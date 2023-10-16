استعرضت جهود إمارة الشارقة في تعزيز الأمن الغذائي

تفاعل كبير من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية مع جناح الغرفة

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركتها الناجحة في معرض "أنوجا 2023" للأغذية والمشروبات، أحد أكبر الأحداث المتخصصة بالقطاع الغذائي على مستوى العالم، والذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية خلال الفترة من 7 – 11 أكتوبر الجاري، وجاءت مشاركة الغرفة بهدف دعم وتعزيز الصادرات الوطنية الغذائية ورصد الأسواق الخارجية لتحفيز وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المستمرّة التي تبذلها إمارة الشارقة ودولة الإمارات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.

وشاركت الغرفة في معرض "أنوجا"، من خلال جناح ضم هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة، وضم وفد الغرفة المشارك كل من فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلطان آل علي تنفيذي أول في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وعدد من موظفي الغرفة.

وشهد جناح الغرفة تفاعلاً كبيراً من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، حيث استعرضت الغرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة، كما أبرزت المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

تعزيز صادرات الشارقة

وأكدت غرفة الشارقة حرصها على المشاركة في الأحداث الاقتصادية المحلية والخارجية وذلك في إطار سعيها إلى إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة للاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مختلف القطاعات وتعريفهم باحتياجات الأسواق الأخرى بما يسهم في توسعة الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دوليا وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص في الإمارة والاتصال بشكل فاعل مع نظرائهم على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن معرض "أنوجا" للأغذية والمشروبات يعتبر واحد من أضخم المعارض في قطاع الأغذية على مستوى العالم، وتحرص غرفة الشارقة على التواجد الدائم في هذا الحدث العالمي تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز تجارة وصناعة المواد الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي يعد أولوية استراتيجية للدولة.

مكانة رائدة

وأشارت غرفة الشارقة إلى أن المشاركة في هذا الحدث أتاح الفرصة لإبراز أهمية ومكانة الشارقة الرائدة على الخارطة الاقتصادية محلياً وإقليمياً في تجارة وصناعة المواد الغذائية ومضاعفة صادرات الشارقة والدخول في أسواق عالمية جديدة، مشيرة إلى أن الغرفة استطاعت خلال أيام المعرض من تمكين الشركات الوطنية وإيجاد مساحة لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد بما يسهم في زيادة الحصص السوقية للمُصدر المحلي في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.

ويسعى مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة إلى ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإمارتية وإبراز جودتها.

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