شاركت قطر للسياحة في المعرض الدولي لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) على رأس وفدٍ ضم 14 شريكاً، والذي انعقد بالفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر في المدينة الإسبانية برشلونة. ضم المعرض لهذا العام أكثر من 15 ألف متخصص في إدارة وتنظيم الفعاليات من أكثر من 100 دولة حول العالم.

قامت قطر للسياحة بعرض أحدث ما لديها من عروض متنوعة خاصة بمجال الفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال من خلال العروض التقديمية، وعقد الاجتماعات الهادفة بمشاركة خبراء مختصين بتنظيم الفعاليات والحوافز، ومنسقين المؤتمرات، والجمعيات الدولية، ووسائل الإعلام.

وقد ضم جناح قطر للسياحة هذا العام ممثلين عن أبرز وأفخم الفنادق في قطر، وشركات إدارة الوجهات السياحية، ومنظمين الرحلات السياحية، ومنسقين المؤتمرات والمعارض. قاموا جميعهم بتقديم باقة من العروض المتاحة لاستضافة الاجتماعات وفعاليات الأعمال في قطر.

ويعد المعرض الدولي لسياحة الحوافز ورحلات الأعمال والاجتماعات حدثاً عالمياً رائداً في مجاله ويُعقد سنوياً في برشلونة.

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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