أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، شهدت اليوم أجواء فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس افتتاح المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي لعام 2023 والذي يختتم اعماله في الثامن من نوفمبر.

تحت رعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA)، وُصف هذا الحدث الرائد بأنه يحدث تحولاً في المهنة، مُحدِدًا معايير جديدة لمؤتمرات التدقيق الداخلي عالميًا.

وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: "أبلغ ما جاء في تأكيدات قيادتنا الحكيمة باستمرار، على أهمية التنمية المستدامة ودورها في الحفاظ على البيئة، الأمر الذي يعزز التزام دولة الإمارات الثابت بالاستدامة وأهميتها من خلال تطبيقها في كافة المجالات الممكنة. ومما لا شك فيه أن تمتد جذور الاستدامة لتصل إلى مجال التدقيق الذي تُوليه بلادنا الأولوية في سبيل تعزيز النمو المستدام والإشراف البيئي. فإننا نعي وعياً تاماَ بدور التدقيق المستدام العظيم في هذا الشأن فمن خلال ضمان الشفافية المالية والمساءلة والممارسات الأخلاقية التي تعطي الأولوية للتأثيرات البيئية والاجتماعية طويلة المدى، يجسد التدقيق المستدام التزامنا وتفانينا من أجل مستقبل أكثر خضرة ومسؤولية. وفي جوهر الأمر، فإن التزامنا يُمثِّل الترابط الوثيق بين الاستدامة وسعينا لتحقيق التميز في التدقيق، ومِثلُ هذا الأمر يقينا سيعزز دور كل منهما الآخر ويرفع من شأنه."

أكد عبد القادر علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، في خطابه الافتتاحي على المكانة المتميزة للمؤتمر في عالم التدقيق. وأوضح قائلاً: "إن مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لعام 2023 هنا في أبوظبي ليس مجرد تجمع، إنه المكان الذي تلتقي فيه ألمع العقول في مجال التدقيق لإعادة تعريف وتشكيل مستقبل مهنتنا. استضافة هذا الحدث لأول مرة خارج الولايات المتحدة وفي أبوظبي، المدينة التي تعد رمزاً للابتكار والقيادة، يؤكد التزامنا بوضع معايير جديدة في المهنة. إننا متحمسون لرؤية مشاركة مميزة ومن جميع أنحاء العالم، مؤكدين على الحاجة إلى التطور المستمر والتعاون العالمي لنهضة هذا القطاع".

يحظى مؤتمر "العقول المبدعة في التدقيق" لعام 2023 بدعم سخي من مجموعة متنوعة من الشركاء والرعاة، مثل شركة اي واي، كي.بي.إم.جي لوار جلف، بروتيفيتي الشرق الأوسط، بي.دبليو.سي الشرق الأوسط، وشريك الاستدامة "بيئة" والاتحاد للطيران (الناقل الرسمي)، وأبوظبي للإعلام (الشريك الإعلامي). وقد حظي المؤتمر أيضًا بدعم من إدائرة الثقافة والسياحة في امارة ابوظبي، وجهاز الرقابة المالية في دبي(FAA) كراعي ماسي، وولترز كلوور كراعي بلاتيني، وبينكس كراعي فضي، والعارضين ACFE و UHY-ae، بالإضافة إلى مساهمات من شركاء رئيسيين.

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