت شركة ميماك أوجلفي بأكبر عدد من الألقاب بما مجموعه 20 جائزة، متقدمة على شركة ويبر شاندويك التي حصدت 19 جائزة وشركة هيل آند نولتون التي حصلت على 17 جائزة.

وفي تعليقها على حفل توزيع الجوائز قالت كيت ميدتون، رئيسة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة: "كان حفل توزيع الجوائز هذا العام مميزاً لأكثر من سبب منها إضافة أربع فئات جديدة ووجود أكبر لجنة تحكيم على الإطلاق، والتي اتخذت إجراءات صارمة لاختيار الأفضل فقط. يسعدنا الاحتفال بالفائزين لأن خبراء التواصل هؤلاء يسهمون في تطور مجال العلاقات العامة من خلال الابتكار والحماس. تتجاوز حملات العلاقات العامة المعترف بها اليوم استراتيجيات مجلس الإدارة، ويظهر النهج التعاوني الذي تم الاحتفال به عن مدى استعداد المنطقة لاستكشاف آفاق جديدة ضمن هذا المجال. ستواصل الجمعية التشجيع على تطوير المعايير والمهارات والإبداع في هذا المجال. كما أنها فخورة للغاية بإقامة منصة لتكريم العاملين في مجال العلاقات العامة لمساهماتهم القيمة. وأغتنم هذه الفرصة لتهنئة جميع المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين".

تم تقييم المرشحين من قبل لجنة خبراء تضم أكثر من 112 من رواد مجال العلاقات العامة إلى جانب خبراء من كافة أنحاء العالم، لاختيار المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين لعام 2023. يتم دعم جوائز مبرة لعام 2023 من قبل الشركات والوكالات الشريكة بما في ذلك الشريك الماسي لجوائز مبرة 2023 ويبر شاندويك إلى جانب الشركاء الداعمين كارما، وإيدلمان، وفور إيجنسي وورلد وايد، و أبكو وورلد وايد، وتريل رنر إنترناشيونال ، وبليس إيجنسي وورلد وايد، و وشركة هيل ونولتون، وفيرست أند تن برودكشن، وماتريكس للعلاقات العامة، والجمعية الدولية لقياس وتقييم التواصل.

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نبذة عن مبرة:

جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) هي الهيئة الرائدة في مجال العلاقات العامة والتواصل في الشرق الأوسط. تضم الجمعية أكثر من 1000 عضو، بما في ذلك شركات الاستشارات والشركات التي تضم أقسام داخلية للعلاقات العامة والمتخصصين في هذا القطاع. تأسست الجمعية في عام 2001 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بقيادة النمو في قطاع التواصل والعلاقات العامّة وتعمل على وضع المعايير والأخلاقيات التي تحدد مسؤولية وعمل الشركات في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mepra.org

للتواصل:

نورا طباع

noura@matrixdubai.com

مديرة العلاقات العامة، ماتريكس للعلاقات العامة