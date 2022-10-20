يطلق سوق السفر العربي جائزة "أفضل جناح متبني لمبادرات الاستدامة" لجوائز العارضين السنوية لعام 2023 لتكريم العارضين الذين بذلوا جهودًا استثنائية للحد من تأثيرهم البيئي ودعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في مجال السفر والسياحة في الشرق الأوسط، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو 2023 عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023.

تم اتخاذ القرار لتكريم الشركات العارضة المشاركة في الحدث والتي أخذت بعين الاعتبار التأثير الذي سيحدثه جناحها على البيئة والجهود التي بذلتها لتقليل أو تعويض بصمة الكربون الخاصة بها.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "نحن ندرك المقدار الهائل من الجهد والاستثمار المبذول في تصميم وبناء وتوظيف أجنحة العرض في معرض سوق السفر العربي.

وأضافت كورتيس قائلة: إن برنامج الجوائز السنوية للشركات العارضة في المعرض لا يثمن الجهود المبذولة من قبل الشركات والأجنحة المشاركة في الحدث فحسب، بل يشجع أيضًا على الأفكار المبتكرة والجديدة والإبداعية".

وأردفت كورتيس قائلة: "ستكون جائزة الاستدامة مفتوحة لجميع العارضين الذين يمكنهم ترشيح أنفسهم بعد قيامهم بتطبيق معايير معينة سيتم وضعها بوضوح في دليل عمليات سوق السفر العربي".

ستشمل المعايير استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير لبناء وميزات الجناح ومواد التسويق الرقمي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي المحدود وانبعاثات الشحن والخدمات اللوجستية المخفّضة وإدارة النفايات، بالإضافة إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدام الجناح في أحداث متعددة، بالإضافة إلى مبادرات تعويض الكربون.

سيتم الحكم على الجائزة قبل العرض من قبل فريق عمليات سوق السفر العربي مع تقديم المشورة والدعم من قبل خبير الاستدامة المستقل، وسيتم الإعلان عن الفائز في الموقع جنبًا إلى جنب مع الفائزين الآخرين في فئة الجوائز.

وستكون الفئات الخمس للجوائز هذا العام هي: جائزة أفضل تصميم للقاعدة، وجائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية، وجائزة أفضل ميزة للجناح وجائزة أفضل جناح جديد، وجائزة أفضل جناح في فعالية ترافيل تك معرض سوق السفر العربي، وجائزة أفضل جناح مستدام.

كما تم تجديد جائزة أفضل تصميم جناح في المعرض وأصبحت الآن أكثر شمولاً بجائزتين، إحداهما للأجنحة العلوية والأخرى لمن تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا، أما بالنسبة للأجنحة التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا، فقد أضاف سوق السفر العربي معايير إضافية ستأخذ في عين الاعتبار العروض الترويجية قبل المعرض وفي أرض الحدث بهدف استقطاب الزوار.

سيجري التحكيم في اليوم الثاني من المعرض (يوم الثلاثاء 10 مايو) مع الإعلان عن الفائزين في اليوم الثالث من المعرض (يوم الأربعاء 11 مايو)، وستضم اللجنة نخبة من أبرز الصحفيين والمتحدثين في الصناعة.

يسلط معرض سوق السفر العربي في كل عام الضوء على جوانب معينة من السفر والتي ستكون محورية في تحديد الاتجاه الذي ستتخذه الصناعة للمضي قدمًا، كما سيستكشف المعرض كيف ستتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة وتحدد استراتيجيات النمو ضمن قطاعات عمودية رئيسية محددة.

سيقدم معرض سوق السفر العربي 2023 لمتخصصي تجارة السفر العالميين، رؤية مستقبلية لكيفية ظهور صناعة السفر والسياحة في السنوات القادمة من خلال مشاركة آراء ووجهات نظر نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم وخلق فرص عمل كبيرة على مدار الحدث الذي يستمر لأربعة أيام.

سيتم تطوير برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2023 خصيصًا لمعالجة قضايا الاستدامة عبر صناعة السفر والسياحة بحضور شخصيات قيادية تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الوجهات وتكنولوجيا السفر والخطوط الجوية والرحلات البحرية والضيافة وتأجير السيارات والفنادق.

استقطب معرض سوق السفر العربي 2022 أكثر من 24,000 زائر واستضاف أكثر من 31,000 مشارك بما في ذلك 1600 جهة عارضة من 151 دولة عبر 10 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.

#بياناتشركات

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي: يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الثلاثين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 01 ولغاية الخميس 04 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2023، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس): تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 07 إلى 09 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 04 ولغاية الخميس 06 أبريل 2023 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 03 ولغاية 05 أبريل عام 2023 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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