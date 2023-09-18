تكشف عن هويتها الجديدة وجهودها لتعزيز قيم التواصل في العالم

أمستردام – هولندا: شاركت عرب سات الرائدة في صناعة الاتصال العالمي، وأكبر مشغل ومزود لخدمات الأقمار الصناعية في المنطقة، في معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي 2023 الذي ينعقد في العاصمة الهولندية أمستردام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الحالي، ويعتبر الحدث السنوي الأهم المخصص لتقنيات البث التلفزي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويجمع نخبة من المسئولين والخبراء في المجال، ويستعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا البث والاتصالات الفضائية.

وتستعرض عرب سات خلال مشاركتها في هذه الفعالية العالمية، أحدث إبداعاتها التقنية في مجال البث الفضائي وخدمات الإنترنت، وتكشف عن هويتها الجديدة التي تمثل انعكاسًا لاستراتيجية المؤسسة، ورؤيتها الطموحة بأن تكون عرب سات عنواناً لتمكين المستقبل وتعزيز قيم التواصل والترابط بين الأمم. كما تكشف عن توجه جديد يعزز ريادتها في مجال تقنيات الأقمار الصناعية، وتسعى من خلاله لتعظيم دورها في تحقيق التحول باعتبارها المنصة الأقوى ضمن منظومة الاتصالات الفضائية العالمية، والتي تنطلق من أفكار طموحة، وتقنيات متطورة لتعزيز التواصل، وتحفيز الابتكار بما يسهم في تمكين مستقبل التواصل الرقمي، واستكشاف آفاق جديدة أمام عالم ملئ بالإمكانات غير المحدودة.

وبهذه المناسبة، أوضح المهندس الحميدي العنزي، الرئيس التنفيذي لعرب سات، أن المشاركة الحالية تعتبر السادسة في هذا الحدث العالمي الهام منذ أول مشاركة لنا في عام 2018، حيث نتواجد في مؤتمر أمستردام لنساهم في إثراء مشهد الاتصالات الفضائية، باعتبار أن عرب سات تأتي في طليعة الجهود التي تتبنى الابتكار لمواكبة التحول الراهن، والتقدم السريع الذي تشهده صناعة الأقمار الصناعية، ملتزمة في ذلك بدورها في توفير خدمات فريدة وقيمة عالية لعملائها. ومواصلة الاستجابة لتطلعات السوق مع التزام صارم بالتطوير المستمر لخدماتها.

وكشف العنزي عن جهود عرب سات لتحقيق المزيد من التواصل مع الثقافات الأخرى، في ظل ارتباطنا العميق بجذورنا التاريخية وثقافتنا، ووعينا التام بالجمال والثراء الموجودين في قوة وشمولية الاتصال، حيث تمثل عرب سات القوة المحفزة للتواصل، وتركز بشكل دائم على المرونة والتغطية الاستثنائية، مستفيدة من البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها، وتدفعها للعمل الطموح والسعي المستمر لتسريع خطى التقدم، معتمدة في ذلك على التقنيات المتطورة، والمهارات والكفاءات التي تقود عمليات المؤسسة وانجازاتها المستمرة.

وأكد العنزي على أن عرب سات تتفانى لأجل تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للأفراد، والمجتمعات، والشركات، والحكومات باعتبارها قوة تمكين تعمل لتعزيز قيم التواصل في العالم. مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة للكشف عن منظومة التفكير التي تتبناها عرب سات في المرحلة القادمة، والتي تضع الأفراد في المقدمة وتفتح الآفاق أمام عالم لا حدود له من الإمكانات.

يذكر أن عرب سات تأسست في عام 1976 بواسطة 21 من الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وتعتبر اليوم أحد رواد صناعة البث الفضائي، وواحدة من أولى مؤسسات خدمات الأقمار الصناعية في العالم، كما تعتبر المشغل الأكبر والأكثر خبرة بلا منازع في المنطقة العربية.

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