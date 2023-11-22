دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت مؤسسة الخليج العلمية "جي إس سي" مؤخراً في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق لعام 2023 الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة. وبصفتها إحدى الجهات الراعية الرئيسة من فئة الراعي التيتانيوم المشاركة في هذا الحدث، أظهرت "جي إس سي" التزامها بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال توفير التقنيات والحلول المتطورة.

أُقيم المؤتمر في فندق سانت ريجيس بالدوحة في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر وحقق نجاحاً ملحوظاً. تولّى تمثيل مؤسسة الخليج العلمية متحدثان رئيسيان، هما الدكتور شيراز خياط من شركة "دي إن إيه سكريبت"، الذي تطرق إلى موضوع "تصنيع الحمض النووي الأنزيمي لدعم مجموعة متنوعة من تطبيقات علم الأحياء التركيبي وعلم الجينوم"، والدكتور أوين هيوز من شركة "سايتك بايوساينسز"، الذي قدّم ورشة عمل عن أهمية أدوات قياس التدفق الخلوي في توفير رؤى ومعلومات عميقة حول التكوين الظاهري الفيزيائي للكائنات الحية ووظيفته.

وطوال فترة انعقاد المؤتمر، شكّل جناح مؤسسة الخليج العلمية مركزاً للخبرات، إذ تولّى تمثيل مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، ومن ضمنها: "ميرك"، و"ثيرمو فيشر ساينتيفك"، و"دي إن إيه سكريبت"، و"لومينيكس"، و"سايتك بايوساينسز". كما شكّل نقطة جذب للمتخصصين والخبراء في مجال الطب الدقيق. وتفاعل موظفو مؤسسة الخليج العلمية وشركاؤها وممثلوها مع الحضور وعرضوا أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

يُعد نجاح مؤسسة الخليج العلمية في المؤتمر شهادةً على تفانيها في رسم مستقبل الأبحاث المخبرية وقطاع الرعاية الصحية في مختلف أنحاء منطقة الخليج. ولاقت مشاركات المؤسسة في الحوار الدائر حول الطب الدقيق وعلم الجينوم الوظيفي استحساناً كبيراً، حيث أبدى الحضور اهتماماً كبيراً بالإمكانات التحويلية لعروض الشركة. هذا ويساهم نجاح "جي إس سي" في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق لعام 2023 بتعزيز مكانتها كجهة فاعلة رئيسة في المجتمع العلمي والطبي في قطر وفي جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، قال السيد مناف أفيوني، المدير الإداري لمؤسسة الخليج العلمية: "نعرب عن خالص امتناننا لكل من زار جناحنا وشارك في المحادثات التي تخللها المؤتمر، كما نوّد أن نشكر مركز سدرة للطب على منحنا الفرصة لأن نكون جزءاً من هذا الحدث. لقد تشرّفنا بالمشاركة في هذا الحدث، ونتطلع إلى دعم فعالياته في المستقبل".

يُعدّ النجاح الذي حققته مؤسسة الخليج العلمية في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق لعام 2023 نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من المساهمات لدعم تطور الطب الدقيق وتحقيق التقدم نحو اعتماد نهج أكثر تخصيصاً وفعالية في هذا المجال.

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

#بياناتشركات

-انتهى -

المصدر: "ايتوس واير"

الاتصال:

يوسف عاشور

البريد الإلكتروني: marketing@gulf-scientific.com

الموقع الإلكتروني: www.gulf-scientific.com