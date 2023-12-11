الكندي رايان أتكينز يحصد لقب الرجال والسلوفاكية ايستر هورتوباجيوفا بطلة السيدات

الفريق التشيكي يفوز بسباق بطولة العالم للتابع لمسافة 3 كم

الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي: اختُتمت بنجاح باهر فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي استضافها مجلس أبو ظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، والتي أقيمت منافستها في صحراء الوثبة، بالقرب من منتجع وسبا الوثبة الصحراوي، في صحراء الوثبة، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر بمشاركة الآلاف من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتُوّج الكندي رايان أتكنز بلقب بطولة العالم للسبارتن (رجال) بعد أن نجح في قطع مسافة سباق الـ 21 كم بزمن وقدره 1:54:13 ساعة، وجاء ثانياً الفرنسي جريجوري باسيليكو، والدنماركي نيكولاج دام احتل المركز الثالث، فيما نجحت السلوفاكية ايستر هورتوباجيوفا من حصد لقب السيدات بزمن 2:22:41 ساعتين، وحلت في المركز الثاني الكندية ليندسي ويبستر، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفلبينية ساندي منشي.

وفي منافسات الفرق فاز الفريق التشيكي الذي تكون من (رومان توث – كلارا لاكوجيكوفا – بافل هيردينا) ببطولة العالم للسبارتن بعد أن قطعوا مسافات السباق البالغة 3كم بزمن وقدره 19:51 دقيقة، وحل الفريق السلوفاكي المكون من (استر هورتوباجيوفا – جان فليدر – بيتر كنيجا) في المركز الثاني، وحل ثالثاً الفريق الدنماركي المكون من (نيكولاج دام – ايدا ماثليد – ليون كوفيود).

وتوج الفائزين سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، وجو دي سينا مؤسس سبارتن والرئيس التنفيذي، وسعادة سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي.

وقال سعادة سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي: "سعداء بالنجاح الباهر الذي حققته النسخة الثالثة من بطولة العالم للسبارتن 2023 التي أقيمت فعالياتها للسنة الثانية على التوالي في صحراء الوثبة".

وأضاف العريفي قائلاً: "نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحدث العالمي الذي استقطب الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم، ضمن أجواء من التحدي والإثارة والإصرار لتخطي العقبات والحواجز التي نُصبت عبر التلال الرملية الساحرة، لتثبت أبو ظبي مجدداً قدرتها على تنظيم كبريات الفعاليات العالمية الرياضية وفقاً لأعلى المعايير الاحترافية".

لقد تركت بطولة العالم لسبارتن 2023 ذكرى لا تنسى في قلوب المشاركين والمنظمين والجماهير الغفيرة المتابعة، عبر العديد من السباقات المتنوعة التي تتناسب واللياقة البدنية للجميع.

من جانبه قال البطل الكندي أتكينز: "لقد كان الأمر مؤثراً بالنسبة لي لأنني كنت في المركز الثاني، فأخطأ أقرب منافس لي في رمي رمحه، وتمكنت من رمي الرمح بطريقة أفضل مستفيداً من تدريباتي الصارمة على الرمي، فتمكنت من بلوغ خط النهاية قبله".

وقال رومان توث، قائد الفريق التشيكي الفائز في سباق التتابع: "كان لدينا منافسون أقوياء للغاية وذوو قدرة تنافسية عالية، لذلك كان الوصول إلى خط النهاية أمرًا صعبًا للغاية، ولكننا نجحنا في ذلك! هذه هي المرة الثانية التي نتنافس فيها في بطولة العالم للسبارتن، وقد حصلنا على المركز الرابع العام الماضي، لذلك من المؤكد أنه من الجيد أن نصل إلى المركز الأول هذا العام."

وتضمن جدول اليوم الأخير من البطولة السباق المفتوح 10 كيلومترات، بالإضافة إلى سباقات الأطفال، ليسدل الستار على بطولة العالم للسبارتن بأبوظبي التي حققت نجاحًا كبيرًا، والتي لم تستعرض فقط السباقات الرياضية الاستثنائية، ولكنها احتفلت أيضًا بالعناصر الثقافية بعد التفاعل مع أحداث مهرجان الشيخ زايد، حيث استمتع المشاركون بالعروض التراثية والموسيقية والفنية، وكافة الفعاليات التي يقدمها المهرجان على مدار اليوم.

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لمحة حول مجلس أبوظبي الرياضي:

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولةغ حفظه الله.

ويتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية.

وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

ويؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

الرؤية: أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة .. ممارسة .. منافسة.. استضافة

الرسالة: خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

لمحة حول سبارتن

تُعد سبارتن واحدة من أبرز علامات الرياضات التجريبية وتجارب العافية في العالم، وتضم مجتمعاً كبيراً يتألف من أكثر من 10 ملايين شخص. وتبتكر سبارتن تجارب ومنتجات ومحتوى لمساعدة الأفراد والشركات والفرق على تجاوز حدود إمكاناتهم وتعزيز ثقتهم بما يُمكنهم تحقيقه لتغيير حياتهم. وتجمع علامة سبارتن بين تنظيم باقة واسعة من الفعاليات العالمية الكبرى ومنصة مجتمعية حيوية برصيد غني من المحتوى الرقمي المتميز. تُعتبر سبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، بفضل محفظتها الواسعة من الفعاليات، حيث تنظم 250 فعالية في أكثر من 40 دولة موزعة بست قارات. للتسجيل والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة spartan.com