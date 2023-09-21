الدمام، المملكة العربية السعودية: اختتمت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، مشاركتها في الدورة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري كشريك مؤسس، والذي أقيم في الدمام، المملكة العربية السعودية في 20 و 21 سبتمبر 2023 الجاري تحت رعاية كريمة من معالي صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وخلال مشاركتها في المؤتمر، أكّدت البحري دعمها للأحداث العالمية في القطاع البحري ودورها المحوري في دفع عجلة نموه على المستوى الإقليمي. وشهد الحدث حضور ومشاركة متخصصين في القطاع البحري من جميع أنحاء العالم انطلاقاً من مكانته الرائدة كمنصة للتواصل والاطلاع على الفرص التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المملكة.

وألقى المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر، وتطرّق إلى التقدم السريع الذي أحرزته المملكة لتصبح مركزاً رائداً في القطاع البحري العالمي، وأكّد على التزام البحري بالحفاظ على دورها كلاعب رئيسي في مسارها التصاعدي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس السبيعي: "يُعد المؤتمر منصة مثالية لإلقاء الضوء على الإمكانات الرائدة للقطاع البحري السعودي. ويمثّل تطور قطاع الخدمات اللوجستية والنقل قفزة نوعية نحو الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونحرص في البحري على الاستفادة القصوى من خبراتنا بهدف تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي." كما ناقش المهندس السبيعي التزام الشركة بالحياد الكربوني، والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، والتعليم، وصقل مهارات الجيل القادم من المواهب بالأدوات والوسائل اللازمة للتألق والازدهار في القطاع.

وعلى هامش المؤتمر، وقّعت شركة "البحري" مذكرة تفاهم مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل"، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتعزيز عروضها المتبادلة داخل المملكة العربية السعودية، وتسريع عملية تطوير القطاع البحري، وتقديم الدعم الفني، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.

كما كُرّم خلال المؤتمر قبطان وطاقم ناقلة النفط والكيماويات "إن سي سي" التابعة لشركة البحري لشجاعتهم في إنقاذ حياة 35 شخصاً كانوا على متن قارب في مضيق ملقا بالقرب من الساحل الماليزي.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السعودي البحري يُعد أكبر تجمع للمختصين في القطاع البحري واللوجستي في المملكة. ويوفر الحدث للحاضرين فرصة للالتقاء والتواصل والقيام بأعمال تجارية مع أكثر من 120 من جهات عارضة، الذين يمثلون القطاعات الرئيسية للصناعة البحرية، بما في ذلك الشحن، وبناء السفن، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الموانئ والمحطات، والتمويل.

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